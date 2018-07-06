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Все про:Нафтогаз (2522) премия (274) Коболев (248)

 Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза"

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев назвал миллионные премии менеджменту компании "стандартной практикой", отметив, что эти деньги заработаны честно.

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"О премиях я готов говорить с кем угодно и как угодно. Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятным для многих людей, которые нас критикуют, является ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией. мы получаем средства в рамках закона, в рамках решений Наблюдательного совета. Это то, что является стандартной практикой, в том числе и для "Нафтогаза" в прошлом. Это не является чем то нестандартным. Такие проценты выплачивали в прошлом. Это стандартная практика", - сказал Коболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премии в Нафтогазе - это перегиб, жду их решения по отмене, - Гройсман

Он также добавил: "Я понимаю, как тяжело тем людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, принять то, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно. Поэтому с точки зрения начисления и с точки зрения юридической корректности здесь все чисто и все очень адекватно".

Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, сотрудникам НАК подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

Также читайте: ГПУ уже расследует выплату завышенной премии руководству "Нафтогаза", - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/n3075305
 
 
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Коболев и Витренко - это днище лжи и воровства, новые молодые "саши стоматологи".
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В системе патологического вора Порошенко, всё наоборот. Черное это белое, белое это чёрное.
Воровство это честный заработок и наоборот.
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А это разжиревшее молодое ЧМО вообще знает что такое работать?...
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Работа - это регулярно придумывать и рассказывать лохторату красивые сказки, за какие героические подвиги ты снова и снова берёшь себе из общака несколько десятков мульёнов долларов.
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а морда подонка як і у реви аж буряковіє від наглої брехні
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Да и "антикоррупционеры" не плохо зарабатывают...
Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3214

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Голова ЦПК - 842 тис. грв. за рік, які йому заплатили за роботу США.
Президент Україні - 500 тис. дол. США готівкою - фууууууур за неділю на Мальдівах.
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Паразитический
"Нафтогаз" должен быть ликвидирован...
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На фоне тотального обнищания премия этого кобелЁва воспринимается как откровенное издевательство и насмешка... Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 3697
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так премии же обычно выписывают после достижений, а не тогда, когда еще ничего не понятно. И не в таких масштабах. Нифига себе, стандартная практика... Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза" - Цензор.НЕТ 6672
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Правящая верхушка Украины - сплав коммуно-комсомольских деятелей с
криминалитетом - построила государство под себя и для себя...
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Вроде бы и страна как страна но где они находятся эти наглые ублюдки при всех правительствах - непонятно. А все от безнаказанности.
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Премии, выписанные Нафтогазом - чистой воды коррупция:
1. Украине от Газпрома не поступило ни копейки.
2. Суд выиграла иностранная юридическая компания, которой были заплачены миллионные (в долларах) гонорары.
3. Газпром добился приемлемых для себя решений по апелляции.
Суки, за что вы нагнули бюджет Украины на миллионы долларов?
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Всю эту мразь, такую как Коболев, называющую обычное воровство премиями, использующую государственные предприятия для обогащения, нужно на столбах вешать.
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Это тоже выполз очередной борец с коррупцией?
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Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно

Вот же ж клоун. А вы у себя в Совете переиграйте бонусы с 1 процента на десять, чтобы взяточникам ещё досаднее было. А мы все за вас порадуемся.
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Этот персонаж начинает вызывать даже больше ненависти, чем Яйценюк.
Даже во времена Яныка во власти не было столь отъявленных мразей, да еще в таких количествах.
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В бедной, но морально здоровой стране,
должна быть общественная атмосфера, при которой должно быть стыдно человеком
"с излишествами". У нас же "слуги народа" не стесняются
декларировать десятки квартир, автомобилей, неизвестно откуда взявшиеся
миллионы долларов (хотя, конечно, известно), ходить с часами за десятки тысяч
долларов. Одним словом - торжество быдла, дорвавшегося к власти и общественному
пирогу.
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а людям, которые никогда не занимались коррупцей - как реагировать, гнида ты молодая?
В Киеве уже два месяца нет горячей воды - зато премии твари получают. В рамках наблюдательного совета.
Ты, тварь, как и весь Нафтогаз - ничего не производите. Ничего! Ноль!
Просто сидите на потоках.
И еще что-то вякаешь...
Приходи ко мне домой, поговорим...
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Премии выплачиваютс из доходов (т.е. денег которые получили) а вы пока что выплаты по выиграному суду еще не получили, так откуда млять премии?!! Уже млять заврались просто дальше некуда и главное нет чтобы признать мол поторопились не ожидали что рашка заблокирует выплаты, так нет еще что то там отгавкиваются, а самое смешное пытаются давить на мораль!! ВЫ НА СЕБЯ В ЗЕРКАЛО СМОТРЕЛИ МАРОЛИСТЫ ВЫ НАШИ?!!!
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До этой твари даже не доходит мысль, что весь цинизм ситуации заключается не в том, что госкомпания так шикует пока государство бегает везде с протянутой рукой, а цены на газ для населения снова повысятся. Дело в том, что денег от Газпрома еще даже не получили. Нет, даже не так, не факт, что их вообще получим.
Но вот 47 миллионов бюджет не досчитается уже абсолютно точно. И никто не может ударить этому наглому п...асу по рукам и сказать "нельзя". Так ведь его никто не остановит даже если он и за 400 миллионами потянется, получается.
Накуя тогда вообще платить налоги, если любой свиномордый чиновник может законно тянуть деньги из бюджета на свои хотелки?
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Прчем тут бюджет? Это хозрасчетная организация, задекларировшая 1,3 млрд$ прибыли в прошлом году. Вся ее прибыль украдена у промышленности и населения за счет монопольных цен.
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Будь это частная компания самого Кобеля, тогда да ради бога бери сколько хочешь.
Но это государственная компания. Бюджет тут еще как при чём, так как она дотировалась государством. И подозреваю, что после постройки СП-2 будет дотироваться снова.
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Где то прочитал,что уже частная компания Нафтогаз
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Да, мне кто-то может напомнить что-то положительное, в последнее время? Оживление Бабченко- к рассмотрению не предлагать.
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Воздух до сих пор ещё не ахметовско-порошенковский и до сих пор бесплатный.
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Мразь вонючая, ты по наглости и беспардонности давно превзошел всех коррупционеров и воров. А твои воровские схемы понятны всем промышленникам, только их хрен кто слушает сегодня, а дауны у власти заняты грабежом и смотря на твой лоховской вид и представить не могут , насколько ты зарвавшаяся мразь.
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Людям, які займалися корупцією все життя, важко сприйняти, що хтось в Україні може заробляти гроші чесно, - Коболєв про критиків премії керівництву "Нафтогазу" - Цензор.НЕТ 3442Александр Дубинский
11 год ·

Здается мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной).
По многим признакам, страна, которая может его принять, - это Белорусь, давно ставшая транзитным домом для бегущих в европы российских олигархов.
Обратите внимание, через белорусов предпринимается уже вторая попытка вывести из Украины российские госбанки.
Сначала этот канал должен был обеспечить олигарх-банкрот Гуцериев через местную компанию.
Сейчас ставки взвинтили - и занимается спасением российских госбанков банк Управления делами президента Белоруси.
Паритетбанк администрации Лукашенко в ближайшее время должен получить разрешение НБУ на покупку дочернего банка Сбербанка РФ в Украине.
Причем, это решение будет выдано вопреки санкциям СНБОУ, которые запрещают операции с акциями российских госбанков, выпущенными после июня 2014 года.
Аналогичные санкции введены против российских госбанков и в США. Но Белорусь единственная страна, которую это не волнует.
А Украина единственная страна, которая позволяет белорусам обходить собственные антироссийские санкции.
Очевидно, что без договоренностей с Порошенко, подпись которого стоит под санкционным списком СНБОУ, - операция не возможна.
Что может толкнуть президента воюющей с РФ страны дать "зеленый свет" обходу санкций против агрессора?
Думаю, даже не деньги. А только гарантии.
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Как они могли себе премии начисллить,если грязьппром не выплатил ни копейки?
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премии начисляются только после получения выгоды ,,, тобиш бабла на руки ,,, ферштейн ?
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https://pravo.ru/interpravo/news/view/75224/ Это так просто в гугле ,,,, Какие премии получают юристы США в спорах .... А теперь думаем сколько бы пришлось заплатить в случае проигрыша Нафтогаза в споре с газпромом ,а самое главное кто платит ... и это благодаря кому такая кобала была !!! А теперь смотрю все коменты внимательно
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Анука и как же вы там зарабатываете? Чего производите? Госкомпания посредник при закупке енергоресурсов. Акуенный бизнес. Т.е. заработок с тарифов. Т.е. зарплату им население платит. Акуенно трудятся. Я бы тоже так смог зарабатывать.ТОлько они не зарабатывают, они получают. Вот она оказывется честная бизнес модель по украински. Они даже не понимают какую ересь несут. На столько они тупы.
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Вам бы сидеть там где сидите и кричать занято .... почитайте хоть что то с экономический знаний
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Вот так почитаешь коменты и поймешь, что бы кто не делал, честно, не честно, правильно, не правильно... В итоге все равно люди не зарабатывающие реальные деньги всегда будут ненавидеть тех, кто деньги зарабатывают.
Мало того эти же люди всегда будут выбирать для себя в руководство именно наиболее цинично их же обворовывающих, но с правильной пропагандой.
Какая разница выиграл Нафтогаз или проиграл, какая разница Украина должна 4 миллиарда или Украине должны 2, главное, что бы не было людей откровенно богаче их самих, да и еще (о наглость) легально богаче.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЛюдям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза"
 
 
 
 
 
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