 Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поддерживает инициативу Гройсмана упорядочить лотерейный рынок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "М.С.Л."





В свою очередь, президент "М.С.Л." Георгий Ложенко неоднократно призывал навести порядок на лотерейном рынке, обеспечив прозрачность движения лотерейных средств, и введя принципы ответственной игры - как это принято в цивилизованном мире.

В то же время, возникает вопрос, кто будет вводить эффективный контроль и контролирующие механизмы будут созданы.

Компания "МСЛ" уже озвучивала позицию о том, как должен развиваться украинский лотерейный рынок и еще раз подчеркивает концептуально важных тезисах, в частности:

1. Необходимо ввести централизованный контроль за лотерейным рынком со стороны уполномоченного законом регулятора и создать единую централизованную систему контроля за оборотом.

2. Обязать операторов сертифицироваться и отвечать требованиям "Responsible gaming" ( "Ответственная игра") Европейской ассоциации лотерей (ELА). Это свод правил, процедур и стандартов, которые не позволят организовывать азартные игры под прикрытием лотерей.

3. Отменить налоги на мелкие выигрыши, а облагать налогом только выигрыше от 50 тыс грн.

4. Вместо фиксированной оплаты за точку продаж вернуться к налогообложению на валовой игровой доход (ВИД).

5. Ограничить неконтролируемое расширение сетей лицензионными условиями. Например, для традиционных лотерей установить ограничения - до 10 000 терминалов на одну лицензию, для спортивных лотерей - до 1000 терминалов, для ЛТС - до 25 000 терминалов.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." убежден, что выполнение вышеупомянутых условий позволит государству четко и прозрачно контролировать весь рынок лотерей.