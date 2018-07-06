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 Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток наемники РФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Российские оккупационные войска открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", - говорится в сообщении.

Также читайте: Двое украинских воинов ранены при обстреле позиций ВСУ на Горловском направлении, - пресс-центр ОС

По позициям защитников Красногоровки работал снайпер,  врезультате один наш военнослужащий ранен.

Источник: https://censor.net.ua/n3075254
 
 
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Интересно, где сейчас сепары берут огнеупорные кирпичи, если Красногоровка не под их контролем?
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Одужання пораненому. Нехай Господь береже..
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итого:от террористов пострадал один боец ранен
от пашинского погоди четверо солдат
когда идут учения с минометом "Молот" всегда должен стоять сын Пашинского и подавать мины
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Порошенко разогнал блокаду ордло, помогает сепарам жить без бедно и никто их дома не взрывает и не разрушает. А сепарам можно что угодно стоит только в жилетку поплакаться что не убивал и сразу амнистия.
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це ви зі справи іхтамнєта вичитали ?
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Ждём адекватного ответа и ликвидации российского снайпера
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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