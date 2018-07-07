 В Киеве на вокзале неизвестный ранил журналистку Мотрич из травматического оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському ТВ сообщил муж журналистки Тарас Семенюк.
"Она сильно не пострадала, мы поднимались к вокзалу, шли на поезд. И рядом сидели трое мужчин и один из них вытащил пистолет, выстрелил в землю, когда рядом шла жена с маленьким ребенком. И пуля срикошетила и попала ей в живот ", - сообщил Семенюк.
Муж журналистки пояснил, что злоумышленник стрелял из травматического оружия. По его словам, он открыл стрельбу внезапно, не было никакого конфликта.
"Возможно, он хотел напугать собеседников, возможно хотел похвастаться", - отметил Семенюк.
Он добавил, что его жена сейчас находится в шоковом состоянии, ведь во время инцидента на руках у нее был ребенок.
По словам Семенюка, стрелка задержали, им оказался работник предприятия "Укрэнерго". Полиция оперативно прибыла на место, добавил мужчина журналистки.
жывотное умеет писать?
а где картинки????
шаурма с вокзала???
смена караула???
щас меня забанят))))