 Россия может устроить в Британии убийство или атаку на критическую инфраструктуру по завершении чемпионата по футболу, - "The Times"

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает The Times.
По словам источника в службе безопасности, существует разведывательная информация об угрозе еще одного покушения на убийство или кибератаки на часть критической национальной инфраструктуры, такой как энергетический или водный объект. "Это серьезно", - сказал источник.
Источники в правительстве не предоставили конкретной разведывательной информации, но заявили, что существует повышенная опасность возможности того, что Британия снова станет мишенью одного из видов оружия нетрадиционной войны Владимира Путина.
"Существует, безусловно, осознание перспективы нападения со стороны враждебных государств, в частности России", - отметил собеседник.
Высокопоставленный военный чиновник сказал изданию, что, по его мнению, Москва может пойти на действия против Лондона еще до окончания Чемпионата мира 15 июля.
4 июля британская полиция заявила об отравлении под Солсбери двух человек нервным агентом "Новичок" - тем же типом вещества, которым в марте отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочь Юлию.
Британское правительство в применении "новичкам" против Скрипач обвинил Россию, погрузив двусторонние отношения на новый минимум, хотя Кремль отрицает любую причастность.
За кого вообще болеешь после того как Исландия вылетела?
МВД РФ упростит получение гражданства России для иностранных специалистов. Наконец-то сбудется мечта тысяч европейцев и американцев стать гражданами великой и свободной России! https://www.rbc.ru/politics/04/07/2018/5b3cbd849a7947a258feeb1f?utm_source=tw_rbc …
То же самое с десятками тысяч приличных трупов и откровенных «конструкторов», привезенных в цинке из Украины или Сирии. Ни одного бунта, по этому случаю, не замечено. Россияне постепенно приучились есть то, что в нормальных странах не каждой свинье решатся дать, чтобы не нарваться на иск защитников животных. Уже несколько вполне осведомленных источников из Московии говорят о том, что разработаны мероприятия не только работы банковской системы вне Свифта, но и российского сегмента Интернета, без выхода в мировую сеть. Причем, по Свифту наработаны алгоритмы, которые предполагается ввести в действие, как ответную меру на отключение от системы банковских платежей, а с интернетом собираются разобраться превентивно. То есть, уже в работе предложения о том, что с 1 января 2019 года российский сегмент может стать автономным. Это тем более выглядит вероятным, поскольку источники сообщают о том, что местные жители пытаются уже сейчас искать выход из ситуации и как-то импортозаместить жизненно важные ресурсы, например Порно-Хаб, доступ к серверам покера и другим ключевым инструментам.
За четыре с половиной года эти вопросы поднимались десятки раз и оставшись без ответа - стихли. Теперь население соседней страны воспринимается как безвольное стадо рабов, генетически не способное к сопротивлению. Кстати, вся история Московии - тому свидетельство. Там нет ни единого случая, когда население восстало и вынесло власть. Октябрьский переворот - не в счет. Там власть валялась на Фонтанке и через нее переступали все, кроме большевиков. Они ее подняли из грязи, обтерли и партию, которую вчера никто не знал (кроме Охранного отделения полиции), вдруг залюбили до морей крови и гор трупов. Все остальное время рабы действовали по принципу «власть дана от бога, а богу противиться бесполезно». Причем, власть, пусть царская или большевистская, рвала ноздри, лила свинец в глотку, вешала на крюки за ребра, колесовала, а потом - расстреливала или просто - топила вместе с баржами и, в конце концов, гнала на миллионный убой в непрерывных и бесполезных войнах, а они все равно считали ее от бога. Какой же там бог, если его власть вытворяет такое? Как-то само собой рисуется рыло с пятаком, рогами а ниже - хвостом и копытами.
Но все мы ошибаемся. Там есть борцы с тиранией и лично Путиным. В первую очередь, это - медийно узнаваемые люди, от творческой интеллигенции до журналистов и различных политических деятелей. Как только с Путиным что-то случится, они по пояс будут вывешиваться с телевизора и писать многотомные мемуары о том, как лично они все видели, понимали, осуждали и посильно боролись с режимом. От Жириновского до Кончаловского, от Суркова до Михалкова - все окажутся борцами. Никита Сергеевич даже переснимет знаменитую сцену, где он размазывает торт по морде Сталина и будет делать то даже самое с мордой Путина. А потом - даст обширное интервью о том, как он, рискуя жизнью шел наперекор диктатуре и даже был несколько раз убит, но его волшебные усы - спасли его. Ведь когда пуля попала ему в сердце, у него осталось два выхода: либо погибнуть, либо спастись и на возбужденный вопрос ведущего: «И что же вы выбрали», задумчиво и насмешливо ответит: «А вы как думаете?»
Даже «артист Поречников» будет рассказывать о том, что в Донецке он стрелял из пулемета не по украинцам, а по Гиркину и даже куда-то ему попал, но тому удалось скрыться. В общем - ничего нового. Это не только сборище рабов, но и моральных проституток, мгновенно меняющих окраску, риторику и убеждения.
В общем, люди как люди, украинский вопрос только совершенно испортил их.
антиколорадос
Ну это все 3.14здеж по всему миру.
Не ведитесь славяне.