 Украинцы относятся к России, как к стране-агрессору и это изменится не скоро, - российский комментатор Андронов

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, комментируя отчисление львовскими "Карпатами" вратаря юношеской команды Михаила Готру за поддержку сборной России в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

"Михаил Готра публично и открыто поддержал сборную страны, которую его страна признала агрессором. Не стоит защищать Михаила - он знал, на что шел....

Еще более удивляет то, что коллеги не могут понять одной простой вещи - отношение украинского социума сейчас к России и всему (!) что с ней связано - не такое же, как у них к Украине. Они могут ее любить, как я, и даже сильнее. Но они не могут требовать такого же отношения к себе. Это не в России Украину признали страной-агрессором, а ровно наоборот", - написал Андронов.

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Комментатор также призвал россиян понять, что негативное отношение украинцев к РФ - это надолго.

"Одну вещь понимать надо четко. Отношение внутри Украины к России нескоро будет таким же, как отношение внутри России к Украине. Возможно, не при нашей жизни", - считает Андронов.

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