 Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Российские оккупационные войска открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", - говорится в сообщении.
По позициям защитников Красногоровки работал снайпер, врезультате один наш военнослужащий ранен.
от пашинского погоди четверо солдат
когда идут учения с минометом "Молот" всегда должен стоять сын Пашинского и подавать мины