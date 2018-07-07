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Все про:Крым (20295) водоснабжение (388) вода (124)

 Дамба рядом с оккупированным Крымом готова на 80%, - управление Северо-Крымского канала

Дамба на Северо-Крымском канале, первый этап постройки которой был завершен в апреле 2017 года, практически достроена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет издание "Крым.Реалии" со ссылкой начальника второго отделения управления Северо-Крымского канала Ивана Бигана.

"Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%", – говорится в сообщении.

По словам Бигана, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом специалист подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.

"Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры – и вода пойдет на Крым", – сказал он.

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Власти Украины неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.

Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075320
 
   
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пока существуют водохранилища и такие дамбы - коррупция непобедима: чиновникам есть что, и "за что" делить - см новость про взятку минводхозовца на этой неделе, кажется, в Кировогр области попался. А остальные "по-умному" воду делят
Это источник коррупции
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"...пока существуют водохранилища"

сначала нужно иметь то, что хранить.
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Скільки ще протягне Крим без нашої водички ? Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 123
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Это не "наша водичка", а природы.
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Её патриоты напИсали?
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А тобі патріоти муляють ?
Кацап, нє ? Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 8231
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Залежить від кількості населення та інтенсивності ведення сільського господарства.
Військова баз в Криму і без нашої води зможе обійтися.
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По результатам Первой Мировой войны с 1914 по 1918 год и распаде 4 Мировых Империй РАБссиянской,Германской,Австро-Венгерской и Османской и заключения Брестского Мирного Договора 3 марта 1918 года Крым и Кубань были украинскими территориями.Есть соответствующая Карта того Договора в Ютьюбе.
С сказку что типа Хрущев передал Крым Украине в 1954 году.на советсти краснопузых ШАКАЛОВ Кремля...,Догоаора выполнять надо,а не лить Кровь людскую после 3 марта 1918 года...МИР есть МИР...,кацаКрысины вонючие краснопузые брехуны......
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Совок построил канал в Крым. Единственное на что хватило ума у Украины, это построить дамбу чтобы её перекрыть.
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не совок, а Україна построїла той канал для свого Криму.
Ясно ?
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Очень смешно.

После Великой Отечественной войны рассматривалось три альтернативных варианта обеспечения Крыма водой: строительство водопровода от Кубани, опреснение Азовского моря и строительство канала от Днепра. Наиболее рациональным оказался вариант строительства канала от Днепра.
В 1950 году на правительственном уровне было принято постановление о строительстве Северо-Крымского канала. Вскоре стройка была объявлена «великой стройкой коммунизма» и «ударной комсомольской стройкой». В 1951 году была выпущена марка Почты СССР, посвящённая Северо-Крымскому каналу как одной из «великих строек коммунизма».
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І що ? То була спільна країна. Будівництво велось на нашій території, отже нашими силами та ресурсами.
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Только на марки вас, кацапов, и хватило.
Се́веро-Кры́мский кана́л (СКК, укр. Північно-Кри́мський кана́л (ПКК) - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах. При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины[2].
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Канал идет от Каховского водохранилища вырытого Советами для Каховской ГЭС. Да практически вся Украина "Великая стройка Коммунизма".
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а хто конкретно будував і за чиї кошти ? чи не з нашої пшениці та металу ? чи не українськими руками ?
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Я что-то не заметил чтобы Украина за 30 лет после совка что-нибудь построила кроме торговых центров.
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Дивно.. Невже наші міста не змінились, не розширились і виглядають як совкові коробки ?
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"Тільки сліпий не бачить наших успіхів". (Л.Д.Кучма). ...Прошло 15 лет... "Только идиот не видит упешных реформ в Украине" (некий представитель ЕС).
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Ти комуняка зюганова чи сімоненка?. Як може у голові расеянина триматися царізм з комунізмом? Ленін своїм наказом розстріляв і царя і сім'ю чекісти дострілювали з маузерів.
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4 года и на 100% не готов, впрочем ничего нового
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Ті падлюки бомбанути можуть. Жодна дамба не витримає.
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Ну, "бомбанут"... И что? Там выше по течению, каскад насосных станций. Выключил насосы и вода стала... Дамбу эту построили только по одной причине - до аннексии, от крайней станции на Херсонщине, до первой станции в Крыму, вода распределялась свободно, что на херсонские поля, что на крымские. Дамба стоит, практически, на границе с Крымом, и вода продолжает поступать, но только на поля Херсонщины...
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Заспокоїли ви мене. А я ж знаю, що тим скотинякам-авіаторам і артилеристам що села з артилерії розстрілювати, що міста... Та що завгодно.
Бо вони - нелюдь.
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Уничтожить дамбу не значит дать воду в канал.
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Вообще странно что в Крыму все время засуха, в то время когда совсем рядом Кубань каждый год утопает в тропических дождях.
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Да , естессно. Водогон надо построить из будущей украинской Кубани в крым. Нехай строят.Дуракам законы природы не писаны.
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По словам Бигана, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом специалист подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.



Этой власти некуда деньги девать.

Хороший подарок вате, теперь все время, так или иначе, ватные силы будут пытаться открыть эту дамбу.


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А что же они с 2014 не "открыли"? Там ведь три года "дамба" из мешков с песком была... Сами фермеры херсонские её и сложили в 2014-м...
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Эта власть открывать не будет, откроют при другой власти, ждать недолго осталось.
Да и военный вариант исключать не стоит.
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Яка така влада, якщо ті, хто таке запропонує не буде обраний? Про військовий варіант я вже написав.
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***
Идет мужик по пустыне, несколько дней идет, жажда мучает смертельно.
Вдруг видит - стоит посреди пустыни ларёк, в окошке... старый еврей.

- Воды...воды... вот деньги
- А у меня нет воды...ни капли. Но... только для вас могу предложить этот чудный галстук
- Ты совсем охренел.. на фиг мне твой галстук!
- Ну как знаете! Через километр есть приличный ресторан моего сына... Там есть вода...
Мужик не дослушал и помчался, как мог, на дрожащих ногах, с высунутым языком...
Через час приползает обратно и на издыхании шепчет:
- Давай, скотина, свой долбаный галстук - без него в ресторан не пускают...
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та вони там жили-живуть і будуть жити!! -ісраіловка називається!! Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 3707 Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 3707
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Депутат РАБссиянкой ДурьДумы Виталий Милонов недавно выдал такой Перл...
....с моей зарплатой в 400 000 РЖУблей отдыхать в Крыму очень дорого,есть другие места и дешевле и Комфортнее...
Если Милонову не по карману,то что говорить о Сибиряках и Северных ОЛЕНЯХ всей РАБссии.... Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 2387 Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 2387ои Мурманска до Камчатки...
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Рашисты от отчаяния могут развязать военные действия на юге Украины для захвата водных обьектов и подачи воды в крым. Сценарий реален.
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штурм дамбы - кодовое название операции "за водой":
Дамба біля окупованого Криму готова на 80%, - управління Північно-Кримського каналу - Цензор.НЕТ 6614
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Це нічого їм не дасть, але призведе до загибелі великої кількості кацапів і досить швидкої ліквідації росії.
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Осталось еще канал прорыть из Черного в Азовское море, и жывите весело!
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На острове "Куба " будет из окна слышна песня "У Светки Соколовой День рожденье ,Ей сегодня 40 лет", а старухи на лавочках возле подъездов будут вспоминать про добрую мать Украину
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Какое нелепое самовозгорание (об этом попердосе известно, что он "окормлял бойцов в различных боевых действиях, в том числе, в Сирии"):

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Пукан вибухнув, якась випадкова іскра - ось і результат...
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В Крим взагалі не треба давати воду. Після повернення Криму Україні воду треба давати через 40 років після того, як кацапів будуть водити по олешківським піскам.
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Земля не винна, що на ній живе так багато довбнів.
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Глупо! Могли бы казну пополнять. А эта гребелька отрицательно влияет на курс гривны, цену и на ЖКХ и на сало с колбасой в Украине. Ну это ещё пол беды. Главное раздражает жителей Крыма. Они глядя на такую бесхозяйственность, никогда не захотят вернуться. Эта гребелька приносит вреда больше Украине чем Крыму.
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логіка раба путлера) це вам у Криму літр води буде коштувати як літр бензину, а дотації будуть платити стабфонд рф і пенсійний вік вам підвищать до 65 років) скачите далі камні з неба)
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Сєнченко ще навесні 2014го зробив дамбу з мішків з піском. А Кроль Сєня вже готувавсь торгувати водою кацапам в Крим. Але вломилось вушастому, вкрав не два, а лише один ярд зелені
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Вже 2018 рік і армія в Україні є. Я тільки півгодини тому особисто спілкувався з воїном і його товаришем, які вийшли з Іловайського котла. Один із них родом із Волині. Хочете пожартувати і відкрити воду? Тоді ті, хто так зробить довго жити не буде.
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