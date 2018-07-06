 Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Лидеры НАТО договорятся укреплять сдерживающий и оборонный потенциал, в особенности для противодействия попыткам России "разделять и властвовать" и нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Это заявление прозвучало на фоне беспокойства по поводу приверженности Трампа альянсу, который является краеугольным камнем послевоенного либерального миропорядка с тех пор, как он был учрежден в 1949 году.

Недавно Трамп направил письма жесткого содержания лидерам ряда стран НАТО, в том числе Бельгии, Канады, Германии и Норвегии, предупредив, что США теряют терпение в вопросе оборонных расходов, целевые показатели по которым они не выполняют.

В ходе предвыборной акции в Монтане в четверг Трамп рассказал, что прямо сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Не знаю, какую защиту мы получаем, защищая вас".

Президент добавил, что на следующей неделе намерен сказать членам НАТО: "Вам пора начать платить по счетам".

При этом Хатчинсон постаралась сгладить позицию президента.

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Она отметила, что шестнадцать членов альянса уже близки к достижению целевого показателя по оборонным расходам (2 процента от ВВП), а оборонный бюджет увеличивают все страны. При этом она признала, что "необходимо делать больше".

Учитывая, какой напряженной была обстановка в ходе недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде, некоторые ожидают раскола между лидерами НАТО, опасаясь, что это пойдет на пользу Путину, который встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля.

"Приоритет президента – защищать американский народ и американские интересы, в том числе и интересы наших союзников и партнеров", – подчеркнул со своей стороны посол США в России Джон Хантсман, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина.

По словам посла США в Москве, президент Трамп намерен выяснить, действительно ли Россия стремится к уменьшению напряженности в американо-российских отношениях.

"Президент полагает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу как Америке, так и России, но в действительности мяч сейчас на российской стороне, и президент продолжит усилия по привлечению России к ответственности за ее злонамеренную деятельность", – сказал Хантсман в ходе телеконференции.

"Мы идем на саммит с широко открытыми глазами, но ради мира всегда стоит предпринять усилия", – подчеркнул дипломат.

Посол сообщил, что Трамп проведет с Путиным встречу один на один, после чего два президента встретятся снова, уже в сопровождении своих советников.

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В ходе саммита в Хельсинки президенты США и России, вероятно, обсудят проблемы контроля над вооружениями и вопросы стратегической стабильности, включая нарушения российской стороной Договора по ракетам средней и меньшей дальности, сообщил в четверг высокопоставленный сотрудник администрации.

Сообщается также, что Трамп и Путин, возможно, обсудят вопрос о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических вооружений на пять лет.