 Наемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, на Попаснянском и Светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.
На Горловском направлении под обстрелы попали украинские позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.
На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.
Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные
Другого полигона, чем Сирия и Украина сегодня трудно найти...,сам, все сам придумал Плешивый...
Их артиллерия находится не там, куда добивают пулемёты, а значительно дальше.
Гелетей заявил что Россия все же применила в Украине тактическое ядерное оружие.
24tv.ua 13:51 20 сентября 2014 года. Потерь нет.
"За поточну добу втрат серед захисників України немає.
За уточненими даними розвідки, упродовж минулої доби
у результаті заходів контрснайперської боротьби двох було знищено."
http://partiyslovyan.blogspot.com/2018/07/03039-15-31052018-13.html
Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым", передает 24tv.ua.
"Результат их работы потрясающий - ликвидированы российские командиры батальонов, о которых мы недавно писали. А еще уничтожено 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" с внедорожником и беленькие "Жигули", на которых катался один из лучших корректировщиков террористов с позывным "Медведь".