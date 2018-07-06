 Украинский консул посетит Романа Сущенко в Лефортово, - Фейгин

Об этом Фейгин сообщил Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

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"Геннадий Брескаленко пойдет в СИЗО к Роману Сущенко 9 июля. Я сам, согласно состоявшейся накануне жеребьевке, пойду к нему 12 июля", - отметил Фейгин.

Он уточнил, что Сущенко собирается написать обращение к некоторым публичным политикам. Оно будет посвящено нынешней ситуации, сложившейся в обсуждении возможности обмена заключенными между Россией и Украиной, и главное – позиции Кремля по этому вопросу. "Мы с Романом должны подробно обсудить этот вопрос", - подытожил защитник.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

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Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

18 июня омбудсмен предоставила документы в Лефортово, где содержится украинец. Но ей было отказано во встрече без объяснения причин. 26 июня она встретилась с председателем суда Фоминым, который должен был принять решение. Он отметил, что данный вопрос очень сложный и принял решение - отказать во встрече.