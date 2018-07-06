 Апелляционный суд отменил приговор крымскому дезертиру Синичаку и вернул дело на повторное рассмотрение

Об этом говорится в решении суда 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Синичак, уроженец Ивано-Франковской области, был первым украинским экс-военным, приговоренным к тюремному сроку за дезертирство при оккупации Крыма - в январе 2017 года Дарницкий районный суд Киева посадил его на 8 лет без конфискации имущества.

Суд установил, что подсудимый был заместителем начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Вооруженных сил в Судаке.

В феврале 2014 года центр был захвачен российскими военными. Тем не менее подполковник медслужбы Синичак в нарушение приказа Министерства обороны не вышел из Крыма и не прибыл на материковую часть на новое место службы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дезертир из Крыма задержан в Запорожье, - Нацполиция

Более того, с апреля 2014 года он продолжил работать в Центре медициной реабилитации в Крыму начальником диспансера и организовывал проведение реабилитационных мероприятий с военнослужащими Вооруженных Сил России.

Дезертир был задержан украинскими правоохранителями на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области в январе 2016 года.

Военная прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Она попросила суд увеличить срок тюремного заключения Синичака до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того прокуратура отметила, что подсудимый получил в Крыму российский паспорт и подделал в нем дату своего рождения.

Защита осужденного просила отменить приговор в связи с недоказанностью факта наличия в Украине вооруженного конфликта.

Также читайте: Крымчанку, обвиняемую в дезертирстве, задержали в пункте пропуска на границе с оккупированным полуостровом, - Госпогранслужба

"Решая вопрос об ответственности подсудимого, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый является "нон-комбатантом"...К нон-комбатантам, согласно Женевской конвенции от 12.08.1949 относятся: медицинский персонал, корреспонденты и духовные лица", - сказано в решении суда.

В итоге Апелляционный суд отменил приговор, так как счел, что при рассмотрении дела была нарушена территориальная подсудность. Дело передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В то же время суд не отпустил из-под стражи Синичака и продлил ему арест до 23 августа.

Также читайте: Объявлены в розыск почти 6 тысяч военнослужащих, оставшихся в оккупированном Крыму, - полиция АР Крым