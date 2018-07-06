 Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых из "группы риска"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении болезни в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

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Согласно приказу Минздрава, в течение 2018 года обеспечивается проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям среди групп профессионального риска.

В частности вакцинация проводится среди медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (Министерство внутренних дел, Минобороны, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Национальная гвардия, Пограничная служба, Государственная служба охраны), студентов учебных заведений без ограничения возраста.

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Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии, благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

Согласно законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори.

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