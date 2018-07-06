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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Тимошенко (23885) Хербст (39)

 Тимошенко встретилась с экс-послом США в Украине Хербстом: "Необходимо увеличить давление на Россию"

В пятницу, 6 июля, председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко провела встречу с директором Евразийского центра им. Дину Патричиу "Атлантический совет" (Atlantic Council), бывшим послом США в Украине Джоном Хербстом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В сообщении отмечается: "Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против нашего государства и помощью мирового сообщества для восстановления мира в нашей стране.

В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и отметила необходимость продолжать политику санкций против РФ до возвращения Украине оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"Задача Украины и всего цивилизованного мира - остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от русской оккупации Крым и Донбасс", - отметила лидер партии.

Тимошенко встретилась с экс-послом США в Украине Хербстом: Необходимо увеличить давление на Россию 01

По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:

- усиливать экономическое и политическое давление на Кремль посредством санкций такой силы, которая заставила бы Россию к миру и прекращение войны;

- усиливать дипломатическое давление на Россию;

- углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземному вторжению.

"Освободить территорию Украины от оккупантов - это самая главная задача для меня и моей политической силы", - заявила Юлия Тимошенко.

Со своей стороны Посол Джон Хербст отметил, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбу с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.

Источник: https://censor.net.ua/n3075293
 
 
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Сыны контрабандисты так и возят курево в европу?Сколько отстегуют Гросе и сАбакову?
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На це можна дивитись вічно канєшно.Але.Завважте те,що у людей,які назвались "єврооптимістами",рівень культури не європейський.*при добре увімкненому звуку все чутно*І як біснується Найем.Ти перед камерами тільки борзий такий,олєнь?
https://twitter.com/i/status/1015278140791447552

треба не забуть знов за них проголосувать
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молодець Наєм - поставив на місце слабкодупого радиКала ...
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Путинг"мы будем стоять за спинами детей,женщин и стариков"
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Изображение бурной дипломатической деятельности в исполнении нерукопожатной Тимошенко. Остается общаться только с "эксами".
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Може грошей немає купити фотосесію з діючими..? Тимошенко встретилась с экс-послом США в Украине Хербстом: "Необходимо увеличить давление на Россию" - Цензор.НЕТ 7828
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Точно, она же вообще по доверенности живет, если взять декларацию.
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Ты так пишешь, будто отдых на Мальдивах за честно заработанные деньги - это что-то плохое. Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 7681
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Ну шо ты мелешь соевый удод Человек с которым вел беседу президент штатов Не может быть нерукопожатным Кстати это одна из причин по которой офшорнику подают руку Но стараются этого избегать Буржуины далекоглядны Глядиш через пару годков кто то и выложит фото как ты с вором здоровался
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На кого рассчитаны эти встречи "эксов " -Тимошенко,Яценюка, и других полит. аутсайдеров? И что могут внести эти встречи не имущих власть с неимущими влияние?..Разве только понты для лохтората..
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Во времена бурных бандитских 90-х Юля прилетает в Москву,снимает номер ЛЮКС в гостиннице Редиссон-Славянская.входит в номер и с балкона крчит : Ну Масква,ну Сталицааааа........... Я Газовая Каралевааааа
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В РФ проходит ЧМ по футболу. Какое давление? Вы хоть знаете, что у них теперь поклонников увеличилось в разы? Вчера гри гян обосралась и вот бросились её отбеливать пиарщики.
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О, мінстець вже методичку нову підігнав. А то в шоколадних вже почалось "растфаєніє лічнасті"... Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 5331
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Эта старая клизма нас всех залечит до смерти. 20 лет не можем избавиться от ее навязчивого желания "осчастливить" украинцев. Юля, когда ты нас оставишь в покое? Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 7353
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Поезжайте в Россию,там упоительны для ватников вечера и Юльки нет,только рошен вдоль дорог продается))
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Читал Бутусова,он вроде уже переобулся,а его сайт как то нет))Прикольно.
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Бутусов в ФБ в основном пишет,на заборе пишут ватники))
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Тебе читать "Новости Горловки" полезнее будет....узнаешь где трамодол по акции дают.... Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 2937
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В Горловке все нормально,там твои друзья рулят,ждешь их в Дружковке?
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Дружковка это Украина....Горловка это дэнэрастия....и если кому то в Горловке все нормально...то кто ему доктор..и кто он..??
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Она лазоренковский общак уже давно хранит.....и с тех процентов и живет.... Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 551
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Кажете Колючим дротом закрить ДАУНбасс?Ні,я цього не казала...,я казала ДАУНбасс парадняк не гонить Тимошенко зустрілася з екс-послом США в Україні Гербстом: "Необхідно збільшити тиск на Росію" - Цензор.НЕТ 392
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А между тем телепрограмму, где Тимошенко обвинила Порошенко в сговоре с боевиками, закрывают...

Телепередача «Доброго ранку, Країно!» на канале UA:Перший, в эфире которой лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила президента Петра Порошенко в намерении развязать «большую войну» в Донбассе, будет закрыта на фоне «неоднократных нарушений стандартов». Соответствующее заявление Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) опубликовано на ее сайте
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТимошенко встретилась с экс-послом США в Украине Хербстом: "Необходимо увеличить давление на Россию"
 
 
 
 
 
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