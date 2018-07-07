EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  613  25
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7020) Донбасс (16552) операция Объединенных сил (318)

 Наемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один воин ранен, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 30 раз нарушали перемирие, один украинский воин ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, на Попаснянском и Светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском направлении под обстрелы попали украинские позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морпех 36-й ОБрМП Эдуард Фeдоров умер 2 июля в военном госпитале от ранений, полученных на Донбассе 27 июня. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3075317
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шакаладное перемирие продолжалось пятый год.
 показать весь комментарий
 
 
Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормлённый пропагандой нацизма, этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только
угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но… смертные
 показать весь комментарий
 
 
Многие израильтяне не знают кто такой Путин и что он натворил в странах СНГ.К сожалению, подобные комменты о РФ, Путине и его союзнике Нетаньяхе израильские комментаторы не размещают в израильских сайтах.
 показать весь комментарий
 
вот как раз таки именно этот коментарий был размещён на израильском сайте откуда я его и скопировал!https://cursorinfo.co.il/institut-pushkina-zhid-eto-evrej-torgovets/
 показать весь комментарий
 
На "передок" доставлены студенты КацаПсинских военных артиллерийский училищ....потому пальба,а же плешивого не тянул за язык в 2015 году...
Другого полигона, чем Сирия и Украина сегодня трудно найти...,сам, все сам придумал Плешивый...
 показать весь комментарий
 
 
Некоторые "курсачи" могут не успеть получить лейтенантские звания... А это значит, что если погибшие были женаты, то семья пенсию, по причине "утраты кормильца", получать не будет...
 показать весь комментарий
 
 
Наши артиллеристы могут , они сука такие каратели -фашисты , очень не любят кацапских студентов которые по ним стреляют . Главное вовремя разведданные довести и не мешать .
 показать весь комментарий
 
Сарка́зм (греч. σαρκασμός, от σαρκάζω, буквально «разрывать плоть») - один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
 показать весь комментарий
 
И кто же их уничтожит?
Их артиллерия находится не там, куда добивают пулемёты, а значительно дальше.
 показать весь комментарий
 
Про марсиан ,которые зеленые человечки , не слыхал не когда случайно ? Они не только за кацапов умеют воевать , правда , правда ,я точно знаю.
 показать весь комментарий
 
Как то так..
Гелетей заявил что Россия все же применила в Украине тактическое ядерное оружие.
24tv.ua 13:51 20 сентября 2014 года. Потерь нет.
 показать весь комментарий
 
Кстати ссылку на слова педофила где он бы назвал Украину полигоном ты конечно же не дашь- потому что ты лжец)) но ты все равно пиши) местный планктон схавает))
 показать весь комментарий
 
07.07.2018, 07.45 "Українська правда"
"За поточну добу втрат серед захисників України немає.
За уточненими даними розвідки, упродовж минулої доби
у результаті заходів контрснайперської боротьби двох було знищено."
 показать весь комментарий
 
 
Колоніальна адміністрація смт Ставище Київської області "проводить" геноцид корінного населення ... (Відео). Порушення прав людини і расова дискримінація в Голосіївському районному суді м. Києва, суддя Голосіївського районного суду Шкірай М.І. "виконує замовлення" корумпованих співробітників Голосіївського УП ГУНП в м.Києві (м. Київ, 03039, вул. Голосіївська, 15). Апеляційна скарга на рішення Голосіївського районного суду м. Києва від 31.05.2018 року (Документи). "Жиди погані правлять нами! А ми ще гірше, ніж жиди, ми продали дідів славу, жиди "в ярмо нас запрягли". Уривок з вірша, написаний на конкурс" Майбутнє очима дітей "13-річною мешканкою міста Василькова Мазуренко Мариною
http://partiyslovyan.blogspot.com/2018/07/03039-15-31052018-13.html
Найманці РФ 30 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, одного воїна поранено, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6285
 показать весь комментарий
 
Ну, і при чому цей Ваш "пердь"?... Купа емоцій, голослівних звинувачень, без будь-якої фактури, та ще й з расистським "душком"... До того ж, тема зовсім інша... Вирішили "з"їхать на "зраду"? "Заказуха" надійшла?
 показать весь комментарий
 
Украинские волонтеры из фонда "Вернись живым" показали видео, на котором зафиксировано, как на Донбассе "третья сила" (так себя именуют бойцы одного из подразделений) ликвидировали ряд военной техники пророссийских боевиков.

Об этом сообщается на Facebook-странице фонда "Вернись живым", передает 24tv.ua.

"Результат их работы потрясающий - ликвидированы российские командиры батальонов, о которых мы недавно писали. А еще уничтожено 5 БМП, 2 БТР, один "Урал" с внедорожником и беленькие "Жигули", на которых катался один из лучших корректировщиков террористов с позывным "Медведь".
 показать весь комментарий
 
 
третья сила-это сила！удачной охоты на орков！
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один воин ранен, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вверх