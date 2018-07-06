 Необходимо предусмотреть в Раде механизм блокирования законопроектов, противоречащих Соглашению об ассоциации с ЕС, - Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"К сожалению, мы видим большое количество законодательных инициатив депутатов, которые прямо противоречат Соглашению об ассоциации, которые под разными лозунгами принимаются", - сказала она.

И.Климпуш-Цинцадзе привела в пример принятие парламентом законопроекта №5495, которым Верховная Рада ограничила внутреннее потребление необработанного лесоматериала в размере 25 млн куб. м в год на срок действия запрета вывоза за пределы таможенной территории Украины (экспорта) необработанных лесоматериалов. "Который одновременно имеет и позитивные важные компоненты для того, чтобы сохранить украинские леса, и одновременно вводит еще один дополнительный мораторий на вывоз, например, теперь уже обработанной древесины из Украины", - добавила вице-премьер.

По ее мнению, по таким инициативам необходимо предварительно консультироваться в рамках органов ассоциации со стороной ЕС.

Она отметила, что народные депутаты никак не ограниченны в подаче своих законодательных инициатив, и в этом есть системная проблема. Вместе с тем правительственный Офис по евроатлантической интеграции не может проверить все поданные законопроекты на предмет соответствия международным обязательствам Украины.

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"Нам необходимо думать о механизме, каким образом на уровне парламента такие противоречивые инициативы могли бы останавливаться на уровне либо парламентского комитета по европейской интеграции или даже на этапе регистрации в секретариате Верховной Рады, если они тем или иным образом противоречит Соглашению об ассоциации", - подчеркнула вице-премьер.

В противном случае, по ее словам, такие законопроекты будут мешать эффективному продвижению в выполнении дорожной карты имплементации норм СА с ЕС

Как сообщалось, в представительстве Евросоюза в Украине считают, что политика в сфере переработки отходов в Украине должна соответствовать иерархии обращения с отходами в Европейском Союзе, а внесенные в Верховную Раду законопроекты №4835-д и №6602 не соответствуют обязательствам Киева по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС.