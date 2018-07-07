 В Киеве на вокзале неизвестный ранил журналистку Мотрич из травматического оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил муж журналистки Тарас Семенюк.

"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот ", - сообщил Семенюк.

Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта.

"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - отметил Семенюк.

Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.

По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил мужчина журналистки.

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