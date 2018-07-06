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 Войска Асада во время атаки города Думы весной 2018 года использовали хлор, - доклад Организации по запрещению химического оружия

В предварительном докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) содержится вывод, что при атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года использовался хлор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТАСС.

В документе говорится, что результаты анализа показали отсутствие следов нервно-паралитических веществ или продуктов их распада в образцах из окружающей среды или анализах, взятых у предполагаемых пострадавших.

При этом в двух образцах эксперты обнаружили следы хлоросодержащих органических веществ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирия и Россия пытаются скрыть улики химатаки, в частности, отыскивая эвакуированных из Думы, - Мэй

7 апреля в сирийской Думе в Восточной Гуте применили, предположительно, химическое оружие.

Всемирная организация здравоохранения сообщала 11 апреля, что жертвами химатаки стало 43 человека.

По данным волонтерской организации "Белые шлемы", в Думе погибло 100 человек.

Западные страны обвиняют в химатаке сирийское правительство. 

Также читайте: Группа безопасности ООН попала под обстрел в Думе: прибытие инспекторов ОЗХО откладывается, - Reuters

Источник: https://censor.net.ua/n3075297
 
 
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опять рыжего разминают перед стрелкой с хуйлом. чтобы он ненароком херню не сморозил и по давней госдеповской традиции чтобы просто чмырил кацапню.
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Доброго вечера! Простите за офтоп! Помогите Днепру, не дайте убивать природу! Сделайте максимальный репост. Если кто в в друзьях Филатова Бориса Альбертовича на фейсбуке, скиньте плз эту ссылку. Заранее спасибо! https://www.youtube.com/watch?v=A3nVK1pJ_58&t=12s
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Войска нашого міського "Водоканалу" також час від часу використовують хлор.
Шо робить? Треба, мабуть, писать во Всємірную Організацію Здравохранєнія.
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У вас там, в Финляндии, тоже "Водоканал"? Войска Асада во время атаки города Думы весной 2018 года использовали хлор, - доклад Организации по запрещению химического оружия - Цензор.НЕТ 5959
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А чё, кто-то из людей (не путать с кацапами!) сомневался?
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Бельгийцы молодцы! Війська Асада під час атаки міста Думи навесні 2018 року використали хлор, - доповідь Організації із заборони хімічної зброї - Цензор.НЕТ 3464
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Трамп был прав:"Асад - животное"(с). надо еще выучить: "путин - ху#ло".
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а может и не Ассад применил...ведь рядом соседнее государство находится и воюет против Сирии...
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Парламент Канады предлагает признать хуйла-президента рф военным преступником:

Війська Асада під час атаки міста Думи навесні 2018 року використали хлор, - доповідь Організації із заборони хімічної зброї - Цензор.НЕТ 6605
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на фоне этого, пидоРашка перестала принимать беженцев из Сирии - ну не ублюдочная ли страна недострана?...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВойска Асада во время атаки города Думы весной 2018 года использовали хлор, - доклад Организации по запрещению химического оружия
 
 
 
 
 
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