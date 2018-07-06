 Войска Асада во время атаки города Думы весной 2018 года использовали хлор, - доклад Организации по запрещению химического оружия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.

В документе говорится, что результаты анализа показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или анализах, взятых у предполагаемых пострадавших.

При этом в двух образцах эксперты обнаружили следы хлоросодержащих органических веществ.

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7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие.

Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стало 43 человека.

По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек.

Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство.

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