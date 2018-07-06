EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  1861  23
Материалы по теме:
Все про:увольнение (1445) Сытник (553) Холодницкий (509) САП (811)

 Надеюсь КДК прокуроров примет законное решение и уволит Холодницкого, - Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник рассчитывает, что глава САП Назар Холодницкий будет уволен.

Об этом Сытник заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы пошлем объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - сказал Сытник.

Он надеется, что КДКП примет "законное решение". Председатель НАБУ не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности. По словам Сытника, 52 из 53 листов вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка "использовать определенную юридическую казуистику в Законе "О прокуратуре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Холодницкий сожалеет, что "закрывал глаза на многие нарушения" в деятельности НАБУ: "Надеялся, что это временно, что люди научатся"

Дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, заявляет Сытник. Вынесение выговора вместо освобождения от должности, по его убеждению, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще.

Когда состоится заседание Комиссии, руководитель Бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование.

Также читайте: Заключение по дисциплинарному делу Холодницкого уже готово, - глава квалифкомиссии прокуроров Грушковский

Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

Читайте на "Цензор.НЕТ":В чем обвиняют главу САП Холодницкого: содержание жалобы Сытника-Луценко и пленок прослушки

Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

Также смотрите: В заседании Верховного Cуда по иску Холодницкого к Квалифкомиссии прокуроров объявлен перерыв из-за неявки главы САП. ВИДЕО

Сам Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.

Источник: https://censor.net.ua/n3075284
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Согласна. Как и с тем почему это позорище Холодницкий сам не подал в отставку после пленок в его кабинете. Ибо если это новый антикоррупционный орган, то вести себя, как старый прожженный прокурор, надеясь тупо пересидеть скандал, это уже перебор и старая школа гпу.
 показать весь комментарий
 
 
Краснощёкий Назарка Холодницкий до последнего надеялся, что рыбки из аквариума возьмут всю вину на себя.
 показать весь комментарий
 
 
в нашей речке утром рано утонули два барана.
 показать весь комментарий
 
вот бы поставить хоть раз прослушку в кабинете Сытника, там явно много чего интересного узнать можно особенно историю быстрого закрытия дел на топ-личности
 показать весь комментарий
 
 
лично я путаю холодницкого с сытником), надеюсь прапор на зоне тоже будет их путать)))
 показать весь комментарий
 
Мечты у тебя дыбильные...х.з.толи ты юлябот или парахобот, Сытник сейчас для этой категории граждан первый раздражитель!
 показать весь комментарий
 
Назарка краснощёкий сам в отставку не подаст. Стыда у него нету, а если бы и был, то маскировочный цвет щёк его не выдаст.
 показать весь комментарий
 
 
А почему только уволить, а на нары отправить подумать где в мутной схеме допустил косяк...вор даже в тюрьме должен развивать квалификацию, тем более прокурВор

хотя может потому Петя и подписал антикор суд, что свой чел в САП, по агентурному прозвищу "холодец" шоб нихто не догадался!
 показать весь комментарий
 
 
лицом Холодницкий не тянет на ранг такого начальника... прислуживать вполне да, но не руководить...
 показать весь комментарий
 
Увольте вместе с Холодницким и Ситника....Два сапога - пара....Придурки.
 показать весь комментарий
 
 
Этот тот, который когда узнал, что в аквариуме его кабинета была обнаружено несанкционное записывающее устройство сказал журналистам 1+1 "мол ну ничего там тагого на записях нет, ну приходил коллега и просил какие-то 40 тысяч гривен, ну я соотвественно дал. Ну разве это сумма?". Такое ощущение, что пятисоотки у него, как бумага для записей...
 показать весь комментарий
 
То есть если решение будет законным и Холодницкого не уволят, так Сытник тут же начнет кричать о том, что комиссия политизированна и работает не обьективно? очень даже в стиле Сытника будет
 показать весь комментарий
 
вечный круговорот, сегодня льем на одного завтра на другого))))
 показать весь комментарий
 
Вот если бы у Сытника в кабинете установить прослушку, думаю там бы похлеще ещё было бы)) Хоть бы узнали, что пообещал такое Лещенко, что Бюро не трогает его друга Григоришина
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНадеюсь КДК прокуроров примет законное решение и уволит Холодницкого, - Сытник
 
 
 
 
 
 вверх