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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 июля, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, наградил украинских воинов, которые в конце июня завершили взятие под полный контроль населенного пункта Золотое-4, на Луганщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине 01

За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность генерал-лейтенант Сергей Наев вручил военнослужащим роты глубинной разведки из состава Объединенных Сил отличия Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба.

Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине 02

Смотрите: Наев на передовой вручил награды отличившимся под Новотошковским воинам. ФОТОрепортаж

Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине 03

Награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко и солдат Владимир Сидоренко.

Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине 04

Смотрите: Полторак наградил именным оружием командира бывшей Сакской бригады морской авиации Бедзая. ФОТО

Всего к награждению было представлено 18 военнослужащих роты глубинной разведки.

Источник: https://censor.net.ua/n3075261
 
   
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И что, прям бой был? Или просто флаг подняли - и победа?
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это шутка?
Сюр какой то.....
В Золотом и его окрестностях от смеха угорают - оно с 2015 за ВСУ .... Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине - Цензор.НЕТ 7180
Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине - Цензор.НЕТ 5281
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Игорь Хирскл - вот так армия устроена.....

Все поняли что это лажа, но приказ уже прошел.... - нужно награждать...
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не было там ни одного орка, а волонтеры уже давно там помощь раздают, все "победы" мальдиво-панамской шоблы тухлятиной попахивают
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Alter Nator - это да..., но ВСУ......?

За них обидно - эта "победа" на самом деле тухлая.....
Подрыв репутации простых воинов (плевать на козлов с генштаба).... - медалей и почета захотелось задарма.....
Человек слаб.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомандующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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