 Россия поставляет на Донбасс вооружение под видом гуманитарных грузов, - представитель США при ОБСЕ Кемиен

Об этом заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный по делам США при ОБСЕ Гарри Кемиен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вооруженные силы под руководством России нивелируют возможности прекратить этот конфликт, используя паузы для пополнения запасов", - цитирует Государственный департамент США заявление своего представителя.

Кемиэн напомнил, что только 29 июня наблюдатели ОБСЕ выявили пять грузовых автомобилей, которые осуществили доставку на военную базу в Луганске 20-ти неизвестных паллет. Причем, представителям СММ было отказано в доступе для контроля.

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"Если Россия действительно доставляла бы гуманитарные грузы, как свидетельствует об этом маркировка на автомобилях, это было бы сделано прозрачным способом", - заметил дипломат.

По его словам, отказ российской стороны предоставить даже базовую информацию о содержимом грузов дает основания для вывода, что "это была ещё одна циничная попытка скрыть военную технику и амуницию". Дипломат назвал очередную попытку россиян ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ обычным явлением.

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