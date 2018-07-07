EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
  2669  89
Материалы по теме:
Все про:концерт (271) Москва (2517) Сенцов (659)

 Концерт в поддержку Сенцова прошел в Москве. ВИДЕО

На концерте в поддержку незаконно удерживаемого в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в зале московского общества "Мемориал" 6 июля выступили российский музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова, писатель Виктор Шендерович, а также другие деятели культуры и искусств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода"

Многие из тех, кто не смог присутствовать на концерте, прислали видеозаписи своих обращений в защиту Сенцова, или слова поддержки, адресованные украинскому режиссеру. Среди них – режиссеры Аскольд Куров, Андрей Плахов, Виталий Манский, Антон Долин; музыканты и исполнители Андрей Хлывнюк, Алексей Паперный; участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Отрывки из своих произведений читали журналист Виктория Ивлева и поэт Лев Рубинштейн. Артисты "Театра. doc" исполняли песни, читали отрывки из пьесы драматурга Елены Греминой, из рассказов Олега Сенцова.​

Все выступавшие или приславшие свои выступления говорили о необходимости всячески поддерживать как самого Олега Сенцова, так и выдвинутые им требования – освобождение украинских политзаключенных в России.

"Кино- и театральное сообщество, журналисты России, Украины, и многих стран Европы неоднократно обращались с поддержкой требований Олега и просьбой к властям России прекратить его преследование", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабную акцию с файерами в поддержку Олега Сенцова провели в Одессе. ФОТО

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3075319
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Каждому, кто участвовал в этом концерте или поддержал его.
 показать весь комментарий
 
 
Какую надо иметь силу воли, чтобы в одиночку идти против системы! Низький уклін !
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Наши власти точно не раскручивают новую Савченко? Так что ли хочется под управление ФСБ? Я просто понять не могу...
 показать весь комментарий
 
 
Ви навмисне намагаєтесь викликати підозру до всіх ув'язнених рашкою у змові з фсб ?
Як зручно..
 показать весь комментарий
 
 
Нет, Ксения. Я просто никому не верю. Жизнь такая. И постоянно подозреваю подвох.
 показать весь комментарий
 
И кто тебе виноват, что у тебя такая жизнь? Без друзей и единомышленников.
 показать весь комментарий
 
 
Я имел в веду СМИ, политиков и государства.
 показать весь комментарий
 
СМИ и политики рашки, да и само это государство входят в их число?
Чей Крым?
 показать весь комментарий
 
Крым - это Украина. Да, входят. Все входят! У меня на всё своё мнение.
 показать весь комментарий
 
 
Никому не доверять это ещё не мнение. Скорее мания.
 показать весь комментарий
 
 
свои мнение всегда появляется на основе чужих..ты же не в джунглях живешь..
 показать весь комментарий
 
 
Конечно! Тут важна начитанность, кругозор. Чем больше читаешь, тем более ты независим от других. Я стараюсь, но не всегда продктивно.
 показать весь комментарий
 
Чем больше читаешь, тем более ты независим от других.
------
читаешь дугина и кургиняна? Концерт на підтримку Сенцова відбувся в Москві - Цензор.НЕТ 5558
 показать весь комментарий
 
 
"?" ? Я не знаю как у них называется страна.
 показать весь комментарий
 
Я уже не знаю. Я много стран променял. Я хочу нормально жить. Понимаешь о чём я?
 показать весь комментарий
 
ага..
Поняття космополіта (громадянина Всесвіту) і космополії (всесвітнього міста) використовувались ще стародавніми грецькими філософами, зокрема Гераклітом.
 показать весь комментарий
 
 
только не понятно почему власти украины ты считаешь своими..
 показать весь комментарий
 
 
він із Запоріжжя, але живе на росії, втік від бандерівців.
 показать весь комментарий
 
 
Я о вас, Ксения, остался самого лучшего мнения. Как всегда. (Текст как-то подурацки написан) Всегда был самого лучшего мнения!
 показать весь комментарий
 
Ксения, меня атакует "молодой рабочий" своими бессмысленными постами. Ужас какой-то. Больше не буду ему отвечать.
 показать весь комментарий
 
та тебя и так видно за километр..скрепный читатель..
 показать весь комментарий
 
сдрыснул в паРашу..а переживает за првительство порошенко..не за путена..
 показать весь комментарий
 
 
Окей. Не буду смешить. Ты на каком заводе работаешь? Название можешь сказать?
 показать весь комментарий
 
Нет, скорее всего это враньё. Или назови что-то что я мог бы "пробить". Отдел, номер цеха. Впрочем это делать не нужно. Меня не устроило.
 показать весь комментарий
 
Никне́йм (ник; англ. nickname /ˈnɪkneɪm/ - первоначально «кличка, прозвище», от средне-английского an eke name - «другое имя», перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»), также сетевое имя - псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в местах общения (в блогах, форумах, чатах)
-------
понял..пупсег..
я не скрываю свой флаг..как ты..
 показать весь комментарий
 
Вот видишь, пока я работаю, ты... пупсегами меряешься.
 показать весь комментарий
 
ты же расейский пистабол..твоя работа..200руб за пост..
 показать весь комментарий
 
 
антон..твоя попытка придать себе аристокритичность..делает тебя похожим на пупсега..
 показать весь комментарий
 
Важен не сам факт чтения, а что именно читать в первую очередь. Плюс умение понимать и анализировать прочитанное. Особенно если читать СМИ и "поток сознания" в интернете.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас читаю "Воспоминания биржевого спекулянта" Эдвин Лефевр. Это как роман. И про психологию борьбы много так...
 показать весь комментарий
 
Гнусь тухложопая, думаешь, хитро работаешь? А ну ка сходи поплавай за буй, рашкованское быдло.
 показать весь комментарий
 
 
Напомните пожалуйста,как он попал в застенки к Путлеру?Его выкрали из Украины?
 показать весь комментарий
 
То есть в Украине кацапских "диверсантов" тупо нет,для обмена,только танцы спасут Сенцова?
 показать весь комментарий
 
ты можешь написать письмо путену и приложить к нему список..
 показать весь комментарий
 
 
Путен это друг Петра,они с ним каждую неделю по телефону разговаривают,о чем только не известно.
 показать весь комментарий
 
попроси у секретаря петра стенограмму разговоров..обязана предостваить..
 показать весь комментарий
 
Юлькин Генпрокурор Шишкин,обязательно попросит эти стенограммы,в следующем году.
 показать весь комментарий
 
 
Я думал, ситуация с Савченко хоть какую-то прививку населению сделала. Ан нет, все также стадо готово сделать себе кумира и боготворить его. У меня вопрос - а ДО 2014 года хоть кто-то из ярых защитников Сенцова слышал об этом человеке?
 показать весь комментарий
 
Вы неверно расставили акценты. Мы просто желаем всем узникам кремля возвращения на родину. Без пиара и шумихи этого не добиться.
Интересно, что предлагаете вы. Оставить наших в беде, а вдруг они агенты..
А вдруг вовсе не агенты ? Совесть не замучит ?
 показать весь комментарий
 
 
А где ты откопала "боготворение" Сенцова? И "яро" украинцы теперь защищают каждого своего гражданина, и от хуйла в первую очередь.
 показать весь комментарий
 
 
Вон уже защитили одну - которая потом стала призывать "мириться" с ОРДЛО, а сейчас, сидя уже в украинском СИЗО, строчит письма хуйлу. Как по мне, выручать граждан должны политики, юристы и дипломаты, без лишней шумихи.
 показать весь комментарий
 
И что? С гражданами Украины мы сами разберёмся по своим законам! Никто не имеет права их судить и держать в заключении по надуманным неправдивые обвинениям.
 показать весь комментарий
 
 
Чего не пляшем в защиту Балуха?Мордой лица не вышел?
 показать весь комментарий
 
 
А где ты "пляски" в защиту Сенцова увидел? О Балухе, как и о ВСЕХ остальных узниках рашки то же не забывают.
 показать весь комментарий
 
 
А що, Балух агент кремля ? Звідки такий сарказм, чи то вже ненависть ?
 показать весь комментарий
 
 
Балух,единственный из всех жителей Крыма,который достоин уважения,и нет здесь никакого сарказма.
 показать весь комментарий
 
А ви йому чимось допомогли крім попрікання іншим ?
 показать весь комментарий
 
 
Я ні,а от ви шановна йому дуже допомогла,голосуючі за Петра по відкрепному талону.
 показать весь комментарий
 
знову сагу про примарні талони затягнули ? ))
чудні люди - самі вигадають і самі в це вірять Концерт на підтримку Сенцова відбувся в Москві - Цензор.НЕТ 7154
 показать весь комментарий
 
 
Действительно, вы не находите странным, что из всех политзаключенных узников - граждан Украины (а таких несколько десятков) - выбирают одного и начинают активно пиарить, подключать международное сообщество, оппозицию (пусть и карманную) кремля? Так было с Савченко, теперь также с Сенцовым. Первую отпустили - опыт вышел печальный. Мне лично непонятно, по каким мотивам выбирают человека - то неизвестная и абсолютно рядовая военнослужащая, то теперь совершенно заурядный и малоизвестный режиссер.
 показать весь комментарий
 
За Сенцова вже давно говорили.
То ваша проблема, якщо ви раптом не чули, отже так цікавились...
 показать весь комментарий
 
 
Назовите мне, пожалуйста, какие-либо его известные работы? Или ссылку на новости про него ДО 2014 года? Про него начали говорить почти сразу после ареста в 2014-м. И до сих пор про него говорят не в контексте "режиссер", а в контексте "узник хуйла". Простой пример - если бы фсб арестовало и посадило Спилберга или Лукаса - то в первую очередь их бы вспоминали как режиссеров, и только потом как политзаключенных. А в случае Сенцова все наоборот. Вот я и пишу - почему из десятков украинских узников пиарят и раскручивают именно заурядного малоизвестного режиссера
 показать весь комментарий
 
Він хоч режисер. А решта звичайні люди, спілбергів там немає. Як привернути увагу спільноти до них ?
Мій висновок - ви просто маніпулюєте.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так подумайте,кого путину выгоднее освобождать, какого-нибудь паренька из Бахчисарая или пропиаренного героя?Возможно за освобождение таких узников ему что-то списывают по санкциям...наверное смотря кто попросит за него.....
 показать весь комментарий
 
подменяют понятия комментаторы..специально понижают статус..
 показать весь комментарий
 
 
Не тобі щось казати погане про націю, "заклад".
 показать весь комментарий
 
 
Нічого "півторяти" не треба, з першого разу все стало зрозумілим.
 показать весь комментарий
 
национальный проект надька-2 в действии Концерт на підтримку Сенцова відбувся в Москві - Цензор.НЕТ 6964
 показать весь комментарий
 
а я б назвала продовждення проекту путін - ла ла ла..
 показать весь комментарий
 
 
І знову евреї макарквіч та шендеровіч винуваті)))
 показать весь комментарий
 
А де Лорак,Лобода,Повалий,Ротару,Потап и Настя,Брежнева,Лолита,жена Тигипко со своим Одесским кинофестом?Де вся ця гидота?!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонцерт в поддержку Сенцова прошел в Москве. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх