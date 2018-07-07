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 Украина получила сыворотку от ботулизма канадского производства, - Минздрав

В Украине есть в наличии высококачественные антитоксины канадского производства, необходимые для обеспечения возможности немедленного лечением случаев ботулизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Сыворотки в количестве 12 доз доставлены 25 июня в качестве гуманитарной помощи от Программы развития ООН (ПРООН) в ответ на запрос Минздрава Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пациентам, которые заболели ботулизмом, были введены противоботулинические сыворотки, сейчас их состояние стабильное.

В Минздраве напомнили, с 2018 года правительство впервые включило специфические сыворотки и иммуноглобулины, среди которых ботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года, которые будут поставлены в ближайшее время.

В министерстве также сообщили, что с начала 2018 года по состоянию на 5 июля 2018 года зарегистрированы 52 случая ботулизма, 60 пострадавших, 4 из них умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине наблюдается повышение заболеваемости ботулизмом: с начала 2018 года умерли четыре человека, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3075322
 
   
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не густо.. а когда вакцина от бешенства будет..?
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от человека к человеку не передаётся..
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на ЦН некоторих комЄнтаторов почитать..то наверное, і воздушно-капельнім..от слюні на мониторе
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сценарий передачи бешенства воздушно-капельным путём рассматривается как катострофический для человечества..
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в части 146% особей...на 1/6 части суши он уже имеет определенную реализацию
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правда при условии передачи от человека человеку..то есть сразу две мутации..маловероятно..
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Вже можна їсти консерви і в'ялену рибку
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якщо пощастить отримати одну з 12 доз..
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прямо із під матні бабці що продає на стихіних базарах..

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12 доз сыворотки на 52 случая бутулизма. Интересная арифметика.
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это же не сотни тысяч доз коревой вакцины..там интерсно ввиду ощутимой откатности..
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поди, что нибудь новенькое,для испытаний или просроченное, эта ульянка серьезно оздоровит нацию
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12-ть доз на 24 области...
Очередное "супердостижение" от министра смерти...
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В Украине нет запаса вакцин:
- против ботулизма
- кори
- БЦЖ
- бешенства
- и т.д. На хрен нам такая Супрун, Грося и гидрант?
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от кори завезли докуя и больше..поэтому и истерят в СМИ..смертность примерно 0,05%..а от бешенства при смертности 100% - болт..мечитесь по заграницам и сами покупайте..а если бешенное животное кусает ребёнка в лицо или шею, то счёт идёт на часы..вот такой расклад..(
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12 доз это несомненная реформа, теперь забудем про ботулизм и будем дальше считать сколько подписало декларации с семейным врачом. Ура!
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так може 12 доз проти ботулізму досить?!
ботулізму в Україні нема, як колись секаса)) в срср! Україна отримала сироватку від ботулізму канадського виробництва, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9485
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***
- Семен Маркович, а ви знаешь, что вашу соседку Сонечку вчера увезли в больницу,
на скорой, с сиреной.. .с тяжелейшим отравлением?
- Я вас умоляю! Ее желудок и гальку переварит... или она свой поганый прокусила?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина получила сыворотку от ботулизма канадского производства, - Минздрав
 
 
 
 
 
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