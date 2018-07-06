 Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза"

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.
"О премиях я готов говорить с кем угодно и как угодно. Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятным для многих людей, которые нас критикуют, является ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией. мы получаем средства в рамках закона, в рамках решений Наблюдательного совета. Это то, что является стандартной практикой, в том числе и для "Нафтогаза" в прошлом. Это не является чем то нестандартным. Такие проценты выплачивали в прошлом. Это стандартная практика", - сказал Коболев.
Он также добавил: "Я понимаю, как тяжело тем людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, принять то, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно. Поэтому с точки зрения начисления и с точки зрения юридической корректности здесь все чисто и все очень адекватно".
Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, сотрудникам НАК подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.
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Воровство это честный заработок и наоборот.
Президент Україні - 500 тис. дол. США готівкою - фууууууур за неділю на Мальдівах.
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован...
криминалитетом - построила государство под себя и для себя...
1. Украине от Газпрома не поступило ни копейки.
2. Суд выиграла иностранная юридическая компания, которой были заплачены миллионные (в долларах) гонорары.
3. Газпром добился приемлемых для себя решений по апелляции.
Суки, за что вы нагнули бюджет Украины на миллионы долларов?
Вот же ж клоун. А вы у себя в Совете переиграйте бонусы с 1 процента на десять, чтобы взяточникам ещё досаднее было. А мы все за вас порадуемся.
Даже во времена Яныка во власти не было столь отъявленных мразей, да еще в таких количествах.
должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
В Киеве уже два месяца нет горячей воды - зато премии твари получают. В рамках наблюдательного совета.
Ты, тварь, как и весь Нафтогаз - ничего не производите. Ничего! Ноль!
Просто сидите на потоках.
И еще что-то вякаешь...
Приходи ко мне домой, поговорим...
Но вот 47 миллионов бюджет не досчитается уже абсолютно точно. И никто не может ударить этому наглому п...асу по рукам и сказать "нельзя". Так ведь его никто не остановит даже если он и за 400 миллионами потянется, получается.
Накуя тогда вообще платить налоги, если любой свиномордый чиновник может законно тянуть деньги из бюджета на свои хотелки?
Но это государственная компания. Бюджет тут еще как при чём, так как она дотировалась государством. И подозреваю, что после постройки СП-2 будет дотироваться снова.
11 год ·
Здается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной).
По многим признакам, страна, которая может его принять, - это Белорусь, давно ставшая транзитным домом для бегущих в европы российских олигархов.
Обратите внимание, через белорусов предпринимается уже вторая попытка вывести из Украины российские госбанки.
Сначала этот канал должен был обеспечить олигарх-банкрот Гуцериев через местную компанию.
Сейчас ставки взвинтили - и занимается спасением российских госбанков банк Управления делами президента Белоруси.
Паритетбанк администрации Лукашенко в ближайшее время должен получить разрешение НБУ на покупку дочернего банка Сбербанка РФ в Украине.
Причем, это решение будет выдано вопреки санкциям СНБОУ, которые запрещают операции с акциями российских госбанков, выпущенными после июня 2014 года.
Аналогичные санкции введены против российских госбанков и в США. Но Белорусь единственная страна, которую это не волнует.
А Украина единственная страна, которая позволяет белорусам обходить собственные антироссийские санкции.
Очевидно, что без договоренностей с Порошенко, подпись которого стоит под санкционным списком СНБОУ, - операция не возможна.
Что может толкнуть президента воюющей с РФ страны дать "зеленый свет" обходу санкций против агрессора?
Думаю, даже не деньги. А только гарантии.
Мало того эти же люди всегда будут выбирать для себя в руководство именно наиболее цинично их же обворовывающих, но с правильной пропагандой.
Какая разница выиграл Нафтогаз или проиграл, какая разница Украина должна 4 миллиарда или Украине должны 2, главное, что бы не было людей откровенно богаче их самих, да и еще (о наглость) легально богаче.