 Войска Асада во время атаки города Думы весной 2018 года использовали хлор, - доклад Организации по запрещению химического оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.
В документе говорится, что результаты анализа показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или анализах, взятых у предполагаемых пострадавших.
При этом в двух образцах эксперты обнаружили следы хлоросодержащих органических веществ.
7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие.
Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стало 43 человека.
По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек.
Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство.
Шо робить? Треба, мабуть, писать во Всємірную Організацію Здравохранєнія.
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