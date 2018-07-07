 Судебные слушания в деле нацгвардейца Маркива начнутся 14 сентября

Такое решение принял суд присяжных, который впервые рассматривал это дело по существу, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на 112.ua.

Сегодня суд решал три вопроса. Первое, как дальше будут работать. Решили, что это будет 14 сентября, и далее каждые две недели. Сторона обвинения хочет приобщить к делу Украину и судиться с ней в лице посла Украины в Италии, ему хотят дать возможность ознакомиться с делом детально.

По его словам, к делу также привлечена как потерпевшая сторона Ассоциацию журналистов города Павия.

Сторона защиты, адвокат Маркива, подала ходатайство и протест, но суд не обратил на это внимания. Никакого фактажа, исследования баллистической экспертизы, не было предоставлено. Все стороны об этом молчат, а адвокат Маркива предполагает, что их нет.

Кроме того, рассматривался вопрос о допуске журналистов в суд для съемки.

Только "Радио Свобода", один из итальянских каналов и один российский были аккредитованы. Было заявлено, что больше никто не будет допущен на следующие слушания.

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