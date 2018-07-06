 Украинский воин ранен вражеским снайпером под Красногоровкой, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Российские оккупационные войска открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное", - говорится в сообщении.

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По позициям защитников Красногоровки работал снайпер, врезультате один наш военнослужащий ранен.