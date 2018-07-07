 Концерт в поддержку Сенцова прошел в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Многие из тех, кто не смог присутствовать на концерте, прислали видеозаписи своих обращений в защиту Сенцова, или слова поддержки, адресованные украинскому режиссеру. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Отрывки из своих произведений читали журналист Виктория Ивлева и поэт Лев Рубинштейн. Артисты "Театра. doc" исполняли песни, читали отрывки из пьесы драматурга Елены Греминой, из рассказов Олега Сенцова.​

Все выступавшие или приславшие свои выступления говорили о необходимости всячески поддерживать как самого Олега Сенцова, так и выдвинутые им требования – освобождение украинских политзаключенных в России.

"Кино- и театральное сообщество, журналисты России, Украины, и многих стран Европы неоднократно обращались с поддержкой требований Олега и просьбой к властям России прекратить его преследование", – говорится в сообщении.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.