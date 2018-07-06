 В Украине 3100 мест компактного проживания ромов, где живут 100 тысяч представителей этой национальности, - Князев

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, в этом году в полицию поступило шесть сообщений о нападениях на ромские поселения: три - в Киеве, два - Львовская область, одно - в Тернопольской области.

Князев добавил, что сейчас полиция зарегистрировала девять уголовных производств - из которых четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан.

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В полиции отмечают, что все эти преступления связаны с нападениями на места компактного проживания цыган группами радикально настроенной молодежи.

"Цель правонарушений - публичное уничтожение таких поселений и поднятие социальной напряженности в стране. Все эти нападения - хорошо спланированы и организованы. К ним причастны парамилитарные общественные организации, которые неправильно позиционируют себя защитниками правопорядка, незаконно наделив сами себя функции обеспечения общественной безопасности", - отметил Князев.

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