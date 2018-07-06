 Апелляционный суд отменил приговор крымскому дезертиру Синичаку и вернул дело на повторное рассмотрение

Об этом говорится в решении суда 25 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
Синичак, уроженец Ивано-Франковской области, был первым украинским экс-военным, приговоренным к тюремному сроку за дезертирство при оккупации Крыма - в январе 2017 года Дарницкий районный суд Киева посадил его на 8 лет без конфискации имущества.
Суд установил, что подсудимый был заместителем начальника медицинской части Центра медицинской реабилитации, санаторного лечения и специальной подготовки личного состава Воздушных и Военно-морских сил Вооруженных сил в Судаке.
В феврале 2014 года центр был захвачен российскими военными. Тем не менее подполковник медслужбы Синичак в нарушение приказа Министерства обороны не вышел из Крыма и не прибыл на материковую часть на новое место службы.
Более того, с апреля 2014 года он продолжил работать в Центре медициной реабилитации в Крыму начальником диспансера и организовывал проведение реабилитационных мероприятий с военнослужащими Вооруженных Сил России.
Дезертир был задержан украинскими правоохранителями на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области в январе 2016 года.
Военная прокуратура не согласилась с приговором и подала апелляцию. Она попросила суд увеличить срок тюремного заключения Синичака до 15 лет с конфискацией имущества. Кроме того прокуратура отметила, что подсудимый получил в Крыму российский паспорт и подделал в нем дату своего рождения.
Защита осужденного просила отменить приговор в связи с недоказанностью факта наличия в Украине вооруженного конфликта.
"Решая вопрос об ответственности подсудимого, суд первой инстанции не учел, что обвиняемый является "нон-комбатантом"...К нон-комбатантам, согласно Женевской конвенции от 12.08.1949 относятся: медицинский персонал, корреспонденты и духовные лица", - сказано в решении суда.
В итоге Апелляционный суд отменил приговор, так как счел, что при рассмотрении дела была нарушена территориальная подсудность. Дело передано на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. В то же время суд не отпустил из-под стражи Синичака и продлил ему арест до 23 августа.
Теперь о "комбатанте" и "некомбатанте. Данный статус рассматривается после пленения военнослужащего. Согласно Женевской конвенции, медики признаются "некомбатантами", то есть, "не участниками боевых действий", однако, из плена не освобождаются, а задействуются для оказания медицинской помощи военнопленным своей армии. Вопросы: Когда он был взят в плен и получил статус военнопленного?. Ответ: Никогда. Он не обрёл статус военнопленного, поэтому вопрос "комбатант-некомбатант" отпадает... (это, примерно, как завещание. Их можно написать кучу, на разных лиц, однако, до момента смерти завещателя это просто клочки бумаги). КАКИМ именно военнопленным он оказывал помощь?(привлечение граждан оккупированной территории к работам на оккупационные власти или службе в вооружённых силах оккупанта - противозаконно). Более того - он в добровольном порядке не только продолжил работать на своей должности, но и оказывал врачебную помощь оккупантам, получил паспорт оккупанта... А это как раз и есть "измена"
Вот поэтому я и говорил, что дезертирство - это слишком мягко (хотя лучше, чем ничего). По факту все военнослужащие в Крыму, которые не прибыли на новое место службы, остались служить оккупанту. Что вроде как уже является изменой. Однако на тот момент оккупант оккупантом юридически не являлся. Что Вы скажете на это с профессиональной точки зрения? Какое решение должен вынести судья в этом случае?
Но то, что они перейдя по факту на службу врагу, смело ездят в Украину, меня просто бесит! Впаяли бы хоть кому-то лет 10-15 с конфискацией, глядишь - и мозги б у кого-то появились. Это просто мечты, к сожалению...