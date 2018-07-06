 Печерский суд передал Межигорье в управление Нацагентству по розыску активов

Соответствующее решение суда от 29 мая о передаче ранее арестованного имущества опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений в четверг, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В решении суда отмечается, что передаче подлежат объект недвижимости "Центр отдыха и здоровья" по ул.Ивана Франко, 19 в с.Новые Петровцы Вышгородского района, а также дома по ул.Ивана Франко, 18 и ул.Межигорской, 123-а в том же селе. Кроме того, передается 100% уставного капитала ООО "Танталит" стоимостью 146 млн 629 тыс 340 грн, дом площадью 619,6 кв.м, квартира площадью 239,4 кв.м, два гаража, а также земельный участок рекреационного назначения площадью 1,7688 га, расположенный на территории Новопетровского сельсовета, но за пределами самого села.
Согласно решению суда, передача осуществляется с целью реализации соответствующих объектов или передачи в управление по договору на основаниях, в порядке и на условиях, определенных законом о Нацагентстве по розыску активов.
Имущество резиденции "Межигорье" было арестовано Печерским райсудом 13 июля 2015 года (решение подтверждено Апелляционным судом Киева 10 августа того же года). 1 августа 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд принял решение о признании недействительными договоров, по которым резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.
Созданное в октябре 2017 года Национальное агентство по вопросам управления активами занимается сбором документов, необходимых для управления бывшей резиденцией Януковича, все недвижимое и движимое имущество находится на ответственном хранении общественной организации "Межигорье".
Июль 6, 2018Без рубрикиКомментарии: 2
Национальная
общественная телерадиокомпания пожаловалась на нарушения в контенте ООО
Эра-Медиа, выпускающего телепрограмму «Доброго ранку, Країно!»
Телепередача на канале UA:Перший, в
эфире которой лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обвинила президента
Петра Порошенко в намерении развязать «большую войну» в Донбассе, будет
закрыта на фоне «неоднократных нарушений стандартов».
Соответствующее заявление Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) опубликовано на ее сайте, передает сегодня LIGA.net.
Общественный вещатель
утверждает, что утренняя телепрограмма «Доброго ранку, Країно!» - это
собственный продукт ООО Эра-Медиа, который выходит на UA:Перший по
договору между двумя компаниями.
Как отмечает НОТУ, договор не
позволяет ей вмешиваться в «творческий процесс» команды Эры. Ввиду этого
вещатель подчеркивает, что «никоим образом не согласовывал приглашение
для интервью Юлии Тимошенко и не влиял на выбор тем для обсуждения».
При этом НОТУ якобы неоднократно
фиксировала нарушение стандартов в контенте Эры - «манипуляции фактами,
подачу собственных мнений как фактов, безосновательные обобщения,
неконкретные ссылки на источники информации, экспертные комментарии
ненадлежащего качества» и др.
Вещатель заявляет, что еще 5 и 7
июня 2018 года уведомил Эру о прекращении договора о создании программы
«Доброго ранку, Країно!» и его действие заканчивается 10 июля 2018-го.
Напомню, 5 июля Тимошенко заявила в эфире этой программы,
что Порошенко вынашивает «крайне опасный план» по срыву выборов
президента путем эскалации войны в Донбассе и введения в Украине
военного положения.
Не правда ли, режим «сработал» очень оперативно?..
какое межигорье ? я уже и забыл про межигорье