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 Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов

Российский комментатор Алексей Андронов попытался пояснить соотечественникам, почему украинцы не хотят болеть за сборную РФ на ЧМ-2018.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя отчисление львовскими "Карпатами" вратаря юношеской команды Михаила Готру за поддержку сборной России в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Михаил Готра публично и открыто поддержал сборную страны, которую его страна признала агрессором.  Не стоит защищать Михаила - он знал, на что шел.... 

Еще более удивляет то, что коллеги не могут понять одной простой вещи - отношение украинского социума сейчас к России и всему (!) что с ней связано - не такое же, как у них к Украине. Они могут ее любить, как я, и даже сильнее. Но они не могут требовать такого же отношения к себе. Это не в России Украину признали страной-агрессором, а ровно наоборот", - написал Андронов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Болею, болел и буду болеть за сборную Российской Федерации", - экс-глава ФФУ Коньков. ВИДЕО

Комментатор также призвал россиян понять, что негативное отношение украинцев к РФ - это надолго.

"Одну вещь понимать надо четко. Отношение внутри Украины к России нескоро будет таким же, как отношение внутри России к Украине. Возможно, не при нашей жизни", - считает Андронов.

Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов 01

Также читайте: "Они развязали две мировые войны, и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить", - российский губернатор о вылете сборной Германии с ЧМ-2018

Источник: https://censor.net.ua/n3075273
 
   
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Я знаю що кацапня кривавий та віроломний агресор, мої діти знають що кацапня кривавий та віроломний агресор, мої онуки від мене та від моїх дітей будуть знати що кацапня кривавий та віроломний агресор.. Сподіваюсь - і правнуки будуть добре знати що кацапня кривавий та віроломний агресор....
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А липецк он случайно не в стране агрессоре Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 4474как-то странно,когда бизнес президента Украины работает в стране агрессоре ,платит там налоги ,с этих налогов убивают украинцев и развивают агрессию а пан президент Украины жмёт руку президенту страны агрессору ,когда убивают массово украинских солдат ,по мне так все эти действия президента Украины могут говорить о двух вещах в режиме или-или ,или агрессии нет ,или президент Украины является государственным преступником ....
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Тут ключове нєнавістнає русскаму чєлавєку слово "пан".
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Та похоже для тебя любое слово из трёх букв является ключевым
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Какое это имеет значение если в тексте,где порошенко аргументированно называется предателем ,лжецом,подлецом и негодяем тебя заинтересовало только слово пан ... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 4497
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Слово пан є шановливим українським звертанням...ти спалився...
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Вже 2 роки не працює ліпецька фабрика рошен, скільки можна пургу гнати.. Ну якщо б були добрі відносини чому б податкова рф майно арештувала цієї фабрики?
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Она не работает не потому,что мальдивский гарант её закрыл а потому,что даже у ху*ла хватило ума её закрыть...
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Так нафіга долдоніти що зрада ліпецька фабрика якщо вона не працює, спробуйте продати арештовано майно в іншій країні особливо в рашке! Там же подвіні стандарти і у законах.
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А она давно арестована Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 5683и почему главнокомандующий сам не прекратил работу и уплату налогов агрессору и оккупанту ,странно правда Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 5683или порохоботам ничего не странно ...
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А якщо українська податкова арештує ваше майно спробуйте його продати?) і податки можна примусово стягнути.
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Шо ты несёшь попугай ты придурковатый ,фабрика та преспокойно работала в разгар илловайской и дебальцевской бойни и так-же преспокойно платила налоги ,было бы чмо мальдивсое человеком а не крысой,оно бы просто само закрыло ты фабрику ...
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Не працюэ,а налоги исправно платит в раше
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Притихни. Це ви, кацапи - маленькі клони свого фюрера. А для нас презик - лиге чиновник і не більше. Сам знаєш як яйцуковича скинули. Власне через це ти й маєш робоче місце у тролятнику.
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Как-то ты по дебильному текст написал и не только потому,что слово,лиге,вызывает удивление Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 8799просто поведай,какой пэтя молодец и что липецкая фабрика это ольгинский фейк ... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 8799
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Апечатка. Слово "лише". продовжуй квецати по клаві, може на піііво перед сном заробиш. І не переводь стрілки, я сказав що для ви, мордва, без президента не уявляєте життя. Замовкни, не плутайся під ногами, копитне.
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Короче,кроме набора бессвязного текста ,ничего хорошего о пэте порошенко ты сказать не можешь Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 1887ну что-же,уже неплохо ...
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В Липецке фабрика давно не работает. Так что и о налогах никакой речи быть не может.
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Так ведь и мальдивах петя был не вчера а липецкая фабрика спокойно себе работала во время илловайска и дебальцево ...
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твоє хуйло її більше чотирьох років тримає під арештом, а два роки вона законсервована....свинособаки твоєї стаї з ліпецька ходять без роботи та славять хуйла. чи в методичках з чього приводу пробєли?
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када Акинфеев тянул пенальти наш дом от радости ходуном ходил. мы - ватники Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 1822
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та нє. або свинособаки або малороси (їх різновид)
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Странно ,украинцы так относятся а пэтя ху*лу руку жал ,платил три года налоги оккупантам ,товарооборот с ху*лостаном увеличивается ,звонит пэтушок ху*лу каждую неделю ,это пожалуй говорит о том,что пэтя вовсе не украинец а агент ху*ла в Украине !!!
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Лески -сралина и свастику на руке вывел ? Или так и ходишь в рубашке с рукавом длинным, что бы морду не набили ? А ? )
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Хуйло на россии, Украина сама разберется кто есть кто, а тебе советую больше прогибаться...
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Подленькие ухмылки и настамнет мы не забудем никогда и детям расскажем.
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До некоторых стало доходить,что они изгои
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До кого до некоторых ? Андронов один из лучших футбольных комментаторов России. Он специалист по Бундеслиге [Чемпионату Германии]. Его и не только его выжили с главного футбольного канала из-за либеральных взглядов уже довольно таки давно.
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Сказать "страна - агрессор" ничего не сказать. параша - страна лишнехромосомных тварей, убийц, воров, алкашей и рабов,
Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов - Цензор.НЕТ 5180
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и какое же отношение внутри раши к Украине?
че там у хохлов? да?
отвяньте..
ибо ненависть уже перерастает в презрение и брезгливость
а давно убитое сочувствие - в равнодушие или злорадство
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кацапы всегда относились к нам в сто раз хуже , чем мы теперь к ним ...
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Хрен их там разберешь, какое у них отношение, действительно федерация, одни прутся воевать с мифическими фашистами, другие в это же время ( в основном за границей) заявляют что не верят телевизору, да и похрен их отношение.
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Ну и у вас хрен разберёшь, какое отношение к России: одни заявляют о том, что Россия агрессор; другие увеличивают товарооборот с агрессором; третьи едут на заработок к агрессору; четвёртые в центре Киева бухают с российским флагом...
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А этот Андронов по ходу сам болел за Испанию.
Плохо он знает украинцев.
Тут основной лозунг:
Я не я, и хата с краю не моя.
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Такой лозунг был, пока они не приперлись с оружием в руках в Украину.
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Зато как классно было на Майдане! И еда бесплатная и студентки молодые! А зачем думать о последствиях если все так хорошо?
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Чего ты так решил? Мне очень нравились эти студентки и не один раз и не только в тех палатках
Еда на шару тоже нравилась, не хуже чем в ресторане.
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Нет. С Анадыря.
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пздун ты кацапетовский, каждый кто был на Майдане прошел бы этот же путь и зная что будут стрелять и зная что рашка анексирует и Крым и Донбасс, да возможно в марте и апреле 2014 кое что сделали бы по другому, но декабрь 13 - февраль 14 был бы тот же!!
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Подейкують, що на свіжовідкритий заліссянський футбольний чемпіонат від нас поїхало приблизно 6000 паскудних зрадників і їх необхідно заживо опалити, тобто посадити на палю. Я ось не згоден - ці фанати не стільки зрадники, скільки банальні дегенерати, що потребують лікування. Бажано у вигляді лоботомії. Проте оскільки нині планету тероризує штучно викликаний дефіцит лоботомій, то й моя писанина за лікування зійде.
Отже, користуючись технологіями Big Vata, СБУ вже отримала всі дані про них та навіть склала з їхніх фото двійко усереднених портретів.
Дегенерат-1
Відомий також як «спорт поза політикою!». Так-так, досі існують прибиті мішками по голові індивіди, які щиро вірять, що спорт не має жодного стосунку до політики. Адже ніхто з політиків спортивні змагання ніколи не організовує, не відкриває, не використовує у пропагандистських цілях і не втягується в допінгові скандали, ну що ви. Ось відкриття олімпіади 1936 року - як бачите, ні грама політики. На Олімпіаді-80 знайти політику було важче, ніж бодай половинку вареника в декларації Хуцпи Владіміровни Тимошонко. Про політику на зимовій олімпіаді в субтропіках 2014 року нагадувати не буду, всі ви й самі прекрасно пам'ятаєте, що її там не було. Та й теперішній чемпіонат абсолютно ніяк із політикою не пов'язаний.
Окрім буцімто спорту поза політикою, Дегенерат-1 іще й вірить, що не такі ми вже з русаками й різні. При цьому не зможе відповісти на запитання: з якого дива українці самоорганізувалися у флешмоб безкоштовного житла для вболівальників і навіть Укрзалізниця з кімнатами відпочинку посприяла тому, щоб відвідувачі одного міста кілька днів не переплачували, а «не такі вже й різні» Івани, навіть маючи свіжесенький приклад українців перед очима (!) та приймаючи вболівальників в 11 містах (!) загалом цілий місяць (!), нічого подібного не зробили?
Цей футбольний малорос поститиме у Фейсбучику дружнє, на його думку, селфі зі сміттям, що ще зранку писало в коментарях про «Иловайский котел с салом и укропом». Цьоматиме в масну щічку дурепу, яка на своїй кухні проклинає «хохлоту фашистскую». Віщатиме про «братские народы, которые искусственно разъединяются политиками» одному з тих, хто входить до 86% сраколизів Пітуна. Жлуктатиме розбавлене пиво з копролченцем, який катував у полоні його ж, малороса, власного троюрідного брата-ЗСУшника. Залишить кругленьку суму в федеральному бюджеті агресора, частина якої піде на подальше вбивство Донбасу особливими снарядами - тими, що вражають не лише матерію, а й душу. Послужить корисним ідіотом в інтернеті, на телебаченні, в житті, несвідомо легітимізуючи будь-які ворожі злочини. І все ловитиме ґав постійно відкритим ротом та глипатиме своїми придуркувато-захопленими, усміхненими малороськими очима, які я не сплутаю ні з чим. Я бачив ці очі у дохріна вишиванчастих україномовних малоросів, що в трагічному 2014 році їздили відпочивати до Мошкви і постили фоточки з Багряної площі - в них немає ні проблиску розуму, самоповаги, обережності, ідейності, н-і-ч-о-г-о. Окрім вітру нехитрої саморуйнаційної насолоди, завиваючого в пустому міжвушному просторі.
Дегенерат-2
Або ж недорусня. Суттєвою ознакою цього штаму футбольного малороса є самонавіювання штибу «никокой я ни маларос, а полноценный рузге!». Базується воно на тому, що бабуся недорусні була родом з-під Самари, а решта родичів носять прізвища, закінчення яких у сиву давнину виправлялися з українських на кацапоїдні кацапоїдними ж чиновниками. Дегенерат-2 відкрито, наскільки це можливо, ненавидить Україну та жадає бути завойованим вєжлівими котолупами. Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 3398Коли поправ труси дагам і вони дозволили розважитися з котом
Недорусня переконана, що русня готова прийняти її як свою, ріднесеньку, і вони разом назавжди потонуть у ватному матрасі нірвани. Голуб'ятка, дозвольте мені трохи кусьнути ваше гніздечко: навіть якби омріяне завоювання й відбулося, то ви все одно назавжди залишилися б для метропольних мокшано-таджиків людьми другого сорту, все такими ж укропами й саложерами. І підтверджень тому існує десятки. Подивіться, наприклад, на білорусів. Білорусь, по суті, - повністю поглинена складова свіжовідновленої Крисійської імперії. Чужі військові всередині країни, тотальна економічна залежність, культ СРСР, іще більш вимерла мова і культура, ніж у нас. Білоруси сторіччями жертвували всім в обмін на дулю без маку. А яка ж ну хоча б моральна віддяка? Подорожуємо в часі на кілька років назад і згадуємо, що писали жителі метрополії, коли Лукашенко натякнув, що анітрохи не підтримує Домбабве з Лугандою. Пам'ятаєте ці тугі водоспади ненависті до клятих бульбашів-зрадників, прокльони, образи, слину на клавіатурах? Треба ж, однієї-єдиної неправильної фрази достатньо, щоб визнання розтануло швидше за півня із гною навесні. І все тому, що Козломордор навіть не продукує ненависть, а становить собою величезний згусток чистої ненависті. Ненависті до «бульбогнили», «салопитеков», «крымлядских нахлебников», «донбасских недомужчинок, которые сбежали от окопов», «ма-а-аскалей», «замкадышей» (одне з моїх улюблених слів узагалі, воно божественне), «питерских хипстеров-наркоманов», «вульвоглазых бурятоякутов», «быдлокубаноидов», «черножопых» і т.д. Недорусаки, я навіть трошечки можу зрозуміти вашу мотивацію, але ви просто ніколи не станете своїми там, де своїх і без вас нема. Крапка.
Ми розглянули під лупою і Пупою ганьбу української фанатської тусовки, але поза кадром поки що залишилося найбільш інтригуюче питання: скількох із цих людей, обділених материнським молоком у дитинстві, запроторять до камер найдобріші у світі силовики? Треба ж зробити певний прогноз. І тут скажу вам, що у випадку такої приписькуватої країни, як Кооперативоозерія, будь-які коротко- чи середньострокові прогнози не мають жоднісінького сенсу. Це воістину чарівне місце, що б'є всі рекорди непослідовності. Якби вона була школярем, то цей школяр залицявся б до симпатичної однокласниці, смикаючи за косички і вириваючи їх із м'ясом. Потім грабував би перехожих, на куплені гроші викладаючи під вікнами лікарні сердечко із банок напою «Ягуар», після чого, обпившись «Ягуаром», сцяв на... ні, не на «Ягуар», а на потворний «ВАЗ» батька однокласниці, рятував кота з дерева, попутно покалічивши пенсіонерку, і, врешті-решт, плакав, що його ніхто не любить. Це і є загадкова рузька душа.
А наша турбота така, щоб у результаті метань цієї душі не дозволити вициганювати полонених терористів на ув'язнених дегенератів поперед справжніх політв'язнів.
ПиМ
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Нажаль не всі, дехто взагалі не в темі абр за незрозумілий мир...
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деякі вчора на Майдані зв'язували трикольорову ганчірку з нашим прапором, правда одержали по морді, і таких ушлепків достатньо
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Я? Та вы шо? Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6342 Куда уж нам за вами успеть.... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6342
Читай свои перлы. Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6342
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Нехай цей коментатор поцікавиться як расейські офіцери ставляться до опочленців дамбабве, як до другого сорта, це як німці ставилися до поліцаїв, а що там казати про укрів ставляться як до "фожиздів та карателів".
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Какое дело спортивному комментатору до "расейскiх офiцерiв"?
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Це вічний наш ворог, підступний і кровожерливий звір!
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Намного хуже, были украинцы которые верили ахинее про братские народы из совецких учебников, и в разговорах озвучивали чушь, типа Украина-рашка братские народы. И все, ...былием поросло.
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В 2016-м Андронова выгнали из Матч ТВ за проукраинскую позицию.
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Какой проницательный человек !

Он точно из России ? Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6773
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при всем негативе, поймите правильно, есть и положительный момент - мощно насранные в мозги совком мифы при миролюбивость, невиданную духовность, особый путь и братский народ - дали трещину, и у большинства людей будут смыты. теперь хоть ясно представляем с кем имеем дело.
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Не только украинцы так считают . В Латвии 90 процентов тоже так считают . Только ватные ушлёпки ( коиих имеют ) лобзают портрет своего ботоксного карлика...
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Это не совсем соответствует действительности поскольку со слов главы МИД Климкина 3 миллиона украинцев живут и работают в РФ, официально 2017году российское гражданство приняли 85 тысяч украинцев за первые три месяца этого года ещё 20 тысяч. Товарооборот между Украиной и Россией в 2017 году составил почти 10 миллиардов долларов.ф
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Товарооборот между российскими и украинскими предпринимателями, многие с радостью повесили бы того же Новинского, глядишь и товарооборот упадет.
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все что говорят рос СМИ надо делить на 20.
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Беседка увитая плющом , внутри небольшого помещения большой прямоугольный стол.
В Потсдаме все как и тогда в 1945.
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Кацапня тут на форумі ображається на відсутність співчуття від українців до трагедій на кацапщині.. А чи співчували британці після нальотів люфтваффе на Лоднон жертвам бомбардувань королівськими ВПС Дрездена? Вважаю, що не співчували..
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Что-то у россиян с головой-проверяться надо у психиатра! Россия ведет самую грязную и позорную войну наверно за 100 лет с самым близким ей по языку народом,погибли совершенно бессмысленно более 10 тыс. российских граждан, десятки тысяч украинских граждан, миллионы (!) людей стали беженцами, а эти упыри из России хотят еще какого-то отношения к ним!
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А шо кацап создал первое в мире соц государство царя отправил к богу попов випилил
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Даже русский что-то начал понимать, а вот до Тимошенко это никак не дойдёт.
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Андронов не дурак , он всё понимает но сказать прямо не может .. Боится , ибо съедят свои же,, без соли и хлеба ... .
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Вот такие не дураки первыми и попадали в ГУЛАГ. Не сопротивляясь, ибо рабы.
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Дохлый СССр не нападал на Братскую Гярманию.это Гитлер напал на 25 000 танков дохлого Совка Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6851с 3 000 танков и хотел дойти до Хабаровска... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6851 Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 6851
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Теперь кусок его черепа хранится в Москве.
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ты обалдел? Гиитлер умер своей смертью в Аргентине в 1962 году Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 4835Дятел ты тупой
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У каждого народа свои мощи, свои святые.
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"Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро.."
Есть такое, а как иначе? Не так? Но часто народы - тащат на своих горбах, о, что к такому привело. А ато не обычные люди с двух строн. Это "наездники" - извлекающие из "придурошных" все, что можно ради обогощения. Еще не вечер. Ветер не дует только в одну строну. Дя людей: не обозляться, не делать дурных поступков, не завязывать "Гордеевы узлы". Все остальное? Решится. При человеческой! обоюдности.
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Заходе вуйко на сповідь та каже:
- Отче, я сепара застрелив.
Мовчанка.
- А ще офіцера російського.
Мовчанка.
- Отче, чого ви мовчите?
- Та я, сину мій, чекаю коли ти припиниш вихвалятися та почнеш сповідатися
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Есть на РАБссии такой баран по хвамилии АлексейИсаев,типа Историк....военный,когда его смотрю в Ютьюбе...умиляюсь....Это ж надо так напасть на ССР внизапно Виларомна чтобы за 3 месяца разгромить ВЕСЬ КАДРОВЫЙ состав Красной армии... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 1909ужОс...,а эио ни много ни мало 7 миллионов солдат и офицеров РКККА
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Госдума приняла закон о принудительной госпитализации в психбольницу
Принятый Государственной Думой РФ закон дает право прокурору подавать иск в суд о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, которая оказывает психиатрическую помощь в стационарных условиях, в не добровольном порядке.. Россия и так большой дурдом,зачем ещё улья строить для своих граждан?
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Начальник Аргентинской ПОЛИЦИИ в прошлом году нашел на окраине Буэнос-Айреса домик Гитлера с уникальной коллекцией артефактов древней истории,о которых знали только Гитлер и Борман.
Это значчит Гитлер не сдох в 1945 году... Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 9382
Болваны вы тупые....
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В Конотопской битве погибла царская конница.25 тысяч человек.Тех кто выжил и попал в плен татары велели зарезать. Чтобы повязать кровью ,они заставили чтобы казнили их запорожские казаки. Правда Выговскому это мало помогло. Уже через два года его убили его-же хозяева,поляки.
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Царской конницы никогда не было 25 000, там легла помесная конница.
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На Рассии за сборную Хорватии будут болеть хорваты.а за сбродную рашки хор-ваты
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Какие отношения могут быть к дерьму?
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Перша Окрема Штурмова Рота Добровольчого Українського Корпусу Правий Сектор йде вбивати московитів та ватну донецьку шушеру

Українці ставляться до Росії, як до країни-агресора і це зміниться не скоро, - російський коментатор Андронов - Цензор.НЕТ 4267 https://twitter.com/i/status/1015242198336638977
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов
 
 
 
 
 
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