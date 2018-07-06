 Печерский суд передал Межигорье в управление Нацагентству по розыску активов

Соответствующее решение суда от 29 мая о передаче ранее арестованного имущества опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В решении суда отмечается, что передаче подлежат объект недвижимости "Центр отдыха и здоровья" по ул.Ивана Франко, 19 в с.Новые Петровцы Вышгородского района, а также дома по ул.Ивана Франко, 18 и ул.Межигорской, 123-а в том же селе. Кроме того, передается 100% уставного капитала ООО "Танталит" стоимостью 146 млн 629 тыс 340 грн, дом площадью 619,6 кв.м, квартира площадью 239,4 кв.м, два гаража, а также земельный участок рекреационного назначения площадью 1,7688 га, расположенный на территории Новопетровского сельсовета, но за пределами самого села.

Согласно решению суда, передача осуществляется с целью реализации соответствующих объектов или передачи в управление по договору на основаниях, в порядке и на условиях, определенных законом о Нацагентстве по розыску активов.

Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.

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Созданное в октябре 2017 года Национальное агентство по вопросам управления активами занимается сбором документов, необходимых для управления бывшей резиденцией Януковича, все недвижимое и движимое имущество находится на ответственном хранении общественной организации "Межигорье".