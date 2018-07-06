 В США боятся за жизнь Манафорта - его содержат в одиночной камере, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал его адвокат Кевин Даунинг, передает издание "New York magazine".

"Пола Манафорта держат в одиночной камере в тюрьме в штате Вирджиния, чтобы гарантировать его безопасность. Он заперт в своей камере по крайней мере 23 часа в сутки (за исключением визитов его адвокатов)", - написал защитник в судебных документах, поданных на этой неделе.

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В представлении Даунинг отмечает, что Манафорт не может адекватно подготовиться к двум будущим судам, пока будет заключен в одиночной камере.

Кроме того, адвокаты Манафорта заявляют, что обвинения в его давления на свидетелей "не столь плохие", потому что они не включали угроз физического насилия. Поэтому они просят освободить Манафорта из тюрьмы.

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В то же время прокуроры от стороны спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера отмечают, что попытка Манафорта повлиять на свидетелей является "не меньшим вредом для системы правосудия, когда она осуществляется с помощью скрытого коррумпированного убеждения, чем через открытое насилие".

По их словам, Манафорт не заслуживает специального обращения, поскольку ограничения, с которыми он сталкивается, "являются общими для обвиняемых, заключенных до судебного заседания".

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