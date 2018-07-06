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Все про:Закарпатье (1368) траур (119) 128 отдельная горно-пехотная бригада (16)

 На Закарпатье объявлен траур по погибшим на ривненском полигоне солдатам

В Закарпатской области суббота, 7 июля, объявлена днем траура по бойцами 15 отдельного горно-пехотного батальона из Ужгорода, которые погибли 6 июля на ривненском полигоне.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на официальный сайт ОГА.

Согласно распоряжения,7 июля на зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен государственный флаг. "Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", - указано в документе.

В ОГА отметили, что двое погибших военных были родом из Ужгорода, один из Перечина

Напомним, 6 июля 2018 года, около 6:00 утра на Ривненском военном полигоне произошел разрыв миномета. В результате взрыва погибли трое военных, которые находились вблизи него, еще 9 военных получили ранения. 

Позже в Закарпатском областном военном комиссариате обнародовали имена погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области.

Также президент Украины Петр Порошенко временно запретил использование отдельных минометов на военных учениях на время расследования взрыва на Ровенском полигоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3075290
 
 
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Співчування близьки , це велика втрата для Вас та всієї України .
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