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Все про:Госдепартамент США (829) национальная безопасность (32) Нойерт (63)

 Закон соответствует западным принципам, - Госдеп США об законе о национальной безопасности

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что США приветствуют принятие на Украине закона о национальной безопасности

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля.

Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО и Вооруженных сил Украины. Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за Радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины.

Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность".

Также смотрите: Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3075288
 
   
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Дожали, значитца, Лолитку...))))
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Цензор!!! В УКРАИНЕ!!! Шо за вата пишет! "принятие на Украине"
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Сейчас все можно днлать удаленно. а в курске самые дешевые редакторы
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Дешевые...но безграмотные...не знают правил своего родного русского языка.....
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Да ладно, вывсеврете! Зрадофилы и некоторые "патриоты" депутаты сказали что закон плохой и его нельзя принимать!
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это были хорошие сапоги, и мы их взяли.
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Ну и толку от американской болтовни.
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ты это американским военным расскажи Закон відповідає західним принципам, - Держдеп США щодо закону про національну безпеку - Цензор.НЕТ 3755
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правильно - вам лучше марш Вагнера, как под Дейр-эз-Зором повторить...)))
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Хунта Порошенко пришла к власти в Украине 7 июня 2014 года.Плешивый Педофил при власти 19 лет Закон відповідає західним принципам, - Держдеп США щодо закону про національну безпеку - Цензор.НЕТ 4810НовоОтсоссия ДАУНбасса сдохла медным Тазом.
Спасибо Новинскому Мураеву и болвану Рабиновичу они выбрали правильные Санкции Конгресса США и ЕС против РАБссиянскага Гоффна Путлера...
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Правильнее писать "Госдеп США об о законе о об национальной безопасности
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Правильнее всего писать так как написано на сайте Госдепа ссылку на который сами же и дают......а не писать отсебятину...с безграмотными предлогами "НА"...
А на сайте Госдепа написано вот так...
Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины «О национальной безопасности», принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины. Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины. Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность.
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Якщо про нову якість, то йдеться про інтегрування ядерної тактичної зброї в оперативний план застосування ЗС РФ на європейському ТВД. Як засіб для забезпечення військового балансу. Росія має очевидний дефіцит особового складу, який необхідно буде задіяти в разі протистояння з усіма потенційними противниками одночасно. Особливо це стосується частин та підрозділів сухопутних військ. Тож Росії доведеться приймати складні рішення, якщо вона захоче знизити ризики ескалації у ситуації, коли країни НАТО та ЄС таки будуть у змозі мобілізувати сили, яких може бути достатньо для нанесення поразки російським військам.
росія буде це робити в рамках так званої нової концепції «ескалація заради деескалації». Реалізація функції «деескалації» передбачає реальне застосування ядерної зброї як для демонстрації рішучості, так і для безпосереднього нанесення ядерних ударів по противнику. Це завдання доцільно буде вирішувати з використанням ядерної зброї найменшої потужності, що має унеможливити загрозу обвального обміну масованими ядерними ударами, що наносяться стратегічними засобами.

https://defence-ua.com/index.php/statti/4779-redut-ukrayina-abo-chomu-rf-vyrishyla-vzyatysya-za-yadernu-zbroyu
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон соответствует западным принципам, - Госдеп США об законе о национальной безопасности
 
 
 
 
 
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