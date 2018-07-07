 В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход Альянса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe.
Как сообщил Байер, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и РФ.
"Мы в Альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - заявил он.
Он отметил, что остальные члены НАТО не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки. Также он сообщил, что аналогичная ситуация складывалась вокруг встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.
"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил Байер.
Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).
И сейчас ты имеешь наглость обвинять мою Украину, что она не в состоянии себя защитить? "Островитяне" все чувствуют себя неуязвимыми под защитой солёной лужи? Так зря!
А цели хуйла знает только хуйло.
Але рашка цього не може зробити. Якби могла то вже б зробила. Але рашкове керівницітво знає, що не встигне завершити знищення України, бо буде знищена США та Китаєм трохи раніше.
Армия одной из стран НАТО , 2 бригады и танковый батальон укомплектованные техникой СССР . За то про стандарты НАТО нам все уши прожужжали , может свои стандарты ну как вариант внутри своей организации сначала применят.
https://www.youtube.com/watch?v=lSBeWUs7tBg
https://www.youtube.com/watch?v=Al0qErBa9hc
В Донецке рванул заряд ТЯО, без вариантов.
Пусть правит Порох; он таки построил промышленную империю.
А насчёт краснопузых упырей ты прав всех в расход. 2014 не трожь там не было краснопузово начала, народ за свободу боролся.
А что скажет армия ,, четыре года воевавшая , потерявшая столько бойцов , и вдруг оказывается что всё это зря . !! Теперь -хенде хох , мы проиграли ,сдаёмся на милость какого то ботоксного недоноска х.йлана . Не думаю что армии это понравится . .