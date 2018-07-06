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 Трое пострадавших в результате взрыва миномета на ривненском полигоне доставлены во Львовский военно-медицинский клинический центр

Трое раненых военных в результате взрыва на полигоне в Ривненской области, которые находятся в тяжелом состоянии, транспортированы во Львов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель главного врача Ривненского гарнизонного военного госпиталя Валерий Чернобривец.

По его словам, тяжелораненых транспортировали вертолетом во Львовский военно-медицинский клинический центр. "Угрозы жизни пострадавших военных нет, однако травмы тяжелые", – сказал он. Шестеро военных с ранениями средней тяжести остались в госпитале в Ривном.

Как заявил Чернобривец в эфире телеканала UA: Рівне, за время перелета состояние здоровья пострадавших не ухудшилось.

6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривненской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых. Учения приостановлены.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет проведено расследование.

Начальник пресс-центра командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Арефьев заявил, что трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Министерстве обороны Украины в качестве основной версии трагедии рассматривают нарушение мер безопасности. 

Источник: https://censor.net.ua/n3075280
 
 
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ну звісно, а версія про те, що робились міномети з як-небудь, тяжко розглянути, це ж треба у когось медалі відібрати за брак.....
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, це ж треба у когось медалі відібрати за брак.....

Следил за новостями - от этих минометов потерь ВСУ больше, чем от сражений. Но кузня клепает и деньги идут
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а потом в тюрьму доставят, т.к обвинят в нарушении техники безопасности. интересно, я хоть когда нибудь прочитаю здесь, шо виновных в диверсии недобросовестных производителей оборонпрома посадили пожизненно с конфискацией?
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Заткнути цей "молот" пашинському в його не миту дупу, стільки хлопців покалічили і вбили Трое пострадавших в результате взрыва миномета на ривненском полигоне доставлены во Львовский военно-медицинский клинический центр - Цензор.НЕТ 9149
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Вони загинули від міномета "Молот".
Дмитро Сумський- ДУК ПС!
Олег Новохатько- 72 бригада!
Олександр Педак-72 бригада!
29 березня 2017 року, розірвався міномет "Молот"- загинуло три сина України!
Ніхто з тих, хто його виготовив і привіз на фронт- не наказаний!
Липень 2016 року- полігон "Широкий лан", Миколаївщина.
Загинуло два бійці 57 бригади ЗСУ!
Листопад, того ж року- селище Новомиколаївка, Донецька область- загинуло два бійці батальйону "Айдар".
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Пашинского с Порошенко и их детей заставить с тех миномётов стрелять ,сделали гниды говно за сумасшедшие бабки а теперь бабки стригут а люди гибнут а нам всем,вроде ,как всё равно ....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрое пострадавших в результате взрыва миномета на ривненском полигоне доставлены во Львовский военно-медицинский клинический центр
 
 
 
 
 
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