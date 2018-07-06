 Закон соответствует западным принципам, - Госдеп США об законе о национальной безопасности

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
В сообщении отмечается: "Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины "О национальной безопасности", принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля.
Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО и Вооруженных сил Украины. Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за Радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины.
Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность".
Спасибо Новинскому Мураеву и болвану Рабиновичу они выбрали правильные Санкции Конгресса США и ЕС против РАБссиянскага Гоффна Путлера...
обо законе ооб национальной безопасности
А на сайте Госдепа написано вот так...
Соединенные Штаты приветствуют новый Закон Украины «О национальной безопасности», принятый Радой 21 июня и подписанный президентом Порошенко 5 июля. Закон соответствует западным принципам и обеспечивает основу для расширения взаимодействия НАТО в вооруженных силах Украины. Полная реализация закона, в том числе создание комитета по надзору за радой для сектора безопасности и нового закона о Службе безопасности Украины, еще больше укрепит западную интеграцию Украины. Соединенные Штаты готовы продолжать поддерживать реформы в области обороны и безопасности в Украине, чтобы укрепить способность Украины защищать свою территориальную целостность.
росія буде це робити в рамках так званої нової концепції «ескалація заради деескалації». Реалізація функції «деескалації» передбачає реальне застосування ядерної зброї як для демонстрації рішучості, так і для безпосереднього нанесення ядерних ударів по противнику. Це завдання доцільно буде вирішувати з використанням ядерної зброї найменшої потужності, що має унеможливити загрозу обвального обміну масованими ядерними ударами, що наносяться стратегічними засобами.
https://defence-ua.com/index.php/statti/4779-redut-ukrayina-abo-chomu-rf-vyrishyla-vzyatysya-za-yadernu-zbroyu