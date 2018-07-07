 Наемники РФ 30 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один воин ранен, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг продолжил применять гранатометы и стрелковое оружие, на Попаснянском и Светлодарском направлениях боевики открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Екатериновка, Светлодарск и Новолуганское.

На Горловском направлении под обстрелы попали украинские позиции в районе населенных пунктов Южное и Новгородское.

На Донецком направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся прицельный огонь по защитникам Троицкого, Авдеевки, Новоселовки Второй, Новотроицкого и Каменки.

Больше всего вражеских обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие противник открывал огонь в районе населенных пунктов Богдановка, Водяное, Лебединское и Широкино.

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