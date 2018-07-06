 Трое пострадавших в результате взрыва миномета на ривненском полигоне доставлены во Львовский военно-медицинский клинический центр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил заместитель главного врача Ривненского гарнизонного военного госпиталя Валерий Чернобривец.

По его словам, тяжелораненых транспортировали вертолетом во Львовский военно-медицинский клинический центр. "Угрозы жизни пострадавших военных нет, однако травмы тяжелые", – сказал он. Шестеро военных с ранениями средней тяжести остались в госпитале в Ривном.

Как заявил Чернобривец в эфире телеканала UA: Рівне, за время перелета состояние здоровья пострадавших не ухудшилось.

6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривненской области разорвался миномет, в Министерстве обороны Украины сообщили о трех погибших и девяти раненых. Учения приостановлены.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет проведено расследование.

Начальник пресс-центра командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Арефьев заявил, что трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В Министерстве обороны Украины в качестве основной версии трагедии рассматривают нарушение мер безопасности.