 Мининформполитики обратилось к Facebook с призывом блокировать страницы, принадлежащие "ДНР/ЛНР"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининформполитики.
Министерство обращает внимание, что в официальных стандартах Facebook указано, что сообщество не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. А украинские органы государственной власти признают "ДНР" и "ЛНР" именно террористическими организациями.
Министерство информационной политики просит руководство компании сделать невозможным использование инструментария Facebook как средства ограничения свободы слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной РФ, и взамен принять оперативные и действенные меры по прекращению функционирования в социальной сети страниц и групп, деятельность которых противоречит стандартам сообщества , поскольку их деятельность имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании.
а кто такие украинские органы для facebook? у США свой перечень террористов и их организаций
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Я до сих пор не понял нахрен он нужен
дуже весело дивитись як тут чубляться тролі ФСБ з троляками з ГРУ ...
Рашкину билеберду со всех щелей,вместо того что бы сделать в стране-рашке уровень жизни
Всё бы ничего если бы не одна маленькая деталь. В списке компаний, которым Фейсбук предоставлял данные пользователей есть компания Mail.Ru
Общеизвестно, что эта компания активно сотрудничает с Роскомнадзором и соответствующими российскими спец службами. То есть по сути получается, что Фейсбук сливал данные пользователей прямиком в ФСБ". Отсюда: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=258663181568981&set=gm.2153943724845979&type=3&theater&ifg=1
Куди ж Мінстець дивився весь цей час ?
Иван Адамчук, который находился на посту генерального директора "5-го канала" 18 лет, уволился, пишет "Детектор медиа".
Про причини звільнення пан Адамчук не повідомляє.
забанити за слово "чурка" або "кацап". Але якщо ватнік пише "буде вбивати якщо мову українську почує", модератор просто дуже кволе реагує не бачить розпалення ворожнечі а тільи може видалити комент.