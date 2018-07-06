 Тимошенко встретилась с экс-послом США в Украине Хербстом: "Необходимо увеличить давление на Россию"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

В сообщении отмечается: "Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против нашего государства и помощью мирового сообщества для восстановления мира в нашей стране.

В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и отметила необходимость продолжать политику санкций против РФ до возвращения Украине оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"Задача Украины и всего цивилизованного мира - остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от русской оккупации Крым и Донбасс", - отметила лидер партии.

По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:

- усиливать экономическое и политическое давление на Кремль посредством санкций такой силы, которая заставила бы Россию к миру и прекращение войны;

- усиливать дипломатическое давление на Россию;

- углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземному вторжению.

"Освободить территорию Украины от оккупантов - это самая главная задача для меня и моей политической силы", - заявила Юлия Тимошенко.

Со своей стороны Посол Джон Хербст отметил, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбу с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии "Батькивщина", председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.