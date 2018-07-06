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Все про:апелляция (329) Крым (20295) суд (21089) дезертирство (186) Синичак (1)

 Апелляционный суд отменил приговор крымскому дезертиру Синичаку и вернул дело на повторное рассмотрение

Апелляционный суд Киева отменил приговор к 8 годам лишения свободы подполковнику Тарасу Синичаку, вынесенный за государственную измену и дезертирство при оккупации Крыма Россией.

Об этом говорится в решении суда 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Синичак, уроженец Ивано-Франковской области, был первым украинским экс-военным, приговоренным к тюремному сроку за дезертирство при оккупации Крыма - в январе 2017 года Дарницкий районный суд Киева посадил его на 8 лет без конфискации имущества.

Суд установил, что подсудимый был заместителем начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Вооруженных сил в Судаке.

В феврале 2014 года центр был захвачен российскими военными. Тем не менее подполковник медслужбы Синичак в нарушение приказа Министерства обороны не вышел из Крыма и не прибыл на материковую часть на новое место службы.

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Более того, с апреля 2014 года он продолжил работать в Центре медициной реабилитации в Крыму начальником диспансера и организовывал проведение реабилитационных мероприятий с военнослужащими Вооруженных Сил России.

Дезертир был задержан украинскими правоохранителями на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области в январе 2016 года.

Военная прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Она попросила суд увеличить срок тюремного заключения Синичака до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того прокуратура отметила, что подсудимый получил в Крыму российский паспорт и подделал в нем дату своего рождения.

Защита осужденного просила отменить приговор в связи с недоказанностью факта наличия в Украине вооруженного конфликта.

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"Решая вопрос об ответственности подсудимого, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый является "нон-комбатантом"...К нон-комбатантам, согласно Женевской конвенции от 12.08.1949 относятся: медицинский персонал, корреспонденты и духовные лица", - сказано в решении суда.

В итоге Апелляционный суд отменил приговор, так как счел, что при рассмотрении дела была нарушена территориальная подсудность. Дело передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В то же время суд не отпустил из-под стражи Синичака и продлил ему арест до 23 августа.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075300
 
 
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Осталось компенсацию с Украины получить за свое предательство и в команду мудженка и полторушки.Предлагаю,на плакаты ,что стець развешивает я армия ,это тело повесить.Предал,пошел в " суд" и оппа тебе еще и государство должно.
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Правильно відмінили рішення суду! Ніяких судових процесів, просто потрібно чувака гризодупівською сокирою обтесати.
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Правильно, опасный прецедент, дезертирство нужно поощрять, а то война может закончится.
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Как и во всё остальном. Судим тех, кто мелочь по карманам тырит (не, этих тоже нужно), а те, кто заводы и облэнерго по карманам растащили - уважаемые люди. Так и с Крымом.
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Не у них служба государева почасово)))
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Таке можливо тільки у нас, так і овочевому все спишуть, чи вже списали.
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"Интересно девки пляшут - по четыре штуки в ряд...". Редко встречаю подобные, очень любопытные юридические ситуации. Однако, к теме: подполковник имеет статус военнослужащего. Это раз. Он давал присягу. Это два. Он получил приказ на передислокацию. Это три. Он проигнорировал приказ и не прибыл к новому месту службы. Это четыре...
Теперь о "комбатанте" и "некомбатанте. Данный статус рассматривается после пленения военнослужащего. Согласно Женевской конвенции, медики признаются "некомбатантами", то есть, "не участниками боевых действий", однако, из плена не освобождаются, а задействуются для оказания медицинской помощи военнопленным своей армии. Вопросы: Когда он был взят в плен и получил статус военнопленного?. Ответ: Никогда. Он не обрёл статус военнопленного, поэтому вопрос "комбатант-некомбатант" отпадает... (это, примерно, как завещание. Их можно написать кучу, на разных лиц, однако, до момента смерти завещателя это просто клочки бумаги). КАКИМ именно военнопленным он оказывал помощь?(привлечение граждан оккупированной территории к работам на оккупационные власти или службе в вооружённых силах оккупанта - противозаконно). Более того - он в добровольном порядке не только продолжил работать на своей должности, но и оказывал врачебную помощь оккупантам, получил паспорт оккупанта... А это как раз и есть "измена"
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Это то, о чем мы с Вами спорили когда-то (о мичмане женского пола) . Военнослужащие ВСУ не просто проигнорировали приказ о передислокации, а перешли на сторону оккупанта. Возможно, что не без исключений, но уж точно, что подавляющее большинство. Поставьте себя на их место (хоть это и не просто, так как по всей видимости Вы человек с принципами). Если Вы всю жизнь были военным моряком, а как следствие к мирной светской жизни не приспособлены, то куда Вам податься? Тем более после того, как объяснили., что можно служить так же , а получать в несколько раз больше! Тем более, что они и так всю сознательную жизнь считали себя русскими моряками (врачами) и т.п.
Вот поэтому я и говорил, что дезертирство - это слишком мягко (хотя лучше, чем ничего). По факту все военнослужащие в Крыму, которые не прибыли на новое место службы, остались служить оккупанту. Что вроде как уже является изменой. Однако на тот момент оккупант оккупантом юридически не являлся. Что Вы скажете на это с профессиональной точки зрения? Какое решение должен вынести судья в этом случае?

Но то, что они перейдя по факту на службу врагу, смело ездят в Украину, меня просто бесит! Впаяли бы хоть кому-то лет 10-15 с конфискацией, глядишь - и мозги б у кого-то появились. Это просто мечты, к сожалению...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляционный суд отменил приговор крымскому дезертиру Синичаку и вернул дело на повторное рассмотрение
 
 
 
 
 
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