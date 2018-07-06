EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  293  18
Все про:Парубий (1689) ID-карта (56)

 C 2019 года в Раде введут ID-карты для народных депутатов, - спикер Парубий

C 2019 года в Верховной Раде введут электронные идентификационные карточки для народных депутатов. 5 июля об этом заявил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении твиттера Верховной Рады.

"Благодаря ID-карте народного депутата будет обеспечиваться контроль доступа народного депутата на заседания Верховной Рады, на заседания комитетов", – сказал спикер во время церемонии торжественного подписания Стратегии электронного парламентаризма на 2018-2020 годы.

Председатель парламента подчеркнул, что для этого нужно оборудовать комитеты и входы в парламент. По словам Парубия, карточка станет удостоверением народного депутата и поможет контролировать голосование каждого нардепа.

"Мы ставим цель, чтобы уже в следующем году мы испытали эту систему в тестовом режиме – и чтобы она полностью заработала в следующем году. Это будет революционное действие для работы парламента", – заявил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ID-карты выпускникам учебных заведений будут оформляться в приоритетном порядке, - Госмиграция

Источник: https://censor.net.ua/n3075291
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вот интересно : в лицо друг друга не знают
 показать весь комментарий
 
гаркавий знову чудить ..

краще електронні браслети , на них , вдягніть .. або нашийники ..))
 показать весь комментарий
 
 
Не карты а колы надо вводить,при чём в самих депутатов ...
 показать весь комментарий
 
 
Лучше каждому "слуге народа" штрихкод на лбу выжечь паяльником. И красиво и контроль.
 показать весь комментарий
 
 
Там педали надо ставить,что бы воры с отрубленными руками могли голосовать.
 показать весь комментарий
 
 
Краще не вибирати таке продажне сміття до парламенту, а так якщо людина гнила, то не допоможе не яка система.
 показать весь комментарий
 
 
Какого депутата будет фирмочка, которая закупит эти карточки?
 показать весь комментарий
 
Я поняла , классно придумали !! Объясняю -- сразу будет видно кто раньше по своим делам ушел , кто вообще отсутствует , кто и сколько раз во время заседания туды-сюды шляется , а главное то, что никто за отсутствующего не сможет проголосовать .
 показать весь комментарий
 
когда кнопку сенсорну подключите?,морды хитрожопые...
 показать весь комментарий
 
Агенты ФБР и ЦРу знают что делать и когда...,не Партесь КацаКрысины,Хунта Порошенко продалась Омерике и Госдепу еще до Майдана З 2019 року в Раді введуть ID-картки для народних депутатів, - спікер Парубій - Цензор.НЕТ 4997
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныC 2019 года в Раде введут ID-карты для народных депутатов, - спикер Парубий
 
 
 
 
 
 вверх