 Надеюсь КДК прокуроров примет законное решение и уволит Холодницкого, - Сытник

Об этом Сытник заявил в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы написали жалобу, к которой были приобщены определенные материалы... Мы пошлем объяснение к нашей жалобе с учетом вывода и отправим в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП)", - сказал Сытник.

Он надеется, что КДКП примет "законное решение". Председатель НАБУ не сомневается, что допущенные нарушения дают основания для освобождения Холодницкого от должности. По словам Сытника, 52 из 53 листов вывода докладчика содержат вывод о том, что все доводы, жалобы являются обоснованными, но в последнем есть попытка "использовать определенную юридическую казуистику в Законе "О прокуратуре".

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Дело Холодницкого может стать "знаковым решением" для всей прокуратуры, заявляет Сытник. Вынесение выговора вместо освобождения от должности, по его убеждению, станет угрозой всей правоохранительной системе вообще.

Когда состоится заседание Комиссии, руководитель Бюро не знает, но это не может состояться быстрее, чем через 10 дней после вручения вывода лицу, относительно которого проводится расследование.

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Как сообщалось, 30 марта 2018 года стало известно, что в КДКП с подписями генпрокурора и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника направлены дисциплинарные жалобы о совершении Н.Холодницким дисциплинарных проступков. По информации Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы были направлены в КДКП в рамках уголовного производства, которое расследует НАБУ совместно с Генпрокуратурой по добытым в ходе следствия фактам.

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Сытник рассказал о делах, негативные процессы вокруг которых послужили основанием для открытия уголовного производства, по которому Холодницкий вызывается на допрос как свидетель в департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры.

"Речь идет о деле о хищении средств чиновниками мэрии Одессы; дела по заявлению и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским; расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга", - рассказал он.

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Сам Холодницкий заявил, что по-прежнему исполняет свои обязанности в должности руководителя САП, отставки и увольнения не боится.