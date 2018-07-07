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 В Киеве на вокзале неизвестный ранил журналистку Мотрич из травматического оружия

Вечером 6 июля в Киеве, возле столичного вокзала, мужчина выстрелил из травматического оружия и ранил журналистку канала СТБ Евгению Мотрич.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ  сообщил муж журналистки Тарас Семенюк.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот ", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил мужчина журналистки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075308
 
 
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А если бы у неё был короткоствол? Этого бы не случилось!
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ты заговорило!!!)))
жывотное умеет писать?
а где картинки????
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а где твой друг?
шаурма с вокзала???
смена караула???
щас меня забанят))))
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Та голову їй відразу під кулю підставити треба було! Так, пацифісте?
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Телепрограмму, где Тимошенко обвинила Порошенко в сговоре с боевиками закрывают - НЕЧУВАНА СВОБОДА СЛОВА! http://ua24ua.net/demokratiya-
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«Законопроект» Винника-Черновил-Тымчука является Калькой с Аналогичного российского закона,протащенного через Госдуму РФ в интересах ФСБ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве на вокзале неизвестный ранил журналистку Мотрич из травматического оружия
 
 
 
 
 
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