 Заседание суда по делу Кернеса снова не состоялось - заболел прокурор

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На суде присутствуют сам Кернес и оба его охранника, а также адвокаты. Отсутствуют оба потерпевших и их адвокаты. Также нет прокурора Ганилова. Относительно прокурора получено писмьмо, что он на больничном", - сообщили в суде.

Защита Кернеса считает это умышленной тактикой: "В Генеральную прокуратуру направлена жалоба о том, чтобы всех девятнадцать прокуроров, занятых в процессе, привлекли как минимум к дисциплинарной ответственности и как максимум уволили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в третий раз перенес дебаты по делу Кернеса - не явился ни один из 19 прокуроров

Суд продолжит заседание в понедельник, 9 июля. Слушания будут проходить каждый день.

Напоминаем, назначенные на 2, 3 и 4 июля заседания Киевского райсуда Полтавы по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, обвиняемых в похищении, пытках и угрозе убийством двух активистов харьковского Евромайдана зимой 2014 года, перенесены из-за неявки ряда участников процесса, включая прокуроров.

5 июля заседание суда над Кернесом не состоялось по причине болезни прокурора Ганилова.

Также читайте: Судья в деле Кернеса пошел ва-банк. Такого беспредела я просто никогда видела! - адвокат Зелкина

26 июня на заседании Киевского райсуда Полтавы по делу Кернеса прокурор Александр Ганилов пытался дать отвод судье Андрею Антонову "за предвзятость", но суд расценил это как злоупотребление правом прокурора на отвод с целью затягивания дела, которое рассматривается четвертый год.

Суд принял предложение стороны защиты закончить рассмотрение доказательств и перейти к прениям. Кернес и его охранники заявили, что показания давать не будут, а все, что считают нужным, скажут в судебных прениях.

Также читайте: Грановский: Если бы Луценко мог предъявить подозрения Кернесу, он бы это сделал. Это же big fish. Но обстоятельства не позволяют