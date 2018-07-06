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 Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО

Представители властей США пытаются заверить обеспокоенный западный блок, что президент Дональд Трамп подтвердит решимость своей страны противостоять Москве в ходе предстоящего саммита НАТО и своей встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Лидеры НАТО договорятся укреплять сдерживающий и оборонный потенциал, в особенности для противодействия попыткам России "разделять и властвовать" и нарушениям Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила в четверг журналистам постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон.

Это заявление прозвучало на фоне беспокойства по поводу приверженности Трампа альянсу, который является краеугольным камнем послевоенного либерального миропорядка с тех пор, как он был учрежден в 1949 году.

Недавно Трамп направил письма жесткого содержания лидерам ряда стран НАТО, в том числе Бельгии, Канады, Германии и Норвегии, предупредив, что США теряют терпение в вопросе оборонных расходов, целевые показатели по которым они не выполняют.

В ходе предвыборной акции в Монтане в четверг Трамп рассказал, что прямо сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель: "Не знаю, какую защиту мы получаем, защищая вас".

Президент добавил, что на следующей неделе намерен сказать членам НАТО: "Вам пора начать платить по счетам".

При этом Хатчинсон постаралась сгладить позицию президента.

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Она отметила, что шестнадцать членов альянса уже близки к достижению целевого показателя по оборонным расходам (2 процента от ВВП), а оборонный бюджет увеличивают все страны. При этом она признала, что "необходимо делать больше".

Учитывая, какой напряженной была обстановка в ходе недавнего саммита "Большой семерки" в Канаде, некоторые ожидают раскола между лидерами НАТО, опасаясь, что это пойдет на пользу Путину, который встретится с Трампом в Хельсинки 16 июля.

"Приоритет президента – защищать американский народ и американские интересы, в том числе и интересы наших союзников и партнеров", – подчеркнул со своей стороны посол США в России Джон Хантсман, говоря о предстоящей встрече Трампа и Путина.

По словам посла США в Москве, президент Трамп намерен выяснить, действительно ли Россия стремится к уменьшению напряженности в американо-российских отношениях.

"Президент полагает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу как Америке, так и России, но в действительности мяч сейчас на российской стороне, и президент продолжит усилия по привлечению России к ответственности за ее злонамеренную деятельность", – сказал Хантсман в ходе телеконференции.

"Мы идем на саммит с широко открытыми глазами, но ради мира всегда стоит предпринять усилия", – подчеркнул дипломат.

Посол сообщил, что Трамп проведет с Путиным встречу один на один, после чего два президента встретятся снова, уже в сопровождении своих советников.

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В ходе саммита в Хельсинки президенты США и России, вероятно, обсудят проблемы контроля над вооружениями и вопросы стратегической стабильности, включая нарушения российской стороной Договора по ракетам средней и меньшей дальности, сообщил в четверг высокопоставленный сотрудник администрации.

Сообщается также, что Трамп и Путин, возможно, обсудят вопрос о продлении срока действия Договора о сокращении стратегических вооружений на пять лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3075285
 
 
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Это пока "трамп инвестмент" долю в северный поток-2 не дали
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Может стоит его загипнотизировать на период встречи?
Ну, типа установку дали и не фиг болтать лишнее.
Вернется в США - можно гипноз снять.
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Тот редкий случай, когда заголовок в корне отличается от содержания.
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так правой рукой или левой, вашего Хуйла задушат кацап...?)))\картину маслом представь...)))\
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Картины рисуй в своем больном воображении.
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Дон Трамп превзошел Рейгана по многим показателям,а по санкциям это ваще Шедевр.Отнять за полтора года у власти из РАБссиянского бюджета все что можно и нельзя,мог только Трамп....,списочек есть в Ютьюбе сравнительный...РЕЙГАН >><<ТРАМП...
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Где Трамп превзошёл Рейгана.Ссылку.Пожалуйста.
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А мона трохи детальніше - -яка позиція "Камасутри"?
)))
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РАБссиянская блогерша Инна Сергеевна в Ютьюбе говорить быстро и Коротко....
мы каааак жахнем по Америке....кого вы мудаки кремлевсие жахнете? нищеброды сраные...,
Уважаю Сергеевну за мысли дерзские и быстрые,но матерится в прямом эфире жутко...,она круче меня,а это для женщины Пльохо... подписчики разбегутся в разные стороны...,что Попандопала от Атамана Грицияна Таврического Трамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО - Цензор.НЕТ 802
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На самом деле, президент США дает такой поток сознания, что комментировать его слова нет никакой возможности, но есть ряд конкретных действий, которые идут за этими словами и вот их уже есть смысл обсуждать. Нам в Украине не так уж важно, что там в Штатах срабатывает: коллективная работа всех властных механизмов, отдельная работа механизмов, вопреки Трампу или Трамп что-то такое двигает, что нам просто трудно рассмотреть. Главное, что действия идут в нужном нам русле. Кстати, последний вариант не так уж и фантастичен. Вполне возможно, что мы все наблюдаем большой спектакль, срежиссированный и поставленный республиканским крылом органов власти США. Возможно, все эти расследования и скандалы идут именно в том ключе и с той скоростью, которую требует пьеса. Заметим, уже прошла половина каденции Трампа, а мы все слышим о том, что прокурор Миллер вот-вот подкопает под Трампа, что разведывательное сообщество вынесло официальный вердикт о вмешательстве Москвы в ход выборов президента. Причем, не просто вмешалась, но повлияла на его результат и в пользу Трампа.
Штаты являются страной, которая самостоятельно сформировала свои традиции и придерживается их неукоснительно. Это касается и высших сфер политики, где работают некие неписанные правила, основанные на их собственных исторических прецедентах, и выйти за эти правила игры - значит получить не просто оппозицию, а жесткое противостояние с машиной, которая способна сломать хребет десятку Трампов. Будь это иначе, Штаты не были тем, чем они есть сегодня - вершиной однополярного мира. Причем, там четко понимают ценность эффективной работы системы противовесов, которое балансируют систему в самом устойчивом состоянии.
Верховная власть, на уровне президента и самого ближнего его окружения, получают доступ к информации, которая не подлежит оглашению ни при каких обстоятельствах. В ее перечень входит то, как и почему был уничтожен президент Джон Кеннеди. Кстати, он тоже слишком заигрался с Кремлем и был готов идти на опасные компромиссы. Ему напрасно поясняли, что сама сущность совка и его внутреннее содержание делают любые договоренности с ним ничтожными, с момента их достижения или формализации. Совок будет терпеливо ждать, пока противник расслабится и утратит бдительность, после чего - не раздумывая ударит. Кеннеди же решил вести дело с коммунистами, как со вменяемыми людьми, за плечами которых не было десятков миллионов трупов людей, уничтоженных вообще без особой причины. Единственное, что сдержало совок от войны со Штатами - явное техническое отставание в военной области, и ничего более. Кеннеди решил откинуть эти постулаты и сыграть в доверие, после чего - был ликвидирован. Последующие президенты знают истинную концовку этой эпопеи и понимают, что слишком оттягивать маятник нельзя, ибо он с большей силой вернется назад. Кеннеди отклонил его на закритичную величину и поплатился жизнью.
Ричард Никсон тоже переступил черту и плюнул на один из фундаментальных принципов устойчивости государственности - систему выборов и правила игры, предусмотренные для нее. Он не стал доводить дело до крайностей и когда информация вырвалась наружу, не стал дожидаться реакции системы и самостоятельно подал в отставку, что стало редчайшим случаем в истории США. Это значит, что остальные президенты отдавали себе отчет в том, где лежат грани их воли.
То есть, будь все так плохо, как это выглядит внешне, Трамп уже год назад должен был уйти в отставку. Не уходит и никто пока так не ставил вопрос. Это значит, что система не ощущает опасности от его действий и не запускает защитных механизмов.
Вполне возможно, что внешний наблюдатель должен видеть именно эту картину, мол - под Трампа копают и он не всегда может делать то, что хотел бы. Грубо говоря, Трамп олицетворяет собою пряник, а стоящая за ним система - кнут. Но иногда игра приостанавливается и мы видим некое молниеносное преображение самого Трампа. Это касается двух моментальных выпадов в Сирии и довольно откровенное заявление в ООН, когда Трамп без особых раздумий сообщил мировому сообществу о том, что если КНДР не избавится от ЯО - будет уничтожена. Еще раз, он не сказал, что оружие будет уничтожено или будет уничтожена преступная власть, он сказал, что вся КНДР будет уничтожена и как мы помним, в разгар подобной риторики, к месту уже подтянулись три авианесущие ударные группы, а на авиабазы в Японии и Гам и Южную Корею стали волнами прибывать ударные самолеты.
Кроме того, Трамп вынырнул не из политического водоема, а из бизнеса и эти мотивы у него часто дают пояснения политическим движениям. Так, недавно он заявил о том, что пересмотр Вашингтоном политики в Европе и НАТО обусловлен тем, что Европа демонстрирует непоследовательность. В частности, он выдал упрек Германии, которая спонсирует военные амбиции Кремля, покупая у него нефть и газ, тот наращивает свои военные амбиции и угрожает Европе, а та - пользуется возможностями США для защиты от этих агрессивных амбиций РФ. То есть, Трамп озвучил то, что автор пишет на ЛО уже три года и за что получает постоянные пинки от бывших наших, уехавших в Дойчланд. Ну что же, теперь пинайте Трампа, он рассказал то же самое и почти моими словами.
В общем, кроме отстаивания своего лидирующего положения в мире, у Штатов теперь появился существенный интерес, связанный с замещением РФ на углеводородном рынке Европы, а это - ежегодные десятки миллиардов долларов. Раньше так вопрос не ставился, а теперь не просто поставлен, а началась реальная реализация этого проекта.
В этом плане, интересно наблюдать за изменением риторики главы Газпрома Алексея Миллера, по этому поводу. Если раньше он говорил, что выход США на рынок нефти и газа в Европе - утопия, то теперь говорит о том, что американский экспорт газа не сможет превысить газпромовский.
Так мы видим диспозицию перед этой встречей. Но это так выглядит сегодня, а накануне встречи будет сессия глав стран - участниц НАТО, где будет участвовать и президент Порошенко. Поэтому давать какие-то прогнозы - бесполезно. Важные переменные этого уравнения еще не видны. В любом случае, Путину будет очень тяжело вести переговоры, а чем они закончатся - увидим.
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Трамп бизнесмен и млрд-ер, он стал успешным не благодаря речевкам, улыбочкам и пустым обещаниям на выборах. Это принципиально другая и сильная личность, если сравнивать ЕС лидеров и Трампа... Трамп это кот который играет крысами и мышками. Я не однократно писал и буду писать, Трамп еще проявит себя, а вот как? это пока секрет)
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Да Трампушка наплевать на Украину. Что за бред пишут здесь. Ничего не изменится для Украины после их встречи.
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Навстречу саммиту НАТО
"Значит, они хотят, чтобы их защищали от России, и при этом они платят России миллиарды долларов, а мы, получается, - те лохи, которые платят за все это дело". https://twitter.com/i/status/1015195102703177728
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Вангую, хуйло пообещает Трампу мир, но это все слова... оно любит давать невыполнимые обещания.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп сохранит жесткую позицию по отношению к России, - послы США в РФ и НАТО
 
 
 
 
 
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