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Все про:Кернес (1064) Полтава (452) суд (21089) прокурор (848)

 Заседание суда по делу Кернеса снова не состоялось - заболел прокурор

Заседание Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников в пятницу, 6 июля, не состоялось по причине болезни прокурора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На суде присутствуют сам Кернес и оба его охранника, а также адвокаты. Отсутствуют оба потерпевших и их адвокаты. Также нет прокурора Ганилова. Относительно прокурора получено писмьмо, что он на больничном", - сообщили в суде.

Защита Кернеса считает это умышленной тактикой: "В Генеральную прокуратуру направлена жалоба о том, чтобы всех девятнадцать прокуроров, занятых в процессе, привлекли как минимум к дисциплинарной ответственности и как максимум уволили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

Суд продолжит заседание в понедельник, 9 июля. Слушания будут проходить каждый день.

Напоминаем, назначенные на 2, 3 и 4 июля заседания Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года, перенесены из-за неявки ряда участников процесса, включая прокуроров.

5 июля заседание суда над Кернесом не состоялось по причине болезни прокурора Ганилова.

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26 июня на заседании Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса прокурор Александр Ганилов пытался дать отвод судье Андрею Антонову "за предвзятость", но суд расценил это как злоупотребление правом прокурора на отвод с целью затягивания дела, которое рассматривается четвертый год.

Суд принял предложение стороны защиты закончить рассмотрение доказательств и перейти к прениям. Кернес и его охранники заявили, что показания давать не будут, а все, что считают нужным, скажут в судебных прениях.

Также читайте: Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют

Источник: https://censor.net.ua/n3075296
 
 
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Кернес друг Петра,кто же его посадит,пока Петро ворует?
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Фактів хоч дупою споживай, але для бісквітних - просто так перднути - це як два пальці обісцяти Засідання суду у справі Кернеса знову не відбулося - захворів прокурор - Цензор.НЕТ 8722
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Зате коли "судили" Саакашвілі, все "вирішили" за ніч.
Жидів треба знищувати.
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А хохлів? Хохол, це вже не українець, вже не людина, але ще не кацап.
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Бісквітні- це вже не людина, але вже гірше чим кацап.
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--Жидів треба знищувати--
Адик Алоизыч? не узнал, богатым будешь!
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"Неспособность" -- стоило бы написать на гербе нынешней власти. "Объединяйтесь" -- стоило бы написать на гербе тех, кто эту власть закопает.
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Вот так у вас всегда получается, то одному хреново стало, то другому, и так до бесконечности.
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ну як можна від прокурвора з ринітом вимагати присутності на судовому засіданні? Це так само жорстоко, як не давати сісти за кермо в ср.ку п´яному судді, який ледве тримається на ногах.
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кернес, я так думаю, не доживе до рішення суду - помре природною смертю Заседания суда по делу Кернеса снова не состоялось - заболел прокурор - Цензор.НЕТ 2314
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Какие-то все хилые эти прокурорские и судейские падлюки.
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день больничного прокурора баксов 300 в день оплотит громада Харькова -
ахахахаха харьковчане вы тупые ватаноиды и лохи ...ждите путькина но вероятнее ПС будет вырезать харьковских рускоязичных младенцев
ахахахаха Фантомассс
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Цікаво, в яку суму гепі обійшлася ця хвороба прокурора?
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Це шо, нова модель каляскі? Крєатівнєнько так... Бо кажуть,шо в старій моделі,коли гепа всираєцця, то смердить так, шо жоден прокурор або суддя з полтави не витримує та йде на больнічний. Особливо,коли його сам гепа оплачує за спец.таріфом. )
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Договорняк полный. Всех все устраивает. Бабло свое дело делает. Вроде бы суд идет, значит правовое государство, закон, типа, соблюдается. Все довольны... Судьи и прокуроры с баблом, гепа на воле Харьковом рулит и тоже бабло закАлАчивает, а терпилы терпилами, они на то и терпилы.... Засідання суду у справі Кернеса знову не відбулося - захворів прокурор - Цензор.НЕТ 2082
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Вот уже дней 8 на 7 канале тв в Харькове(гепкин канал) по 5 раз на день показывают как биндеры горисполком рушили и портреты воров предыдущих срывали. Но смех и слёзы в другом. Ни по центральным тв каналам в Киеве и по местным остальным тв каналам так и не сказал никто в чём же причина свалки? На той сессии как всегда выделяли участки земли городской. По 1 номеру в списке тут был участок на стадионе Металлист. Ну буквально возле трибуны. Но в УЕФА есть жёсткие правила безопасности. Очень крепкие требования. Стадион в Харькове соответствует стандартам этим. Ярославский очень постарался когда то. Это всё сошло бы на нет, если бы притулили там какую то херню комерческую. Почему среди биндеров были фаны футбольные! Вот и всё. Есть даже подозрение спустя неделю после всех событий, что какая то тварь протолкала идею с участком на стадионе что бы и потерял стадион право принимать и проводить международные встречи. Тут у тварюки курченко дружбанов много. Ясно кто. Но тишина.
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Дело в том, что на гепином 7-м анале слева вверху пишут дату, время и температуру воздуха. Кароче, все пенсы там. А уж стадион Металист для них... Зато лавочку гэпушко им спроворил. Не, ну а чьо...
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В Украине вся власть прогнила коррупцией, поэтому прокурор и заболел.
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на днях мелькало,что на прошлое заседание не явились все! 19! прокурворов,так на это заседание заболел один или все 19?
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Вже навіть не смішно: то адвокати не прийшли, то суддя захворів, то в прокурорів срачка чи пердячка. Ясно одне: "люстрована і реформована" педром мальдівським Система пручається щосили і поки порохохряк при владі, то ніхто : ні хернес, ні добкін, ні розенблюм, ні брильянтові прокурори, ні мери-сепаратисти 12 міст лугандонії, де проводилися "вибори" не сядуть. Навіть дурепа-штепа вийшла на волю
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У пгокугога сейчас жатва - дела продаются на лево и на право . Этот ублюдок Кернес должен быть на нарах года три назад, но судьи брали и все тянулось. Теперь пгокугог вступил в игру - прокуратура ВТОРОЙ раз срывает заседание, никак торги не дойдут до нужной Юге цифры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаседание суда по делу Кернеса снова не состоялось - заболел прокурор
 
 
 
 
 
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