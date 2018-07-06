 Украина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.
В середине июня предприятие химической отрасли "ДнепроАзот", производящее жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства. Из-за этого на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.
"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось на срок от недели до 20 суток", - заявили в "Киевводоканале".
О сложившейся ситуации были проинформированы правительство и Совет национальной безопасности и обороны, которых попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.
"Но, к сожалению, и до сих пор "ДнепрАзот" не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - сообщили в "Киевводоканале".
Отмечается, что поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут изменять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.
В "Киевводоканале" заявили, что если завод "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.
"ДнепрАзот" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. 15 июня предприятие остановило работу на неопределенный срок.
Люди должны чего то бояться, поэтому пугают)) Им важно держать народ в страхе, стрессе. И периодически забрасывать конфету ,,все будэ добрэ,, )))
Один будет речь толкать о решучих реформах, а другой губки куриной попкой важно надувать...
Может тама из крана бояра течет
15 червня о 16:47 ·
Дорогие азотчики, уважаемые каменчане!!!
С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено.
Особенно неприятно то, что нас остановили, что называется на самом "скаку". Мы провели сложнейший, уникальный по сути, и очень дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов. У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично - перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться.
Главный вопрос сегодня "ни кто виноват",это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными. Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для социального напряжения в городах...
Впереди - трудный и ответственный период. Сегодня я очень верю в ваше понимание и поддержку, у нас были сложные времена и ранее, но мы всегда были вместе, держали достойно удар и находили решение.
Сегодня, как никогда, предприятию требуется поддержка правительства, от которого зависит будущее завода, будущее региона и благополучие Украины.
Особенно неприятно то, что нас остановили, что называется на самом "скаку". Мы провели сложнейший, уникальный по сути, и очень дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов. У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично - перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться
Вода не утоляет жажду,
Я, помню, пил её однажды. (c)
А обеззараживание воды важнее для украинцев, значит как обычно может подождать.
Теперь забирают воду.
Концепция поменялась...
1.Кацапы. 2.По поллитра
3.Марсиане. 4.Уматывать треба