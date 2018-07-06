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Все про:водоснабжение (388) ДнепроАзот (1) вода (122)

 Украина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды

"Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В середине июня предприятие химической отрасли "ДнепроАзот", производящее жидкий хлор, который используют водоканалы для обеззараживания питьевой воды, предупредил об остановке производства. Из-за этого на водопроводно-канализационных предприятиях Украины возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды.

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"На некоторых предприятиях остатков хлора осталось на срок от недели до 20 суток", - заявили в "Киевводоканале".

О сложившейся ситуации были проинформированы правительство и Совет национальной безопасности и обороны, которых попросили вмешаться и решить вопрос с поставкой хлора.

"Но, к сожалению, и до сих пор "ДнепрАзот" не возобновил свою работу. Остатки хлора, которые были на момент его остановки, реализованы полностью", - сообщили в "Киевводоканале".

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Отмечается, что поставки хлора в цистернах из Румынии очень проблематичны, поскольку европейские цистерны не могут изменять колесную базу, а также должны иметь сертификацию в Украине. В цистернах хлор для обеззараживания получают Киев, Харьков, Кривой Рог, Мариуполь и другие города.

В "Киевводоканале" заявили, что если завод "ДнепрАзот" срочно не возобновит работу, то уже в начале следующей недели (9 июля) в некоторых регионах Украины может быть значительно ограничена подача воды в централизованную водопроводную сеть, а в некоторых регионах - полностью прекращена.

"ДнепрАзот" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. 15 июня предприятие остановило работу на неопределенный срок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075302
 
 
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То путин нападет, то без воды,то птичий грипп то еще что то)
Люди должны чего то бояться, поэтому пугают)) Им важно держать народ в страхе, стрессе. И периодически забрасывать конфету ,,все будэ добрэ,, )))
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Посмотрим, что Беня скажет, когда завод национализируют.
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Верим, что президент Порошенко своевременно и правильно отреагирует на этот сигнал.
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В смысле - вывезет свой выводок в Испанию?...ну разве что ТАК.
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Улетит на Мальдивы принимать решение. Так кстати как глакома и его КП ВСУ
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А вы куда в отпуск уезжали? Маледивы тоже самое что и Турция,всё инклюзив. Президент имеет право на отдых.
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Он сделает всё прааильно!!!А вам птушка гаварун будет всё в пролёте😎
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15 июня завод остановился, а только 6 ИЮЛЯ типа "дошло" ЧТО они сделали. Браво, идиоты.. Украина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды - Цензор.НЕТ 3543 Украина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды - Цензор.НЕТ 1547
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Пэрдомога, срочно звоните Педру Первому - пусть приезжает. И ленточку не забудет.
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Василий Зайцев 195cbd58 - и Турчинова пускай захватит (к нему тоже обратились...)..

Один будет речь толкать о решучих реформах, а другой губки куриной попкой важно надувать...
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скоро педір панамський буде таржествіна перерізати стрічки в областних нужниках
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Тут один как то писал будто в Сибири в Красноярске можно из крана воду пить
Может тама из крана бояра течет
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будем бурить скважины пить артезианскую водичку
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Сергей Сидоров
15 червня о 16:47 ·

Дорогие азотчики, уважаемые каменчане!!!
С большой тяжестью в сердце сообщаю всем вам, что с 15.06.2018 г. предприятие АО "ДНЕПРАЗОТ" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. Предприятие, которое 8 десятилетий создавало себе имя, было и есть надежным партнером в бизнесе, главным поставщиком минеральных удобрений украинским аграриям и главным производителем дезинфектантов для питьевой воды; предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено.
Особенно неприятно то, что нас остановили, что называется на самом "скаку". Мы провели сложнейший, уникальный по сути, и очень дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов. У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично - перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться.
Главный вопрос сегодня "ни кто виноват",это всем понятно... Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными. Очень жаль, что страна, которая хочет стать цивилизованной, которая заявляет о приверженности европейским ценностям и стремится к достойным условиям жизни для населения, теряет свою промышленность, теряет лучшие кадры, создает предпосылки для социального напряжения в городах...
Впереди - трудный и ответственный период. Сегодня я очень верю в ваше понимание и поддержку, у нас были сложные времена и ранее, но мы всегда были вместе, держали достойно удар и находили решение.
Сегодня, как никогда, предприятию требуется поддержка правительства, от которого зависит будущее завода, будущее региона и благополучие Украины.
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Бла-бла-бла... По сути что? какова причина остановки производства, кроме "трындежа"?
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не читатель, а писатель?
Особенно неприятно то, что нас остановили, что называется на самом "скаку". Мы провели сложнейший, уникальный по сути, и очень дорогостоящий капитальный ремонт азотной группы цехов. У нас 100% готовность к выпуску продукции, у нас масса планов и производственных задач, в конце концов, у нас есть социальные обязательства перед регионом и Украиной, а у меня лично - перед моим коллективом, но из-за высокой цены на газ мы не имеем возможности включиться
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Да я читать умею... Мне вот интересно - значит, если я начну развивать производство, рассчитывая на дешёвые "исходники", а они дорожают, то это проблема не моя, а потребителей? Странная логика, не находите?
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Газ стоит денег. Вы хотите, чтобы физлицам еще цену подняли, чтобы снизить заводу? Вы уж определитесь.
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росія перемагає і рулить. все йде по рос плану.
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не может этого быть, с нами правда и весь мир тоже с нами
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соевые решили питьевую воду в бутылях продавать так гешефт наваристее
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Цей завод не в Дніпрі, якщо я не помиляюсь, а в Кам'янському! (бувший Дніпродзержинськ)
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это еще раз доказывает, что крупная промышленность должна быть в руках государства.
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тут все просто--чем хуже ситуация в стране, тем меньше шансов у пети на выборах
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И тут перед самыми выборами явится мессия...))) кто же это будет...)))
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это мессия у нас уже давно существует, но как то все ей не везет на президентских выборах Україна може залишитися без питної води - єдиний завод у Дніпрі перестав виробляти хлор для знезараження води - Цензор.НЕТ 4141
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лахта недоутилізірована,ти можеш за новинами слідкувати,а не тільки ворогів хуйла тут скрізь приплітати,з кислотою теж беня винуватий,що скоро вся металургія стане.
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Чего бред? Там выше правильно заметили за бутыльки)
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Ну шо... Надобно опять у эмвээфа деньги скулить. Тем более, нам привычно))
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Какие люди.От тоби 2 года потребувалось шоб прозреть.
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а до чого тут колія??? читати не вмієш? в листі чітко вказано, що причина зупинкі- ціна на газ....
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Зато премии в Нафтогазе без остановок
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как то некомильфо у агрессора покупать, зрада же будет...
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Вот когда завалятся - тогда и посмотрим. а пока и мембранные фильтры поставить можно, или озонировать или еще что придумаем. Хлорировать воду не лучший вариант, потом из фенолов хлорфенолы получаются, а из них в щелочной среде - диоксины. А это для здоровья не комильфо.
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а пока и мембранные фильтры поставить можно, или озонировать--ну если все это оплатит фрау меркель(а может и Антип61 из своего кармана) тогда можна подумать...
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Когда от грязной воды у Вас диарея начнется, тоже будете ждать, что Вам фрау Меркель лекарство привезет? На меня сразу можете не рассчитывать.
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хорошо съехал, но не в тему--надо как то решать проблему с хлором, а не фантазиями заниматься
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Наши предки пили воду из речек и были здоровее нас. Правда половина умирала при рождении, но это мелочи.
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Нафіга баригам хлор, їм зараз головне сірчана кислота щоб через Фірташа пару лярдів заробити!
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Та и хрен с ним.

Вода не утоляет жажду,

Я, помню, пил её однажды. (c)
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Смотрите, украинцы, и запоминайте, как "патриот" Коломойский вас всех за один доллар готов продать. Україна може залишитися без питної води - єдиний завод у Дніпрі перестав виробляти хлор для знезараження води - Цензор.НЕТ 4276
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Та да. Если бы не Беня, жили бы как в Панаме)
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Ух як ольгінців попалених плющить від бєні та юлі,є і воздихатєлі тайниє,кацахол по пятах за лахтою броде,щоб лайкнути
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Зато в Днепре выделяют большие деньги на новые стадионы, мячики гонять.
А обеззараживание воды важнее для украинцев, значит как обычно может подождать.
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это полный писец.В Харьковской,Полтавской областях газ добывается-200-300км...И предприятие стратегическое останавливается.Это лучший показатель адекватности власти.
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При чем тут власть? Это частное предприятие, принадлежащее Коломойскому. Он занимается шантажом, чтобы выторговать низкую цену на газ. Україна може залишитися без питної води - єдиний завод у Дніпрі перестав виробляти хлор для знезараження води - Цензор.НЕТ 9755
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Підлога країни,ти тормоз,це стратегічне підприємство,там не може бути як у вас в лужніках на барахолкє,сам себє хазяїн
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№пока грм не грянет кабмин не перекрестится". Теперь нет хлора. И патронного завода тоже нет, много чего нет
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главное есть бабло и халупы заграницей. (интересно, озаботились ли кладбищами? и на каком языке их отпевать будут - итальянский, французский, английский, иврит?) хотя наверняка нет - если нет культуры, откуда возьмется душа?
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Раньше перед выборами давали гречку.
Теперь забирают воду.
Концепция поменялась... Україна може залишитися без питної води - єдиний завод у Дніпрі перестав виробляти хлор для знезараження води - Цензор.НЕТ 9522
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Если в кране нет воды значит выпили
1.Кацапы. 2.По поллитра
3.Марсиане. 4.Уматывать треба
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как то не в рифму все эти варианты, в отличии от "классического"
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а основных водопойцев ты как то забыл?))
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попродавали олигархам за копейки стратегические предприятия. Теперь каждая шваль шантажирует Украину.
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ну вот, можно жд дорогу под европейцев построить, вместо того чтобы не знать куда металл экспортировать, "гиперлупы" планировать и распиливать остатки народного достояния. а те и бабло платить будут, причем не взятками.
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Хлор вже давно в Європі не використовується оскільки є кансерогенним. Сьогодні з українців здирають 3 шкури за цю хлоровану воду, а соєвий херант і компанія за 4 роки свого царування чомусь навіть і не подумали запровадити європейські методи і сучасні технології для очищення води. Чому ? Ми начебто до європи прямуємо? Куди ж вони собі запхали наші гроші, потвори ненажерливі?
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ну хлор вроде как улетучивается при кипячении. а воду из под крана просто так пить нельзя уже давно
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А когда мы все умрем? что то не вижу новости...завод с хлором стал,пить будет нечего, значит скоро...Какой долбаеб такие заголовки пишет?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраина может остаться без питьевой воды - единственный завод в Днепре перестал производить хлор для обеззараживания воды
 
 
 
 
 
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