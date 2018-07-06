 Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность генерал-лейтенант Сергей Наев вручил военнослужащим роты глубинной разведки из состава Объединенных Сил отличия Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба.

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Награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко и солдат Владимир Сидоренко.

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Всего к награждению было представлено 18 военнослужащих роты глубинной разведки.