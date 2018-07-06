 Закон соответствует западным принципам, - Госдеп США об законе о национальной безопасности

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте Госдепартамента США.

В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля.

Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО и Вооруженных сил Украины. Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за Радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины.

Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность".

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