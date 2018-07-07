 Сытник: Истерика перед грядущими выборами изменит способ "защиты от НАБУ"

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его убеждению, избирательный процесс никак не повлияет на работу НАБУ.

"Что касается нашей работы, то процесс выборов вообще никак не влияет, мы по-прежнему будем соблюдать закон. Однако, мне кажется, что может быть некоторая истерика. Ведь есть два основных способа "защиты" от дел НАБУ: либо человек сразу болен, одеялом накрывается, или же утверждает о политических преследованиях. Думаю, что перед выборами вторая версия "защиты" будет более актуальна. Но это мы уже проходили. Убеждены, не надо банальные кражи бюджетных денег подводить под политические преследования".

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При этом, как считает Сытник, будущие выборы могут несколько повлиять на сроки начала функционирования Высшего антикоррупционного суда. По его словам, с точки зрения логистики на это нужно 6-7 месяцев, а с политической - все зависит от наличия политической воли.

"С учетом выборов, а избирателям нужно что-то рассказывать, может быть, процесс будет более активным", - надеется он.

В этом контексте глава НАБУ напомнил, что агентство передало в суд уже почти 170 дел, включая очень резонансные, однако судебного прогресса по ним нет.

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