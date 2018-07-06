 Введение новой редакции кодекса ГТС с 1 августа усугубит воровство газа, - Коболев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы настаиваем на том, что новую версию Кодекса ГТС нужно поменять. Нельзя вводить новую версию кодекса, которая еще больше легитимизирует отборы, или говоря простым языком, кражи газа из системы", - сказал А.Коболев.

Он отметил, что недопустимой является ситуация, при которой обл- и горгазы фактически не будут нести ответственности за распределяемые ими объемы газа.

"Если любой компании – облгазу, или любому другому поставщику, передается большой объем газа, который по-сути принадлежит государству через НАК "Нафтогаз Украины", и они получают право им распоряжаться – они должны нести ответственность. В случае, если этот газ куда-то пропадет, или за него кто-то не рассчитается, или его незаконно отберут – это должна быть их ответственность. Не может быть такого, чтобы кому-то доверяли актив на миллиарды долларов, и он не нес никакой ответственности", - сказал А.Коболев.

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Как сообщалось, в "Нафтогазе" считают дискриминационной норму новой редакции Кодекса ГТС, согласно которой потребленные теплокоммунэнерго (ТКЭ) и другими "уязвимыми" категориями потребителей объемы газа безусловно относятся на поставщиков со специальными обязательствами (PSO-поставщиков, например на "Нафтогаз").

В компании напоминают о том, что обл- и горгазы отказываются передавать оператору ГТС базу потребителей, в т.ч. "уязвымых", манипулируя их количеством. По оценкам "Нафтогаза", около 10% физических лиц, которым отпускается газ на льготных условиях, на самом деле не существует.

В НАК также уверены, что проблему неплатежей ТКЭ необходимо решать способом отличным, от прописанного в новой редакции Кодекса ГТС.