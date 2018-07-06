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 Введение новой редакции кодекса ГТС с 1 августа усугубит воровство газа, - Коболев

Введение в действие с 1 августа новой редакции Кодекса газотранспортной системы (ГТС) усугубит воровство газа, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы настаиваем на том, что новую версию Кодекса ГТС нужно поменять. Нельзя вводить новую версию кодекса, которая еще больше легитимизирует отборы, или говоря простым языком, кражи газа из системы", - сказал А.Коболев.

Он отметил, что недопустимой является ситуация, при которой обл- и горгазы фактически не будут нести ответственности за распределяемые ими объемы газа.

"Если любой компании – облгазу, или любому другому поставщику, передается большой объем газа, который по-сути принадлежит государству через НАК "Нафтогаз Украины", и они получают право им распоряжаться – они должны нести ответственность. В случае, если этот газ куда-то пропадет, или за него кто-то не рассчитается, или его незаконно отберут – это должна быть их ответственность. Не может быть такого, чтобы кому-то доверяли актив на миллиарды долларов, и он не нес никакой ответственности", - сказал А.Коболев.

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Как сообщалось, в "Нафтогазе" считают дискриминационной норму новой редакции Кодекса ГТС, согласно которой потребленные теплокоммунэнерго (ТКЭ) и другими "уязвимыми" категориями потребителей объемы газа безусловно относятся на поставщиков со специальными обязательствами (PSO-поставщиков, например на "Нафтогаз").

В компании напоминают о том, что обл- и горгазы отказываются передавать оператору ГТС базу потребителей, в т.ч. "уязвымых", манипулируя их количеством. По оценкам "Нафтогаза", около 10% физических лиц, которым отпускается газ на льготных условиях, на самом деле не существует.

В НАК также уверены, что проблему неплатежей ТКЭ необходимо решать способом отличным, от прописанного в новой редакции Кодекса ГТС.

Источник: https://censor.net.ua/n3075281
 
   
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вай-вай, і це говорить той, який отримує найбільшу зарплату в Україні, яка рівняється ледве чи не 2 тис. мінімальних пенсій....., якщо вірити ЗМІ.
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Сейчас воюю с облгазом. Насчитали родителям штраф, внимание, 22 573 грн！насчитали с февраля по май, твари, хотя не законно насчитали. Родителям за 70, пенсионеры.
кобелев, шоб ты издох, тварь.
Пысы. Газ пренадлежит народу
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Не даремно Нафтогаз купив новий броньований Каділлак Ескалейд (Cadillac Escalade) Коболеву...От як він відразу працювати почав...
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блін, Ленін переворот в країні зробив, буржуякам копняка дав, та мав якогось всього двоє охоронців, один з яких шофер. А тут велике цебе на броньовику їздить.....
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Коболев небезосновательно боится за свою жизнь.
Новый бронированный Cadillac ему приобрели в связи с нарастающими рисками в будущем.
Запровадження нової редакції Кодексу ГТС із 1 серпня посилить крадіжку газу, - Коболєв - Цензор.НЕТ 8717
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Значит тарифы на газ, таки, повысят. Боится народного гнева.
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этот не причесанный босяк .шо предлагает воровать газ самим ?
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Собствено для этого он и вводится!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВведение новой редакции кодекса ГТС с 1 августа усугубит воровство газа, - Коболев
 
 
 
 
 
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