 Украина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В середине июня предприятие химической отрасли "ДнепроАзот", производящее жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства. Из-за этого на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

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"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось на срок от недели до 20 суток", - заявили в "Киевводоканале".

О сложившейся ситуации были проинформированы правительство и Совет национальной безопасности и обороны, которых попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

"Но, к сожалению, и до сих пор "ДнепрАзот" не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - сообщили в "Киевводоканале".

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Отмечается, что поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут изменять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

В "Киевводоканале" заявили, что если завод "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.

"ДнепрАзот" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. 15 июня предприятие остановило работу на неопределенный срок.

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