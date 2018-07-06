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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:Минздрав (1631) корь (108)

 Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых из "группы риска"

Министерство здравоохранения утвердило порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых, находящихся в группе риска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В частности, речь идет о распространении болезни в группах, проживающих в общем пространстве (военные, участники Операции объединенных сил, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю корью в Украине заболели 1400 человек, с начала года - 21 894, - Минздрав

Согласно приказу Минздрава, в течение 2018 года обеспечивается проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям среди групп профессионального риска.

В частности вакцинация проводится среди медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (Министерство внутренних дел, Минобороны, Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Национальная гвардия, Пограничная служба, Государственная служба охраны), студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышка кори зафиксирована в части Нацгвардии на Одесчине, - Ананьевская райгосадминистрация

Для проведения иммунизации этих групп взрослых в Украине вакцины есть в наличии, благодаря запасам, которые были закуплены за бюджетные средства в предыдущие годы.

Согласно законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори.

Также читайте: В Украине есть достаточное количество вакцин против кори, еще 800 тыс. доз сейчас проходит растаможивание, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3075272
 
 
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А це нікого не іпе, навіть як би ти перехворів... А доведи
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тебе кацап только фаберже прищемить нужно...
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ты не читай кацап - ты лижи монитор, это гарантированно поможет...!)
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щеплення саме від кору не передбачає ніяких бонусів..
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Да,бесплатно так привьют,что мало не покажется... Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых из "группы риска" - Цензор.НЕТ 3149
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а ты попробуй заплатить как за ворованный сахарок и бензин - тебе хардюша поможет...)
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А депутатів, котрі з виборцями інтенсивно "зустрічаються", не треба..? Минздрав утвердил порядок бесплатной вакцинации от кори взрослых из "группы риска" - Цензор.НЕТ 7945
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Я думал про эту болезнь забыли еще в 80-х. Как про всякие чумы, холеры, оспы, скарлатины и др. Оказывается вместе с Ульяной появились и такие болезни.
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На ее фото смотреть опасно.Помимо рвотного рефлекса оно запросто может дистанционно вызвать корь чуму и мало ли еще какую дрянь.
А когда она маячит по ящику,экран надо спрыскивать святой водой от греха подальше
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Я б теж не проти запросити міністром охорони здоров'я Зоуї де Шанел. Або ж Кару Делевінь.
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це ви що в одиночній камері сиділи.....так довго ?????? .........сумно у вас з інфою.........
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а в ихних Мусохрансках редко появляются новые мокшане...
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В 90-тих епідемія дифтерії була. Пояснюю для тих хто тоді був маленьким, а то й взагалі ще не народився.
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у нас вся країна зона ризику...скільки привитих від загальної чисельності населення? а що іншим? шляхи передачі інфекцій...міністерство чого?
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Какой там, говорите, процент смертности после прививки?
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Нююю и бомжей отлавливать и обкалывать...😜
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