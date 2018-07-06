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Все про:США (13873) Манафорт (76)

 В США боятся за жизнь Манафорта - его содержат в одиночной камере, - адвокат

Пола Манафорта держат в одиночной камереу 23 часа в сутки, чтобы гарантировать его безопасность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, передает издание "New York magazine".

"Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность. Он заперт в своей камере по крайней мере 23 часа в сутки (за исключением визитов его адвокатов)", - написал защитник в судебных документах, поданных на этой неделе.

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В представлении Даунинг отмечает, что Манафорт не может адекватно подготовиться к двум будущим судам, пока будет заключен в одиночной камере.

Кроме того, адвокаты Манафорта заявляют, что обвинения в его давления на свидетелей "не столь плохие", потому что они не включали угроз физического насилия. Поэтому они просят освободить Манафорта из тюрьмы.

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В то же время прокуроры от стороны спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера отмечают, что попытка Манафорта повлиять на свидетелей является "не меньшим вредом для системы правосудия, когда она осуществляется с помощью скрытого коррумпированного убеждения, чем через открытое насилие".

По их словам, Манафорт не заслуживает специального обращения, поскольку ограничения, с которыми он сталкивается, "являются общими для обвиняемых, заключенных до судебного заседания".

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Источник: https://censor.net.ua/n3075298
 
 
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У нас какой то глава областного суда (Зварич) жил в тюрьме как в санатории, а это ж нелюди.
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якби ж то в україні всі були рівні перед законом та мали однакову відповідальність перед законом та конституцією україни, незважаючи від статків та розміру гаманця, політичних уподобань, родичів та знайомих серед владних структур, волевиявлення РАХУВАЛИ а не писали абищо , як "порешали" спонсори та покарання за скоєний злочин несли хоч Зайцева , Янукович, Порошенко, так і пересічний "мужичок на районе", Гральний бізнес якщо під забороною не повинен бути у 100 метрах від держадміністрації - і немає різниці - гральні автомати або автомати гральні , або державна лотерея!
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Так в че проблема-пустите его в общую с неграми ?
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В общей его зарежут. А он ценный свидетель.
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Так в чем собственно проблема ? В одиночной скучно, в общей опасно. Ну тогда нужно в США создавать камеры как в Украине: с проститутками, казино и т.д. Но тогда возникнет другой вопрос: "а тюрьма=это наказание ?"
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Нехай он немножко поскучает, зато потом будет весело петь соловьем,шоб избежать пожизненного срока. А гангстеры в общей - они и есть гангстеры, им русня заплатит - они зарежут. Деньги не пахнут для этой публики.
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то ти бачу не українець, якщо не знаєш
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Заключите меня в бронированную камеру!! Далась им эта бронированная камера (с) МиМ
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отправьте его в пидоРашку - он сразу выздоровеет!...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США боятся за жизнь Манафорта - его содержат в одиночной камере, - адвокат
 
 
 
 
 
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