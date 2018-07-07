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Темы дня: Выборы-2019
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 Сытник: Истерика перед грядущими выборами изменит способ "защиты от НАБУ"

Перед грядущими выборами будет наблюдаться резкое увеличение жалоб на "политические преследования".

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью высказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

По его убеждению, избирательный процесс никак не повлияет на работу НАБУ.

"Что касается нашей работы, то процесс выборов вообще никак не влияет, мы по-прежнему будем соблюдать закон. Однако, мне кажется, что может быть некоторая истерика. Ведь есть два основных способа "защиты" от дел НАБУ: либо человек сразу болен, одеялом накрывается, или же утверждает о политических преследованиях. Думаю, что перед выборами вторая версия "защиты" будет более актуальна. Но это мы уже проходили. Убеждены, не надо банальные кражи бюджетных денег подводить под политические преследования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надеюсь КДК прокуроров примет законное решение и уволит Холодницкого, - Сытник

При этом, как считает Сытник, будущие выборы могут несколько повлиять на сроки начала функционирования Высшего антикоррупционного суда. По его словам, с точки зрения логистики на это нужно 6-7 месяцев, а с политической - все зависит от наличия политической воли.

"С учетом выборов, а избирателям нужно что-то рассказывать, может быть, процесс будет более активным", - надеется он.

В этом контексте глава НАБУ напомнил, что агентство передало в суд уже почти 170 дел, включая очень резонансные, однако судебного прогресса по ним нет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075323
 
 
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избирательный процесс никак не повлияет на работу НАБУ - Ну да, сложно повлиять на то чего нету...
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Это почему нету? Они свою часть работы делают. Может и не так много, как хотелось, но делают.
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Порохобот или юлябот? Тыбы притензии к гнидам засевшим в ВРУ высказывал, по прослушке, провокации взятки, и антикор суду....но это если бы у тебя мозги были!
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Привет бригадир,вчера твои на Юльку гавкали,а тебя не было,болеешь?
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"либо человек сразу болен, одеялом накрывается"(с).
Ему смешно, как очевидно. Чувак юморит, тока до Зеленского- не дотягивает! Ведь одеяльце у этого ворюги оказалось правильное! Он не просто вас по известному адресу послал, а и в Президенты намылился. И плевал он на твой юмор, Сытник. Слюной.
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стране до усеру нужны жесткие злые и независимые националисты для которых Украина не корыто а Родина.И все буде добре.Дорогу осилит идущий
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Таких у нас поки що нема. Є такі, яких використовують втемну.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСытник: Истерика перед грядущими выборами изменит способ "защиты от НАБУ"
 
 
 
 
 
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