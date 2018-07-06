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 С начала года на железной дороге погибли более 170 человек, - "Укрзализныця"

В Украине вследствие травмирования на железной дороге погибли 174 человека с начала 2018 года. Последний случай произошел сегодня, 6 июля, на станции "Дарница", когда при попытке залезть на цистерну погиб 19-летний парень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что всего с начала года травмы на железной дороге получила 301 человек.

"За соответствующий период 2017 года было травмировано 262 посторонних человека, из них 172 - погибли. Хуже всего, что среди травмированных 18 детей в возрасте до 16 лет, из них 5 - смертельно травмированы", - сообщили в УЗ.

В 2017 году за аналогичный период получили травмы 11 детей, из них 5 - погибли.

Кроме того, 19 человек с начала года получили травмы вследствие поражения электрическим током. Из них шестеро погибли. "Среди травмированных восемь детей в возрасте до 16 лет, из них один ребенок погиб", - уточнили в УЗ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075301
 
 
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