 "Маркив безосновательно обвиняется в убийстве Роккелли, который незаконно прибыл в ОРДЛО и был убит сепаратистами", - Аваков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.

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Комментируя начало судебного процесса над В.Маркивым в Италии в пятницу, А.Аваков отметил: "Мы официально передали итальянскому министру иностранных дел через посольство Италии информацию о том, что такого не могло быть со стороны нашего солдата. Вопреки этому, Виталий Маркив уже год находится под арестом. Когда речь идет о журналистах, которые работают на территории конфликта, мы готовы быть внимательными и определять особые процедуры, когда они попадают в зону конфликта для объективного освещения событий".

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Напомним, в июле 2017 года в Италии по подозрению в причастности к убийству в Донбассе фоторепортера Андреа Роккели арестовали украинского военного Виталия Маркива. Задержанный украинец оказался заместителем командира батальона Нацгвардии.

Адвокат украинского нацгвардейца Раффаэле Делла Валле впервые встретился со своим клиентом 6 июля, после чего заявил, что Маркив не понимает мотивов ареста, кроме того, отрицает причастность к смерти Роккели.

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Украинская сторона сообщила о том, что готова представить в Италии все имеющиеся документы по делу задержанного нацгвардийця.

Адвокат Маркива Раффаэль Делла Валле во время визита в Украину в октябре собрал свидетельства, которые, по его мнению, должны были помочь доказать невиновность подзащитного.

16 ноября 2017 суд в Италии отклонил ходатайство Виталия Маркива и не изменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Адвокат Маркива Делла Валле заявил о предвзятости следствия.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что Украина предоставит Италии все необходимые документы по делу Маркива.