 Украина получила сыворотку от ботулизма канадского производства, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Сыворотки в количестве 12 доз доставлены 25 июня в качестве гуманитарной помощи от Программы развития ООН (ПРООН) в ответ на запрос Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам, которые заболели ботулизмом, были введены противоботулинические сыворотки, сейчас их состояние стабильное.

В Минздраве напомнили, с 2018 года правительство впервые включило специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, которые будут поставлены в ближайшее время.

В министерстве также сообщили, что с начала 2018 года по состоянию на 5 июля 2018 года зарегистрированы 52 случая ботулизма, 60 пострадавших, 4 из них умерли.

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