 Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Гройсмана упорядочить лотерейный рынок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "М.С.Л."
В свою очередь, президент "М.С.Л." Георгий Ложенко неоднократно призывал навести порядок на лотерейном рынке, обеспечив прозрачность движения лотерейных средств, и введя принципы ответственной игры - как это принято в цивилизованном мире.
В то же время, возникает вопрос, кто будет вводить эффективный контроль и контролирующие механизмы будут созданы.
Компания "МСЛ" уже озвучивала позицию о том, как должен развиваться украинский лотерейный рынок и еще раз подчеркивает концептуально важных тезисах, в частности:
1. Необходимо ввести централизованный контроль за лотерейным рынком со стороны уполномоченного законом регулятора и создать единую централизованную систему контроля за оборотом.
2. Обязать операторов сертифицироваться и отвечать требованиям "Responsible gaming" ( "Ответственная игра") Европейской ассоциации лотерей (ELА). Это свод правил, процедур и стандартов, которые не позволят организовывать азартные игры под прикрытием лотерей.
3. Отменить налоги на мелкие выигрыши, а облагать налогом только выигрыше от 50 тыс грн.
4. Вместо фиксированной оплаты за точку продаж вернуться к налогообложению на валовой игровой доход (ВИД).
5. Ограничить неконтролируемое расширение сетей лицензионными условиями. Например, для традиционных лотерей установить ограничения - до 10 000 терминалов на одну лицензию, для спортивных лотерей - до 1000 терминалов, для ЛТС - до 25 000 терминалов.
Оператор государственных лотерей "М.С.Л." убежден, что выполнение вышеупомянутых условий позволит государству четко и прозрачно контролировать весь рынок лотерей.
1. За даними Єдиного державного реєстру, засновниками ТОВ «М.С.Л.» є: кіпрська компанія Evolot Limited
2. Evolot Limited пов'язують із російським консорціумом «Альфа-Груп»
Интересно, сейчас народу интереснее политические новости или то, что Уругвай проигрывает Франции 2:0?
Порошенко стал клепать законопроекты один за одним, как будто нет депутатов
Гройсман расследует контрабанду и теневой оборот в лоторее, как будто нет полиции.
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А если бы не было инициативы Гройсмана, значит оператора теневой оборот устраивал?
Кто о теневом обороте лучше должен знать, Гройсиан, который туда не ходит, или оператор, который там должен "жить"?
Значит, оператор в доле.
....введя принципы ответственной игры - как это принято в цивилизованном мире
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А куда смотрел этот оператор, если не было принципов ответственной игры?
Почему все не налажено как в "цивилизованном мире"?
Ответ прост: оператор опять же в доле.
Как выдавались лицензии, если оказывается, что все всем было известно?
Источник: https://censor.net.ua/n3075262