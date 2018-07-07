 Украина получила сыворотку от ботулизма канадского производства, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Сыворотки в количестве 12 доз доставлены 25 июня в качестве гуманитарной помощи от Программы развития ООН (ПРООН) в ответ на запрос Минздрава Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациентам, которые заболели ботулизмом, были введены противоботулинические сыворотки, сейчас их состояние стабильное.
В Минздраве напомнили, с 2018 года правительство впервые включило специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, которые будут поставлены в ближайшее время.
В министерстве также сообщили, что с начала 2018 года по состоянию на 5 июля 2018 года зарегистрированы 52 случая ботулизма, 60 пострадавших, 4 из них умерли.
Очередное "супердостижение" от министра смерти...
- против ботулизма
- кори
- БЦЖ
- бешенства
- и т.д. На хрен нам такая Супрун, Грося и гидрант?
ботулізму в Україні нема, як колись секаса)) в срср!
- Семен Маркович, а ви знаешь, что вашу соседку Сонечку вчера увезли в больницу,
на скорой, с сиреной.. .с тяжелейшим отравлением?
- Я вас умоляю! Ее желудок и гальку переварит... или она свой поганый прокусила?