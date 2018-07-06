 Причастный к гибели призывника военнослужащий РФ Леонтьев, сумел избежать тюрьмы, рассказав судье, что тайно воевал в Украине, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"6 февраля 2017-го года погиб Илья Горбунов - солдат 13-го танкового пока элитной 4-й Кантемировской дивизии, которая всегда выступает на парадах в Москве. Обстоятельства гибели крайне необычные. По официальной версии, Горбунов получил задание перегнать танк на полигон, но при движении упал в овраг, и утонул в результате травм и захлебнувшись в воде. Но когда доставили тело, семья Горбунова была шокирована. "На теле Ильи были многочисленные ушибы, голова была очень сильно разбита, на руках следы, будто бы от веревок. Нижняя губа, лицо у него было полностью разбито" - рассказала сестра Горбунова Мария. Также выяснилось, что Горбунов не имел допуска для управления танком", - отметил журналист.

"— Был февраль, толщина льда в том месте, куда он якобы упал с танком, была метр—метр двадцать. Как Илья мог утонуть, если эта "лужа" была насквозь промерзшей? Согласно медицинским справкам, предоставленным родственникам, в дыхательных путях Ильи не найдено водных микроорганизмов. У утонувших людей они всегда обнаруживаются. У Ильи — нет.

— В официальную версию об утоплении, мы не верим, — говорит Мария. — Следователи толком не могут объяснить, что произошло".

"Поначалу у Ильи на службе все было нормально. А 24 декабря 2016 года он неожиданно написал сообщение: "Маша, как я могу продать свою долю квартиры?" На все вопросы сестры он отвечал, что у него возникли проблемы.

— Что за проблемы могут быть у человека в армии, если он хочет продать свою часть квартиры стоимостью полтора миллиона рублей? — удивляется Мария.

Илья рассказал сестре, что когда он стоял в наряде, у офицера или у кого-то старшего по званию якобы пропал бушлат. А в бушлате было 68 000 рублей. В карауле находились четыре человека, и с этих четырех владелец бушлата требовал по 17 000 руб. Родственники считают, что никакого бушлата не было. Но деньги своим солдатам эти родственники, по словам Ильи, все равно высылали.

— Постоянно ему надо было отправлять по 200, по 300, 400, 500 рублей. Постоянно деньги, деньги, деньги… Это нормально? — рассказывает Мария. — Когда приезжали эти офицеры, привозили Илью, то мы спросили у них: кому деньги? Куда деньги пошли? Вот чек, что мы ему переводили! Нам никто не ответил на это.

За две недели до смерти Ильи в части погиб еще один рядовой, его друг. Якобы задохнулся газом в каптерке. Дело долго не заводилось. После случая с Ильей их уголовные дела были объединены в одно.

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Пытаясь выяснить настоящую причину смерти брата, Мария вышла на его сослуживца. Тот рассказал ей, что другу Ильи и ему самому "помогли" уйти: "Потому что в армии — все с характером". Этот солдат (его имя имеется в редакции) отказался дать показания следователям".

В результате расследования виновным российский военный суд признал командира - Леонтьева, который и получил условный срок. Обстоятельства гибели Горбунова так и не были установлены. Самое интересное, это как именно оправдался Леонтьев: "Прошу учесть, что во время следственных действий проходил отбор в группировку войск Сирийско-Арабской Республики. Образование позволяет быть мне, начиная от офицера в целом по центру примирения до авиакорректировщика, арткорректировщика, то есть непосредственно выполнять задачи в тактической группе, связанные с риском для здоровья, для жизни. Полностью по классной квалификации я туда прохожу. При положительном решении суда незамедлительно следующим бортрейсом туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было".

И действительно - в 2014-м году группа танкистов 13-го танкового полка 4-й дивизии была прикомандирована в состав сводного подразделения 6-й танковой бригады ВС РФ, которое участвовало во вторжении в Украину и атаке на Иловайск. Во время прорыва украинских войск из Иловайска танк Т-72Б3 с экипажем 13-го полка 4-й дивизии, в который входил Шмелев Алексей Александрович, военный билет серия АМ №5398583, был подбит гранатометчиком батальона "Донбасс" Евгением Тельновым, а сам Шмелев захвачен в плен напарником Тельнова Александром Федорченко. Документы Шмелева были изъяты.

"И вот такое подтверждение пришло сегодня из Наро-Фоминского суда - преступник сумел избежать тюрьмы, рассказав судье, что тайно воевал в Украине", - резюмировал Бутусов.