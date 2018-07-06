 Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Лидеры НАТО договорятся укреплять сдерживающий и оборонный потенциал, в особенности для противодействия попыткам России "разделять и властвовать" и нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.
Это заявление прозвучало на фоне беспокойства по поводу приверженности Трампа альянсу, который является краеугольным камнем послевоенного либерального миропорядка с тех пор, как он был учрежден в 1949 году.
Недавно Трамп направил письма жесткого содержания лидерам ряда стран НАТО, в том числе Бельгии, Канады, Германии и Норвегии, предупредив, что США теряют терпение в вопросе оборонных расходов, целевые показатели по которым они не выполняют.
В ходе предвыборной акции в Монтане в четверг Трамп рассказал, что прямо сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Не знаю, какую защиту мы получаем, защищая вас".
Президент добавил, что на следующей неделе намерен сказать членам НАТО: "Вам пора начать платить по счетам".
При этом Хатчинсон постаралась сгладить позицию президента.
Она отметила, что шестнадцать членов альянса уже близки к достижению целевого показателя по оборонным расходам (2 процента от ВВП), а оборонный бюджет увеличивают все страны. При этом она признала, что "необходимо делать больше".
Учитывая, какой напряженной была обстановка в ходе недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде, некоторые ожидают раскола между лидерами НАТО, опасаясь, что это пойдет на пользу Путину, который встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля.
"Приоритет президента – защищать американский народ и американские интересы, в том числе и интересы наших союзников и партнеров", – подчеркнул со своей стороны посол США в России Джон Хантсман, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина.
По словам посла США в Москве, президент Трамп намерен выяснить, действительно ли Россия стремится к уменьшению напряженности в американо-российских отношениях.
"Президент полагает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу как Америке, так и России, но в действительности мяч сейчас на российской стороне, и президент продолжит усилия по привлечению России к ответственности за ее злонамеренную деятельность", – сказал Хантсман в ходе телеконференции.
"Мы идем на саммит с широко открытыми глазами, но ради мира всегда стоит предпринять усилия", – подчеркнул дипломат.
Посол сообщил, что Трамп проведет с Путиным встречу один на один, после чего два президента встретятся снова, уже в сопровождении своих советников.
В ходе саммита в Хельсинки президенты США и России, вероятно, обсудят проблемы контроля над вооружениями и вопросы стратегической стабильности, включая нарушения российской стороной Договора по ракетам средней и меньшей дальности, сообщил в четверг высокопоставленный сотрудник администрации.
Сообщается также, что Трамп и Путин, возможно, обсудят вопрос о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических вооружений на пять лет.
Ну, типа установку дали и не фиг болтать лишнее.
Вернется в США - можно гипноз снять.
)))
мы каааак жахнем по Америке....кого вы мудаки кремлевсие жахнете? нищеброды сраные...,
Уважаю Сергеевну за мысли дерзские и быстрые,но матерится в прямом эфире жутко...,она круче меня,а это для женщины Пльохо... подписчики разбегутся в разные стороны...,что Попандопала от Атамана Грицияна Таврического
Штаты являются страной, которая самостоятельно сформировала свои традиции и придерживается их неукоснительно. Это касается и высших сфер политики, где работают некие неписанные правила, основанные на их собственных исторических прецедентах, и выйти за эти правила игры - значит получить не просто оппозицию, а жесткое противостояние с машиной, которая способна сломать хребет десятку Трампов. Будь это иначе, Штаты не были тем, чем они есть сегодня - вершиной однополярного мира. Причем, там четко понимают ценность эффективной работы системы противовесов, которое балансируют систему в самом устойчивом состоянии.
Верховная власть, на уровне президента и самого ближнего его окружения, получают доступ к информации, которая не подлежит оглашению ни при каких обстоятельствах. В ее перечень входит то, как и почему был уничтожен президент Джон Кеннеди. Кстати, он тоже слишком заигрался с Кремлем и был готов идти на опасные компромиссы. Ему напрасно поясняли, что сама сущность совка и его внутреннее содержание делают любые договоренности с ним ничтожными, с момента их достижения или формализации. Совок будет терпеливо ждать, пока противник расслабится и утратит бдительность, после чего - не раздумывая ударит. Кеннеди же решил вести дело с коммунистами, как со вменяемыми людьми, за плечами которых не было десятков миллионов трупов людей, уничтоженных вообще без особой причины. Единственное, что сдержало совок от войны со Штатами - явное техническое отставание в военной области, и ничего более. Кеннеди решил откинуть эти постулаты и сыграть в доверие, после чего - был ликвидирован. Последующие президенты знают истинную концовку этой эпопеи и понимают, что слишком оттягивать маятник нельзя, ибо он с большей силой вернется назад. Кеннеди отклонил его на закритичную величину и поплатился жизнью.
Ричард Никсон тоже переступил черту и плюнул на один из фундаментальных принципов устойчивости государственности - систему выборов и правила игры, предусмотренные для нее. Он не стал доводить дело до крайностей и когда информация вырвалась наружу, не стал дожидаться реакции системы и самостоятельно подал в отставку, что стало редчайшим случаем в истории США. Это значит, что остальные президенты отдавали себе отчет в том, где лежат грани их воли.
То есть, будь все так плохо, как это выглядит внешне, Трамп уже год назад должен был уйти в отставку. Не уходит и никто пока так не ставил вопрос. Это значит, что система не ощущает опасности от его действий и не запускает защитных механизмов.
Вполне возможно, что внешний наблюдатель должен видеть именно эту картину, мол - под Трампа копают и он не всегда может делать то, что хотел бы. Грубо говоря, Трамп олицетворяет собою пряник, а стоящая за ним система - кнут. Но иногда игра приостанавливается и мы видим некое молниеносное преображение самого Трампа. Это касается двух моментальных выпадов в Сирии и довольно откровенное заявление в ООН, когда Трамп без особых раздумий сообщил мировому сообществу о том, что если КНДР не избавится от ЯО - будет уничтожена. Еще раз, он не сказал, что оружие будет уничтожено или будет уничтожена преступная власть, он сказал, что вся КНДР будет уничтожена и как мы помним, в разгар подобной риторики, к месту уже подтянулись три авианесущие ударные группы, а на авиабазы в Японии и Гам и Южную Корею стали волнами прибывать ударные самолеты.
Кроме того, Трамп вынырнул не из политического водоема, а из бизнеса и эти мотивы у него часто дают пояснения политическим движениям. Так, недавно он заявил о том, что пересмотр Вашингтоном политики в Европе и НАТО обусловлен тем, что Европа демонстрирует непоследовательность. В частности, он выдал упрек Германии, которая спонсирует военные амбиции Кремля, покупая у него нефть и газ, тот наращивает свои военные амбиции и угрожает Европе, а та - пользуется возможностями США для защиты от этих агрессивных амбиций РФ. То есть, Трамп озвучил то, что автор пишет на ЛО уже три года и за что получает постоянные пинки от бывших наших, уехавших в Дойчланд. Ну что же, теперь пинайте Трампа, он рассказал то же самое и почти моими словами.
В общем, кроме отстаивания своего лидирующего положения в мире, у Штатов теперь появился существенный интерес, связанный с замещением РФ на углеводородном рынке Европы, а это - ежегодные десятки миллиардов долларов. Раньше так вопрос не ставился, а теперь не просто поставлен, а началась реальная реализация этого проекта.
В этом плане, интересно наблюдать за изменением риторики главы Газпрома Алексея Миллера, по этому поводу. Если раньше он говорил, что выход США на рынок нефти и газа в Европе - утопия, то теперь говорит о том, что американский экспорт газа не сможет превысить газпромовский.
Так мы видим диспозицию перед этой встречей. Но это так выглядит сегодня, а накануне встречи будет сессия глав стран - участниц НАТО, где будет участвовать и президент Порошенко. Поэтому давать какие-то прогнозы - бесполезно. Важные переменные этого уравнения еще не видны. В любом случае, Путину будет очень тяжело вести переговоры, а чем они закончатся - увидим.
"Значит, они хотят, чтобы их защищали от России, и при этом они платят России миллиарды долларов, а мы, получается, - те лохи, которые платят за все это дело". https://twitter.com/i/status/1015195102703177728