 Командующий ООС вручил награды разведчикам, которые отличились при взятии под контроль Золотого-4 на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
За проявленное при выполнении задач мужество, смелость и решительность генерал-лейтенант Сергей Наев вручил военнослужащим роты глубинной разведки из состава Объединенных Сил отличия Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба.
Награды получили командир роты глубинной разведки младший лейтенант Олег Ляденко, старший солдат Зураб Чихелидзе, солдат Виталий Кравченко и солдат Владимир Сидоренко.
Всего к награждению было представлено 18 военнослужащих роты глубинной разведки.
Сюр какой то.....
В Золотом и его окрестностях от смеха угорают - оно с 2015 за ВСУ ....
Все поняли что это лажа, но приказ уже прошел.... - нужно награждать...
За них обидно - эта "победа" на самом деле тухлая.....
Подрыв репутации простых воинов (плевать на козлов с генштаба).... - медалей и почета захотелось задарма.....
Человек слаб.....