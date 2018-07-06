 Людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, тяжело принять, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно, - Коболев о критиках премии руководству "Нафтогаза"

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает Цензор.НЕТ.

"О премиях я готов говорить с кем угодно и как угодно. Я считаю, что одним из тяжелых элементов, неприятным для многих людей, которые нас критикуют, является ситуация с тем, что НАК "Нафтогаз Украины" демонстрирует возможность зарабатывать деньги честно. Мы не воруем, мы не занимаемся коррупцией. мы получаем средства в рамках закона, в рамках решений Наблюдательного совета. Это то, что является стандартной практикой, в том числе и для "Нафтогаза" в прошлом. Это не является чем то нестандартным. Такие проценты выплачивали в прошлом. Это стандартная практика", - сказал Коболев.

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Он также добавил: "Я понимаю, как тяжело тем людям, которые занимались коррупцией всю жизнь, принять то, что кто-то в Украине может зарабатывать деньги честно. Поэтому с точки зрения начисления и с точки зрения юридической корректности здесь все чисто и все очень адекватно".

Напоминаем, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" проголосовал за выплату бонусов правлению компании в связи с победой в Стокгольмский арбитраже над российским "Газпромом". Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае - 4,56 млрд долларов). Таким образом, сотрудникам НАК подлежит выплата в размере 45,6 млн долларов.

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