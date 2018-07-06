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 В Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев

Председатель Национальной полиции Сергей Князев заявляет, что в Украине около 3100 мест компактного проживания цыган, в лагерях проживают более 100 тысяч цыган.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападениях на ромские поселения: три - в Киеве, два - Львовская область, одно - в Тернопольской области.

Князев добавил, что сейчас полиция зарегистрировала девять уголовных производств - из которых четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев

В полиции отмечают, что все эти преступления связаны с нападениями на места компактного проживания цыган группами радикально настроенной молодежи.

"Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и поднятие социальной напряженности в стране. Все эти нападения - хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функции обеспечения общественной безопасности", - отметил Князев.

Также читайте: Закарпатские правоохранители встретились с представителями ромских общин - обсуждали вопросы усиления коммуникации

Источник: https://censor.net.ua/n3075286
 
 
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С нападаюшими не надо перенрворы в минске вести?
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3100 місць компактного збуту наркоти
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Может отдать им г Докучаевск Донецкой обл.с пропиской и 1000 га земли и пусть работают эти граждане Украины и платят налоги
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И об этом.... Странный канал этот "Интер" и самое главное его очень любят почти 13 миллионов пенсионеров,фильмы там классные совдеповские идут,да и чемпионат Мира по футболу только у них, как тонко они заходят в глубину украинской общины ,а при этом больше 9 миллионов трудоспособных украинцев находятся на заработках и вот к выборам на" Интере" начнут появляться те кондодаты,которые интересны Мацкве. И это может сработать В Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев - Цензор.НЕТ 8356
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Цыган Будулай победил СССр,сдох смертью Храбрых В Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев - Цензор.НЕТ 30221 миллион тон мяса и 20 тонн молока производил...РАБотяга за всех Ромов
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их компактное место проживания -в тюрьме
не надо этих ролевых игр все прекрасно знают что такое цыгане и чем они себе на жизнь зарабатывают ,что реально надо сделать так это приучить их к труду -или работаешь или по "заслугам"получаешь
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к сожалению приучить их к труду нереально.
это не удалось ещё НИГДЕ.
криминал и около него - их традиционный заработок.
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Всегда были ЦЫГАНЯМИ и вдруг Ромы ! Шо за херня ???
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Всегда были ЦЫГАНЯМИ и вдруг Ромы ! Шо за херня ???
Франция выплатила каждому цыгану 8000Э за то, что они покинут страну.
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Это у журналюг свои понты. Раньше и церковь церьковью была, а сейчас, оказывается, храм. Вермишель или спагетти теперь у нас "ля паста", ну и т.п. А наши граждане до новомодных слов падкие - так и приживается.
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в Західній Європі та Америці циганами (Gipsy) незважаючи на національнісь називають всіх підряд, хто веде кочовий образ життя. А коли мають на увазі певну національність - то це Роми.
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Если не будет цыган, где же тогда придется наркоту покупать?
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На Одещині циган зґвалтував і вбив 9-річну дитину, у селі заворушення

https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20160828-1593001/

А ПРО ЦЕ ВЖЕ ВСІ ЗАБУЛИ????????
і Європі нагадайте , може собі заберуть тих циганів УСІХ ????
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В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 5638
В индийском штате Уттракханд животные получили равные с людьми права,может и Украине на половину приравнять животных с людьми, а цыган вернуть в Индию? В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 9356
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100000 цыган дели на 3000 мест компактного проживания..и что имеем в остатке..по 30 чел в каждом месте..так это табор.а не место компактного проживания )))
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100 тысяч цыган...
а есть статистика кто из них работает...официально или...вообще???
а сколько детей ходит в школу?
и самое главное - на какие шиши они живут?
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Думал их меньше..., а оказывается их ровно столько сколько и яценюков. Тренируемся на циганах и плавно переходим к второму блюду банкета. Ивановы в качестве десерта.
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Так как ромов в Украине не намного меньше, чем крымчаков, и у них так же есть своя культура, то предлагаю им дать Ромскую автономию... А шо! Они и пришли в Украину раньше крымчаков, то есть практически коренное население Украины, и аутентичность у них присутствует... Только их автономию назвать "баронством".
Это я к тому, что я против ЛЮБЫХ автономий в УНИТАРНОЙ Украине. А если крымчаки таки будут настаивать на своей автономии, то стоит им ее разделить со всеми малыми народами, проживающими в Украине. То есть создать Автономию Малых Народов Украины в Крыму.
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Нужно не сидеть ,а что то делать,мне так жалко их ,может их устроить на работу к Ренату Ахметову в Метинвест? В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 7083
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"Волну не гони...". "Къырымлы" - потомки хазар, а Хазарский каганат существовал ещё тогда, когда наши предки зубров по лесам гоняли камнями, и хазарам дань платили... Как это ни обидно, но это так...
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Ты еще скажи, что Хазарский Каганат древнее народа ромов. Да и его центр располагался на территории Кавказа. Да и потомки крымчаки не хазар, а татар. И пришли они в Крым в 13-14 вв. Да и каганат, как потомок Израилева царства, не настолько уж древен. И потомки хазар не крымчаки, а караимы, которые автономий в Крыму не требуют. Где-то так.
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Хоть не позорься... Разница между "къырымлы" и "караимами" единственная - вероисповедание. Первые приняли ислам, вторые сохранили одну из форм иудаизма... А в 14-м веке пришли "ногаи"... Последние гордятся тем, что они - "настоящие татары". Они короткоруки, коротконоги, плотного телосложения, с ярко выраженными монголоидными чертами лица. А "къырымлы" и "караимы" больше кавказцев напоминают... Особенно азербайджанцев... Если-бы ты пожил рядом с этими тремя группами населения, (как я, в 1992-94-м), пообщался с ними, то знал-бы, а не ерунду писал...
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Вот-вот. И я о том же. Хазары были иудеями, как и караимы. А Крымчаки - мусульмане. То есть они даже теоретически потеряли право называться хазарами. И "вероисповедание" - не "единственная" разница, а основополагающая. Так что, не позорься сам и не позорь хазар-иудеев, навязывая им в родственники мусульман.
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Много цыган с ЕС уехало в Финляндию,наверно часть их осело в Украине, если цыгане без прописки,то может им чипы поставить на уши и контролировать их перемещение,ну стерилизовать их нельзя ,мы же европейцы. В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 7484
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Чиповать циган как собак это правильная идея. То же самое с кавказцами при вьезде в Украину.
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В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 9181Erich Hartmann‏ @ErichHartman_DE 7 ч.7 часов назад
Наверное не напрасно их табор разгромили

Две цыганки отобрали деньги у девочки возле института рака в Киеве
Цыгане защищены законом "национальное меньшинство" занесены в красную книгу, а Украина для них как заповедник, их трогать нельзя, пусть делают все что угодно. Хотя по всей Европе с ними навели порядок


ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1015194782673592321



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Всё зависит от общины ,ели общине не нравиться проживание цыган на её территории,то они могут с заявлением обраититься в полицию,чтобы это табор перевели туда где украинская община не возражает чтобы рядом жили ромы в палатка с лошадьми.
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Nickol Nickols - "туда где украинская община не возражает чтобы рядом жили ромы в палатка с лошадьми" - и что, найдутся такие мазохисты?

У нас в городке жили цыгане несколько лет назад (купили дома-развалюхи) - торговали наркотой под прикрытием ментов....
Продолжалось так, пока в одну прекрасную ночь не загорелись их притоны....
Съехали...., но в этом году появились новые - торгуют живыми облезлыми курами (никто не знает, где их берут)....
Наблюдаем... - скоро снова пойдет наркота и воровство.....
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Отправить всех в Румынию или лучше в обнавглевшую Венгрию. Пусть гейропа с ними нянчится. Они любят мигрантов.
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Как раз Венгрия "рогом упирается" и к себе мигрантов вообще не пускает...
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видати всім циганам мадярські паспорти - і вперед, в світле європейське майбутнє В Україні 3100 місць компактного проживання ромів, де живуть 100 тисяч представників цієї національності, - Князєв - Цензор.НЕТ 5943
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Председатель Национальной полиции...нихрена ты не в курсе, что такое цигане, бо никогда не жил в поселочках, где появляется хоть одна ромская семья...через маленький промежуток времени их уже ненавидит весь поселок: наркота, воровство, наглость и обман...борьба одна: сжигается дом и изгоняются нафиг...
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СОЦИАЛЬНО БЛИЗКИЕ
Многие (в том числе и В. Шаламов, и Е. Гинзбург, и А. Солженицын) с удивлением отмечают то обстоятельство, что для воров и бандитов в лагерях были созданы более мягкие условия, чем для политических. Эти преимущества предоставлялись блатным и уркам, так как они считались «социально близкими элементами», а политические квалифицировались как СОЭ (социально опасные элементы) или как социально враждебные. Такова была сталинская концепция Зазеркалья общества, структура низших его слоев, состоящих из его отверженных сынов. Однако никто не задумывался, почему блатные были социально близки Сталину. Ответ на этот вопрос удивителен и громоподобен: Сталин ощущал себя паханом, стоящим во главе банды, дорвавшейся до большой власти над фраерами.
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В любом доме хоть изредка надо делать уборку! Вот, в двух комнатах трошки прибрались...
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Аж бесит, не ромы, а цыгане! и зная их менталитет, то не их нужно защишать, а от них защишаться. Цыгани сами по себе кочевники не имеющего постоянного места проживания. их гнали веками с места на место, им не привыкать! они могут за себя постоять, нивкоем случае за них не заступаться и не жалеть!!!
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весь Днепр в вошах, в Диёвке страшно жить уже.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев
 
 
 
 
 
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