 На ХХ саммите Украина-ЕС 9 июля обсудят реализацию СОА, реформы, отношения с РФ и энергобезопасность, - Совет ЕС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщается на официальном сайте Совета ЕС, ожидается, что Украину на саммите будет представлять глава государства Петр Порошенко, а ЕС – председатель Совета ЕС Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Также в саммите будут участвовать высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини, зампредседателя Еврокомиссии по вопросам евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис, зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович и комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Как ожидается, в 12.00 9 июля состоится церемония приветствия П.Порошенко Д.Туском, а в 15.00 пройдет пресс-конференция.

Кроме того, лидеры затронут вопросы, связанные с кризисом и конфликтами, а также вопросы региональной и внешней политики, в частности, отношения с РФ, энергетической безопасности и действий по итогам саммита Восточного партнерства, прошедшего в 2017 году.

"Что касается продолжающейся российской агрессии и конфликтов на востоке Украины, то саммит подтвердит поддержку ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Руководители подчеркнули необходимость полного выполнения минских соглашений всеми сторонами, подчеркивая ответственность России в этом контексте. В отсутствие прогресса лидеры ЕС на прошлой неделе решили на июньском Европейском совете утвердить продление экономических санкций, направленных на конкретные секторы российской экономики", - говорится в сообщении.

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В Совете ЕС отмечают, что действующее Соглашение об ассоциации применяется с 2016 года и "положительно отразилось на торговле между ЕС и Украиной, а также на экономике страны". В контексте помощи проведению реформ в Украине в Совете ЕС напомнили, что 29 мая согласились на новый пакет макрофинансовой помощи в размере EUR1 млрд для Украины.

Как сообщалось, 18 июня П.Порошенко заявлял о намерениях обсудить в ходе саммита 9 июля с лидерами ЕС создаваемые Российской Федерацией в Черном и Азовском морях точки напряженности.

Ранее в тот же день Совет ЕС продлил введенные в отношении РФ ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя" до 23 июня 2019 года.