 В НАТО обеспокоены возможными договоренностями Трампа и Путина в обход Альянса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом заявил координатор правящей коалиции ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер в интервью для газеты Funke Mediengruppe.

Как сообщил Байер, среди членов Альянса растет беспокойство по поводу возможного сотрудничества США и РФ.

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"Мы в Альянсе чувствуем растущее беспокойство по поводу соглашений, которые могут быть достигнуты на встрече Трампом и Путиным", - заявил он.

Он отметил, что остальные члены НАТО не привлекались к планированию саммита двух президентов и разработке вопросов, которые будут подниматься во время переговоров 16 июля в Хельсинки. Также он сообщил, что аналогичная ситуация складывалась вокруг встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

"Ким только раздавал обещания. Мы не знаем, действительно ли он остановил процесс обогащения урана. Только Трамп заявил, что саммит был успешным", - отметил Байер.

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Как сообщалось, Трамп и Путин 16 июля проведут встречу в Хельсинки (Финляндия).