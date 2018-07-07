 Дамба рядом с оккупированным Крымом готова на 80%, - управление Северо-Крымского канала

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает интернет издание "Крым.Реалии" со ссылкой начальника второго отделения управления Северо-Крымского канала Ивана Бигана.
"Дамба на Северо-Крымском канале неподалеку от административной границы с Крымом готова на 80-90%", – говорится в сообщении.
По словам Бигана, по окончании строительства осенью 2018 года через эту дамбу технически будет возможно подавать воду на полуостров. При этом специалист подчеркнул, что подача воды станет возможной после возвращения Крыма под контроль Украины.
"Как только Автономная Республика Крым вернется в лоно Украины, мы в любой момент можем подать воду. Вопрос одного-двух-трех дней. Мы сможем открывать затворы, сможем закрывать щиты, снимаются шандоры – и вода пойдет на Крым", – сказал он.
Власти Украины неоднократно делали заявления о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Отметим, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Это источник коррупции
сначала нужно иметь то, что хранить.
Кацап, нє ?
Військова баз в Криму і без нашої води зможе обійтися.
С сказку что типа Хрущев передал Крым Украине в 1954 году.на советсти краснопузых ШАКАЛОВ Кремля...,Догоаора выполнять надо,а не лить Кровь людскую после 3 марта 1918 года...МИР есть МИР...,кацаКрысины вонючие краснопузые брехуны......
Ясно ?
После Великой Отечественной войны рассматривалось три альтернативных варианта обеспечения Крыма водой: строительство водопровода от Кубани, опреснение Азовского моря и строительство канала от Днепра. Наиболее рациональным оказался вариант строительства канала от Днепра.
В 1950 году на правительственном уровне было принято постановление о строительстве Северо-Крымского канала. Вскоре стройка была объявлена «великой стройкой коммунизма» и «ударной комсомольской стройкой». В 1951 году была выпущена марка Почты СССР, посвящённая Северо-Крымскому каналу как одной из «великих строек коммунизма».
Се́веро-Кры́мский кана́л (СКК, укр. Північно-Кри́мський кана́л (ПКК) - оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961-1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955-1958 годах. При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины[2].
Бо вони - нелюдь.
Этой власти некуда деньги девать.
Хороший подарок вате, теперь все время, так или иначе, ватные силы будут пытаться открыть эту дамбу.
Да и военный вариант исключать не стоит.
Идет мужик по пустыне, несколько дней идет, жажда мучает смертельно.
Вдруг видит - стоит посреди пустыни ларёк, в окошке... старый еврей.
- Воды...воды... вот деньги
- А у меня нет воды...ни капли. Но... только для вас могу предложить этот чудный галстук
- Ты совсем охренел.. на фиг мне твой галстук!
- Ну как знаете! Через километр есть приличный ресторан моего сына... Там есть вода...
Мужик не дослушал и помчался, как мог, на дрожащих ногах, с высунутым языком...
Через час приползает обратно и на издыхании шепчет:
- Давай, скотина, свой долбаный галстук - без него в ресторан не пускают...
....с моей зарплатой в 400 000 РЖУблей отдыхать в Крыму очень дорого,есть другие места и дешевле и Комфортнее...
Если Милонову не по карману,то что говорить о Сибиряках и Северных ОЛЕНЯХ всей РАБссии.... ои Мурманска до Камчатки...