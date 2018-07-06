 В Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода.
По его словам, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападениях на ромские поселения: три - в Киеве, два - Львовская область, одно - в Тернопольской области.
Князев добавил, что сейчас полиция зарегистрировала девять уголовных производств - из которых четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проведет ряд мероприятий для защиты ромов, - Князев
В полиции отмечают, что все эти преступления связаны с нападениями на места компактного проживания цыган группами радикально настроенной молодежи.
"Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и поднятие социальной напряженности в стране. Все эти нападения - хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функции обеспечения общественной безопасности", - отметил Князев.
не надо этих ролевых игр все прекрасно знают что такое цыгане и чем они себе на жизнь зарабатывают ,что реально надо сделать так это приучить их к труду -или работаешь или по "заслугам"получаешь
это не удалось ещё НИГДЕ.
криминал и около него - их традиционный заработок.
Франция выплатила каждому цыгану 8000Э за то, что они покинут страну.
https://fakty.ictv.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20160828-1593001/
А ПРО ЦЕ ВЖЕ ВСІ ЗАБУЛИ????????
і Європі нагадайте , може собі заберуть тих циганів УСІХ ????
В индийском штате Уттракханд животные получили равные с людьми права,может и Украине на половину приравнять животных с людьми, а цыган вернуть в Индию?
а есть статистика кто из них работает...официально или...вообще???
а сколько детей ходит в школу?
и самое главное - на какие шиши они живут?
Это я к тому, что я против ЛЮБЫХ автономий в УНИТАРНОЙ Украине. А если крымчаки таки будут настаивать на своей автономии, то стоит им ее разделить со всеми малыми народами, проживающими в Украине. То есть создать Автономию Малых Народов Украины в Крыму.
Наверное не напрасно их табор разгромили
Две цыганки отобрали деньги у девочки возле института рака в Киеве
Цыгане защищены законом "национальное меньшинство" занесены в красную книгу, а Украина для них как заповедник, их трогать нельзя, пусть делают все что угодно. Хотя по всей Европе с ними навели порядок
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1015194782673592321
У нас в городке жили цыгане несколько лет назад (купили дома-развалюхи) - торговали наркотой под прикрытием ментов....
Продолжалось так, пока в одну прекрасную ночь не загорелись их притоны....
Съехали...., но в этом году появились новые - торгуют живыми облезлыми курами (никто не знает, где их берут)....
Наблюдаем... - скоро снова пойдет наркота и воровство.....
Многие (в том числе и В. Шаламов, и Е. Гинзбург, и А. Солженицын) с удивлением отмечают то обстоятельство, что для воров и бандитов в лагерях были созданы более мягкие условия, чем для политических. Эти преимущества предоставлялись блатным и уркам, так как они считались «социально близкими элементами», а политические квалифицировались как СОЭ (социально опасные элементы) или как социально враждебные. Такова была сталинская концепция Зазеркалья общества, структура низших его слоев, состоящих из его отверженных сынов. Однако никто не задумывался, почему блатные были социально близки Сталину. Ответ на этот вопрос удивителен и громоподобен: Сталин ощущал себя паханом, стоящим во главе банды, дорвавшейся до большой власти над фраерами.