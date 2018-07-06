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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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 Мининформполитики обратилось к Facebook с призывом блокировать страницы, принадлежащие "ДНР/ЛНР"

Министерство информационной политики Украины обратилось с письмом к руководству компании Facebook в связи с нарушениями социальной сетью свободы слова украинских пользователей, а также де-факто политикой содействия распространению фейковых новостей и пропаганды государством-агрессором Российской Федерацией и подконтрольными ей террористическими группировками "ДНР" и ""ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.

Министерство обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями.

Смотрите: Киевского художника Ермоленко забанили в Facebook после публикации альтернативных плакатов к ЧМ-2018. ФОТО

Министерство информационной политики просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества , поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.

Мининформполитики обратилось к Facebook с призывом блокировать страницы, принадлежащие ДНР/ЛНР 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook отключил аккаунт Нацкорпуса, в партии обвинили модераторов соцсети в подыгрывании в гибридной войне на стороне России

Источник: https://censor.net.ua/n3075289
 
 
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"А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями."

а кто такие украинские органы для facebook? у США свой перечень террористов и их организаций
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И кстати официально и Рада и Верховный суд их тоже не признают террористическими.
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сами же разводят "зраду", юристы фейсбука почитают сей опус, поржут и тихо опустят в мусорку, ни к чему оно не приведет, а эти начнут раскачивать, такой расплохой этот цукерберг
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Сейчас свинособаки начнут хрюкать, а зрадофилы подтявкивать !
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кстати о птичках. Уже третий день на цензоре чистый воздух . Впервые за три года его не портит ежедневными 16-ичасовыми перепечатками сайтов ДНР стервятник-падальщик пропагандист ДНР.
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Лучше сразу запретить Facebook и создать свою социальную сеть
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А чем Чебурнет отличается от Вышивнета?
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Честно, не знаю. Я открыл лет 12 назад фейсбук эккаунт, с тех пор там одна запись.
Я до сих пор не понял нахрен он нужен Мінінформполітики звернулося до Facebook із закликом блокувати сторінки, що належать "ДНР/ЛНР" - Цензор.НЕТ 5025
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Создавали. Ukrainians и почему-то закрыли. А вообще у Украины шесть своих социальных сетей («Українці», Yachudo, FamalyUa, «СІЧ.УКР», «НаМайдані», CIMBOR). Но они не популярны.
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Да я иронизировал вообще то. Потому что, судя по тенденции скоро будут проекты в точности как в России.
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Як гарно що усі без винятку патріоти розмовляють і пишуть тількі рідною мовою !!!
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Непогано знати і мову окупанта. Для керування двома законними рабами як мінімум.
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Та яж не про тє ...
дуже весело дивитись як тут чубляться тролі ФСБ з троляками з ГРУ ...
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Пейсатому цукенбургеру пох, он и данные пользователей сливал за бабло компаниям, скандальчик там был не слабый пейсыку даже извиняца пришлось когда яйки обрезанные прижали. Если бы не узнали то пейсык бы нормально подзаработал, а тут какие то ДЫРЫ\ЛЫНЫРЫ нах ему это??? Хотя учитывая сколько Рашка платит за пропаганду то думаю пейсыку тоже подкидывают баблеца, шоб вёл "правильную" политику для кацапни.
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Придурки! Вы бы лучше в стране сделали высокий уровень жизни, тогд эти страницы никто и читать не будет, а пока у власти барыги никакая цензура не поможет...
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Что там читать?
Рашкину билеберду со всех щелей,вместо того что бы сделать в стране-рашке уровень жизни
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"В минувшие выходные компания Facebook представила Комитету Сената США по энергетике и торговле доклад, объемом более 700 страниц. В документе сообщается, что за последние годы социальная сеть предоставляла доступ к данным пользователей для 52 сторонних компаний и 61 стороннего разработчика приложений." Сообщают на Хакер.Ru https://xakep.ru/2018/07/03/facbeook-report/
Всё бы ничего если бы не одна маленькая деталь. В списке компаний, которым Фейсбук предоставлял данные пользователей есть компания Mail.Ru
Общеизвестно, что эта компания активно сотрудничает с Роскомнадзором и соответствующими российскими спец службами. То есть по сути получается, что Фейсбук сливал данные пользователей прямиком в ФСБ". Отсюда: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258663181568981&set=gm.2153943724845979&type=3&theater&ifg=1
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4 года войны режим Порошенко не интересовали вражеские сайты. И только когда началась предвыборная компания их осенило - а давайте контролировать интернет!
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И редакционная политика цензора моментально развернулась на 180°
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На 5-й рік війни прокинулись , нарешті ... ?
Куди ж Мінстець дивився весь цей час ? Мінінформполітики звернулося до Facebook із закликом блокувати сторінки, що належать "ДНР/ЛНР" - Цензор.НЕТ 5387
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а что ты раньше этого не подсказал патриёт...?)
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Зачем? Неужели у нас нету мозгов отличить ватное дерьмо от нормальных СМИ?
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...чужой среди своих! видно, говорить честно в "канале честных новостей" стало уже совсем невозможно!

Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора "5-го канала" 18 лет, уволился, пишет "Детектор медиа".

Про причини звільнення пан Адамчук не повідомляє.
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Та на фейсбуці модерація України скрізь московський офіс. Теж подвійні стандарти коли можуть
забанити за слово "чурка" або "кацап". Але якщо ватнік пише "буде вбивати якщо мову українську почує", модератор просто дуже кволе реагує не бачить розпалення ворожнечі а тільи може видалити комент.
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