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Все про:Аваков (2531) боевик (16310) Италия (801) Донбасс (16545) Маркив (17)

 "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами", - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в очередной раз заявляет о безосновательности обвинений украинского военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, арестованного в Италии по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

Читайте: Диаспоряне Италии едут на заседание суда, чтобы поддержать нацгвардейца Маркива

Комментируя начало судебного процесса над В.Маркивым в Италии в пятницу, А.Аваков отметил: "Мы официально передали итальянскому министру иностранных дел через посольство Италии информацию о том, что такого не могло быть со стороны нашего солдата. Вопреки этому, Виталий Маркив уже год находится под арестом. Когда речь идет о журналистах, которые работают на территории конфликта, мы готовы быть внимательными и определять особые процедуры, когда они попадают в зону конфликта для объективного освещения событий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В деле нацгвардейца Маркива, которого судят в Италии, выступят свидетели из Украины, - адвокат Валле

Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "За три года не найдено ни одного доказательства", - нардепы требуют освободить добровольца Маркива и наказать граждан Италии, воюющих против ВСУ на Донбассе. ВИДЕО

Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.

Источник: https://censor.net.ua/n3075292
 
   
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Абсолютно верно.
Незаконно пересек границу и шатался с уголовниками.
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Брудні гроші московитів роблять свою чорну справу.
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Бразильского Хмыря арестовали....а есть еще сербы,итальянцы,белорусы.испанцы и многие другие прочие Хмыри, и прочая шушера служащая Кремлевскому Плешивому Хмырю.....
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макаронники в рот путе смотрят, всю байду с арестом
замутил бандит Берлускони на заказ пахана кремлевского
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В Италии сегодня к власти пришли по сути неонацисты....
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комментаторы под итальянским флажком , несомненно, присоединятся к требованию бойцов и ветеранов батальона им. Кульчицкого освободить Маркива. И тем покажут что они могут не только жаловаться в цензор, но и способны на гневный протест против произвола итальянских властей относительно украинца.02.07.2017 10:36

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согласен - а итальянские фашисты они своеобразные "Марків безпідставно звинувачується у вбивстві Рокеллі, який незаконно прибув в ОРДЛО і був убитий сепаратистами", - Аваков - Цензор.НЕТ 2629
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами", - Аваков
 
 
 
 
 
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