 C 2019 года в Раде введут ID-карты для народных депутатов, - спикер Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении твиттера Верховной Рады.

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов", – сказал спикер во время церемонии торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

Председатель парламента подчеркнул, что для этого нужно оборудовать комитеты и входы в парламент. По словам Парубия, карточка станет удостоверением народного депутата и поможет контролировать голосование каждого нардепа.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме – и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", – заявил Парубий.

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