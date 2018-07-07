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 В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход Альянса

В Североатлантическом альянсе опасаются, что президент США Дональд Трамп может прийти с президентом РФ Владимиром Путиным к ряду договоренностей в обход интересов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe.

Как сообщил Байер, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть опасения, что Трамп предложит Путину "перезагрузку" отношений, - глава МИД Польши Чапутович

"Мы в Альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - заявил он.

Он отметил, что остальные члены НАТО не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки. Также он сообщил, что аналогичная ситуация складывалась вокруг встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил Байер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО

Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).

Источник: https://censor.net.ua/n3075324
 
 
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Запросто. У КНДР ядерное оружие есть, равно как и средства доставки через пол-планеты; а у Австралии, к сожалению, нет.
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Скоро не будет, Трамп договорился. И Украина в своё время тоже "договорилась".
И сейчас ты имеешь наглость обвинять мою Украину, что она не в состоянии себя защитить? "Островитяне" все чувствуют себя неуязвимыми под защитой солёной лужи? Так зря!
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Украине не может себя защитить не имея ЯО и средств его доставки. Запомни это.
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всмысле защитила?свою территориальную целостность защитила?или ты сейчас тут вышиватную байку будешь рассказывать, что всу сдерживают всю мощь рашисткой армады от наступления их на запад?
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Ну почему только ВСУ? Очень многие на этом шарике помогают Украине защищать себя.
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не ответил и съехал с темы
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Украина защитила себя как суверенное государство. Да, временно потеряв часть территории. Подчёркиваю, временно.
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вопрос в том, была ли цель у раши полностью уничтожить Украину как суверенное государство...а так раша оттяпала то, что ей было надо (крым), и отвелекла от него внимание негласной войной на донбассе, но вышиватные тролли расскажут, что раз куйло не попер дальше, то явно это заслуга всу
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Мне не интересно, что могут рассказать тролли. Я на вопрос ответил?
А цели хуйла знает только хуйло.
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SergeLi "была ли цель у раши полностью уничтожить Украину как суверенное государство." - була завжди. З того самого недалекого часу коли українцями була створена рашка. Ця ціл на рашці є в даний час. І вона ще довго буде сидіти в рашковській голові.
Але рашка цього не може зробити. Якби могла то вже б зробила. Але рашкове керівницітво знає, що не встигне завершити знищення України, бо буде знищена США та Китаєм трохи раніше.
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Это потому что в Чёрном море были американские эсминцы с Томагавками на боевом дежурстве.
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хм, и они бы нанесли удар по рашистам?в каком только случае?а то куйло уже в крыму и на донбассе...или только когда киев будет куйло брать томагавки заработают?у меня сомнения
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На Украину не полетели Калибры только потому что в Ч.М. дежурили американские эсминцы.
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ага, это тебе сам трамп на ушко нашептал? да и сомневаюсь, что рашистам нужны были калибры при решении их задач в Украине в 2014 году, все решили пару батагрупп ихтамнетов
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хотя наверное не трам, а обама, который даже постеснялся опубликовать данные разведки сша о причастности раши к сбитию боинга
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У нас атомный пояс шахида есть, и все это прекрасно понимают.
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ха ха ха. Пів планети пролетіти, маячня, жодна ракета КНДР в ціль не потрапила і подає кудись і не долетає) ви перебільшуєте загрозу єдине що могла КНДР обстріляти Сеул. А Трамп підняв рейтинг ким Чен Ину і собі щоб нобелівську премію заробити це як павліну.
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на самом то деле при долгих испытаниях точность могла и повыситься, и по крайней мере япония была бы под ударом, не говоря уже про ю.корею
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та ніхто не дав би довести КНДР цю програму в реалі, спочатку треба загрозу роздути потім розруліти, і вуаля премія світова і всі журнали про це пишуть.
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ну ну У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 1752 а как же дали довести эту программу до имеющегося уровня?и как бы именно не дали?
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да як завгодно, коли США підтягнули 2 АУГ туди Ким дристанул та почав скаржитися до Китаю., і рашка невідомо що там поставляля у ту програму.
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простая "игра мускулами" в надежде на то, что ын обкакается от страха---не обкакался...и как бы себя повел китай еще при возможной эскалации, решились бы на это штаты?это ж не разорванную сирию побомбить
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Если те кто посиавил "молоты" ЗСУ знали что за гибель солдат они бы ответили по закону военного времени то брак не прошел бы.
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Мародеров и воров во время войны расстреливают и вешают.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8

Армия одной из стран НАТО , 2 бригады и танковый батальон укомплектованные техникой СССР . За то про стандарты НАТО нам все уши прожужжали , может свои стандарты ну как вариант внутри своей организации сначала применят.
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Так я так и не понял патриоты?- Россия страна изгой или нет если она ЧМ по футболу проводит, Северный поток-2 вместе с Европой строит а сам блок НАТО опасается что сам президент США пойдет с ней на сделку!
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У кого есть ядерное оружие - тот прав. А тот, у кого его нет - тот неправ. Увы, в этом мире рулит закон Дарвина. Украина пока сумела чудом отбиться, но что будет дальше - никто не знает.
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К сожалению да, сильный сегодня жрет слабого как и во все преведущие века. Я бы поверил реально в чудо если бы Украина отбилась от армии России которая полезла бы всей своей мощью по всей нашей с ней огромной границе всеми своими самолётами, военно-морского морскими силами и ракетными ударами, а то что на Донбассе 250 тысячная украинская армия не может разбить 30-40 тысячное вооруженной формирование чудом можно назвать с большой натяжкой.
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ВСУ могут разбить это войско максимум за неделю, и вы это знаете. К сожалению, в таком случае на Украину полетят крылатые ракеты с ядерными боеголовками.
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немного не так, это войско сепаров может быть и разобьют, с большими потерями, но на его место зайдут несколько батальонов "ихтамнетов", и не понадобятся им ни крылатых ракет, ни авиации, я уже молчу о яо
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ЯО уже было использовано, если ты не в курсе. Несколько батальонов ихтамнетов ничего не решат, как ничего не решили они и при штурме аэропорта.

https://www.youtube.com/watch?v=lSBeWUs7tBg
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ага, ага...только несколько батагрупп нас откинули на донбассе в 2014 году, и котел организовали...вопрос тут, какие цели им ставились куйлом...есть у меня подозрения, что при соответствующих заданиях спокойно бы они выходили на рубежи областей...ну а так куйло решил поиграться в миротворца в минске, чтоб своих не сильно светить, основная задлача по недопущению краха лугандонии была выполнена
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Несите свои подозрения в прокуратуру, в чём проблема ?
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габон у тебя в голове, судя по всему У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 9534
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Ровно 2 года спустя в 13.00 на Гельголанде прогремел страшнейший взрыв, поднявший в небо невообразимое количество песка и камня. Чудовищный гриб дыма поднялся на высоту в 9 километров. Британцы подорвали 4000 торпедных боеголовок, 9000 глубинных бомб, 91 000 снарядов. Общий вес детонировавшей взрывчатки составил 6700 тонн… Это был крупнейший в мировой истории неядерный взрыв.
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TНТ взрывается без огня; ЯО даёт страшную вспышку.
В Донецке рванул заряд ТЯО, без вариантов.
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Ихтамнеты не зайдут на место погибших боевиков. Видимо в случае обострения ихтамнеты будут воевать плёчем к плечу с боевиками. И это хуже.
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оце вірно, у світі джунглів виживає сильний (або плодовитий, однак з гейпарадами це для нас не світить) - закон Дарвіна. А Україну буржуї за 28 років довели тільки до боргів......
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а ти уважніше придивись - може там пролетарів з лупою побачиш, а то я щось без лупи буржуїв бачу.
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Пролетарии уже правили, залили всю страну кровью, а в 2014-м опять попёрли; хватит.
Пусть правит Порох; он таки построил промышленную империю.
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во во У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 300 отожги еще что то о порохе, мы тут все вместе посмеемся У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 300
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плакать мы и так почти не перестаем...а вот посмеятся бы, хоть сквозь слезы...
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та народ і так вже плаче, от на воду підняли тарифи, попереду на газ та електрику. Буржуї запускають час від часу маховик інфляції, піднімаючи ціни на енергоносії.
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Ну так в чем позитив тогда если население беднеет?
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та в тому, що буржуї багатіють, а щоб народ відчував себе щасливим - казки їм по ЗМІ запускають, як от окремі дописувачі на цьому форумі
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Предложите другой выход. Напечатать больше денег ?
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взять имущество олигархов и поделить их У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 763
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Ну да. Взять работающий завод, и лобзиком его.
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Шариков? Полиграф Полигравыч? Перелогинься...
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так отакі ми самостійні?!!!!!!!Що, вибачте, і на горшок без вказівки МВФ не можемо сходити?!!!!
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ну если верить сказкам, что без мвф дефолт наступит, то придется выполнять их требования
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Да, именно так. Я ведь показал вам все цифры: кто именно сделал Украину полностью зависимой от МВФ.
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Це ви маєте на увазі 1917? - Так крові б не було, якби буржуї тоді панічно не стали за свої маєтки триматись та за зброю хапатись, кинувши країну в громадянську війну. А Червона робітничо-селянська армія вимушена була оборонятись та дати копняка буржуям....А в 2014 хто попер? Це ви маєте на увазі майдан? - Так це пане не то, це пане буржуї біля корита мінялись, та народ дурили....
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Я вижу что гос.долг перестал расти, что у страны теперь есть армия и госбезопасность, что катастрофическое падение гривны было остановлено, и что началось восстановление инфраструктуры. Имеющий глаза да увидит.
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Гос долг как раз ростет, во всяком случае скоро он выростет ещё на миллиард если правительство выполнит условия МВФ поднять цену на газ на 60 процентов.Сказки Пороха о том что он возродил армию его пропагандистский миф, на самом деле за своё "возражение" украинская армия обязанна лишь проклятому совку от которого осталось "советское наследство" ввиде огромного количества техники, вооружения и боеприпасов 60х 80х годов чем исключительно и воюет украинская армия в 21 веке а так человеческий ресурс тоже наследие совка который всеми правдами и не правдами заганяли в армию шестью волнами частичных мобилизаций.
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Тай експортерів навряд чи задовільняє така стабільність гривні, оскільки товар на внутрішньому ринку при заниженому курсі долара, буде коштувати менше на зовнішньому ринку в гривневому еквівалентні, якщо потім знову долари в гривні переводити. Імпортерів не задовільняє тому, що купивши товар на зовнішньому ринку за долари, вони хоч і дорожче їх продадуть на внутрішньому ринку в доларовому еквіваленті, однак якщо населення почне викупляти долари, інтуїтивно розуміючи небезпеку скачка долара, то обмаль валюти на внутрішньому ринку призведе до неможливості провести зворотню операцію переводу отриманої за продаж товару гривневої маси в долари. А валютні запаси Нацбанку все зменшуються - це рано чи пізно призведе до колапсу з обміном доларів на гривню і навпаки.
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Так правительство и избегает брать деньги у МВФ, чтобы не поднимать цены для населения. Честь ему и хвала.
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Ви пане мабуть травки накурились - по всіх ЗМІ в Інеті б'є інфа, що ми потребуємо нових кредитів, в інакшому випадку - дефолт, а ви кажете про припинення росту держборгу. Ви кажете про припинення падіння гривні - ваші слова та до Всевишнього, однак ріст цін на внутрішньому ринку призведе до невдоволення імпортерів, якщо курс долара не буде рости. А оскільки імпорт у нас більший експорту, то то рано чи пізно стабільність гривні дасть пшик. Однак населення у нас своєрідне - можна йому баки казками забивати про стабільність гривні.
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Построил Порох? Нет, напиз"ил фабрику К.Маркса, завод Ленкузня, десятки сахзаводов и миллиарды народных вкладов. Так что, за хрен такого строителя и в Ростов до собратьев.

А насчёт краснопузых упырей ты прав всех в расход. 2014 не трожь там не было краснопузово начала, народ за свободу боролся.
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У него работает промышленная империя; этого достаточно в качестве доказательства что он хороший управленец.
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так може ахметова в президенты?его империя покруче будет, а значит и управленец он получше У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 9228
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дык нормально, как раз, глобалисты вроде рулят, хотя трамп тут выступает некоторым диссонансом
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Ненормально. Глобалисты - это пиявки: всё высосать из страны, оставить население полностью без штанов, страну - без промышленности, и бросить как использованную тряпку. Противостоять им могут только националисты, такие как Порох и его команда.
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Противостоять им могут только националисты, такие как Порох и его команда. У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 2482 расскажи еще какую небудь байку, посмеемся всем форумом
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Я тебе уже предлагал поплакать; у тебя память отшибло ?
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Выдохни совковые стереотипы. Сралин тоже "хороший управленец" ? Нельзя к людям без морали применять слово "хороший". "Хороших" убийц, воров, коррупционеров и т.п. небывает. Управление краденым не делает человека "управленцем", а только корыстолюбивым вором
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Вы сыпете терминами, не приводя ни единого доказательства. Кто и что у вас украл ?
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У Вас, извините, детское представление о таких делах как управление промышленной империей или государством. Там совершенно другие правила действуют, не вписывающиеся в категории "честно" и проч. Либо механизм работает, либо нет - и тогда он коллапсирует, после чего коллапсирует всё, включая территорию, и на вашу землю ступает кирзач иностранного солдата. Так устроен мир - и человеческий, и животный; вы разговорами о "честности" ничего с этим не сделаете. Если хотите чтобы от вашей страны ничего вообще не осталось - двиньте опять Юлю, или артиста какого, или певца, или краснобая. Если же вам дорога собственная, извините, шкура - поддержите волкОв, таких как Порох и его команда. Они не добрые, они злые, очень злые. И то что они злые - это ваш единственный шанс на личное спасение.
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А по-моему самый реальный вариант развития событий такой: после переговоров с Трампом пуйло делает вид, шо он типа "сдаётся" и "возвращает" Донбасс Украине (но на принципах минского договорняка, то есть на своих условиях). Трамп давит на Рошенку с целью заставить Украину выполнить так называемые Минские соглашения (на условиях пуйла). В итоге миру объявляют, шо Трамп - великий миротворец и лидер свободного мира, а коварное пуйло повержено. А Трампу именно это и надо! В итоге всем хорошо, все довольны (включая пуйло). Кроме Украины. Про Крым, естественно, не будет ни слова.
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хуйло недоговороспособное, ничего с этого не будет, трамп только хочет убедиться в этом лично
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Не уверена насчет Донбасса, но относительно Крыма тоже думаю, что его выносят за рамки. Наверняка позиция США, а потом и всего цивилизованного мира станет похожей на позицию Америки относительно Балтийских стран в составе СССР. США тогда не признала захват этих государств, что не помешало им, тем не менее, включить СССР в программу ленд-лиза, совместно сокрушить нацисткую Германию, а потом еще 50 лет вполне себе сотрудничать (даже на фоне Холодной войны) и не поднимать тему Литвы, Латвии и Эстонии
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Ну если Трамп хочет на нары или повторить судьбу Кенеди , тогда говно вопрос .В США президент не может противопоставлять себя Конгресу и Сенату ,иначе ему очень быстро откручивают голову.
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Трамп может давить сколько угодно, и кого угодно ,но какой в этом толк .!! Порох ( да в принципе и любой вместо него )не решится пойти против воли народа ,а он то как раз категорически против " мира " на условиях х.йла .. Если только президент не самоубийца .

А что скажет армия ,, четыре года воевавшая , потерявшая столько бойцов , и вдруг оказывается что всё это зря . !! Теперь -хенде хох , мы проиграли ,сдаёмся на милость какого то ботоксного недоноска х.йлана . Не думаю что армии это понравится . У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 6260 .
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Перестаньте паясничать. У Украины нет ЯО.
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Максим, да я всё понимаю, но Рошенка и так постоянно бубнит про "минские соглашения", поддакивая своим европейским "партнёрам". А тут у него ещё и выборы на носу. И он может использовать шанс "вернуть" Донбасс и заявить стране, какой он великий победитель пуйла и как он выполнил Минские соглашения! И в Европе его по плечу похлопают - ай какой молодец Пеца! А то, шо по факту это будет плевок в лицо украинским военным (да и просто патриотам) - для него дело десяток.
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Никто в Украине не даст ему вернуть Донбасс на кацапских условиях . Тут даже нечего и мечтать . Ну а если сумеет вернуть его без сдачи интересов Украины , я первый пожму ему руку .! .
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Очередная обеспокоенность с озабоченностью
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Украина имеет два пути. Первый -это сильная власть даже с диктатурой где патриотизм превыше всего. Второй путь капитуляций и предательств где она снова станет колонией России.
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Мы имеем тритий вариант : Патриоты -воры.
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Капитуляции не будет и не надейтесь !!
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"І чтоб Біллі нє побілі, просто нє било ні дня...": "Парламент Канады зарегистрировал петицию, в которой предлагается признать президента так называемой РФ, вавана - педофила военным преступником. Петиция размещена на сайте канадского парламента" !!
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КацаКрысы Кремля губу раскатали,НАТОвская бензоколонка потеряла за 5 лет все что можно и нельзя.....,а по сути 2 триллиона долларов У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 4261Зато Крым наш,Сибирь ваш Китайский... У НАТО стурбовані можливими домовленостями Трампа і Путіна в обхід Альянсу - Цензор.НЕТ 4261Сила Сибири типа...
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Цікаві ці європейці. Як будувати газопроводи з росією, то на заперечення Трампа можна начхати і створювати де факто союз з росією. Як розірвати договір з Іраном - то на Трампа теж можна начхати і дотримуватися договору, тобто бути в союзі з Іраном. Як підняти витрати на оборону, теж на Трампа начхати. Але, як тільки Трамп щось навіть не робить, а тільки планує - млять хай стоїть вселенського масштабу
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Да шо там будет... Будет так как решит госдеп - вот это кацапню больше всего бесит)))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход Альянса
 
 
 
 
 
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