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 "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к "Газпрому" с требованием пересмотра тарифа на транзит

НАК "Нафтогаз Украины" 6 июня подала в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с ПАО "Газпром".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню", - отмечают в компании.

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2013 года и предварительно оценивает свои денежные требования в $11,58 млрд без учета процентов.

В компании напоминают, что Стокгольмский арбитраж в своем решении от 28 февраля 2018 года отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа по процедурным причинам.

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"В марте 2018 года "Нафтогаз" направил Газпрому запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте", - резюмируют в компании.

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

4 апреля истек срок для переговоров по контракту на поставку (30 дней с момента возникновения спора или разногласия), 19 апреля - по транзитному контракту (45 дней).

Источник: https://censor.net.ua/n3075253
 
   
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Народ, готовьте свои кошельки для облегчения на новые премии для Коболева и Витренко.
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А когда им премии по лимону платить перестанут? (Я имел в виду Нафтогаз).
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Я думаю уже можно выписывать премии Коболеву и компании.
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правильно, давите эту гадину пока не сдохнет.
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вот спасибо,хорошо,положите на комод,,,
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В 2019 году нафтогаз прекратит свое существование
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Та ми вже четвертий рік як замерзли без кацапського газу ... Пешы исчо , кацап !
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Им уже через год нужно будет договариваться о новом контракте на 2020 и последующие года, решение суда может зависеть от того на какой цене сойдутся, так-как прошлый суд тянулся года 3.
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А этот контракт на транзит тоже Жюлька-воровка-огент кремля подписала? "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к "Газпрому" с требованием пересмотра тарифа на транзит - Цензор.НЕТ 3386
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Хлопці, давіть мокшан, поки Газпром Юлю не призначив прездентом !!!
А то потім почнеться все знову: " Да ви знаєтє, там дагавор так саставлен, что букву памєнять ніззя! Да ви что судіться с Расієй? Ето ж Расія ! Да ви чьто?"

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Читай внимательно: "Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа..."
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Багато було "пєрєсмотров" до президентства Порошенка?
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Так тогда и цена на газ для населения не поднималась в 10 раз.
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Ну то вам всё "зрозумiла", а мы люди темные, методичек не читаем!
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Именно так. Потому что такая возможность предусмотрена контрактом.
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"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к "Газпрому" с требованием пересмотра тарифа на транзит - Цензор.НЕТ 2074

Коли 1% премії чиновника переважує 100% довічної пенсії пересічного українця, виникає питання моральності влади.
Зрештою, премії можуть бути і мільйоннними, не сперечаюсь. Наприклад, для бізнесу це характерно і ніхто таким рішенням не обурюється. В цьому ж випадку є нюанси - НАК Нафтогаз не є приватною організацією, а державною. Ось що сказано про цінності компанії на їхньому сайті: «Нафтогаз керується у своїй діяльності стратегічно-довготерміновими та тактично-короткотерміновими інтересами всього українського суспільства як одночасно і власника, і вигодонабувача своєї діяльності».
Тобто кожного з нас Нафтогаз вважає власником і вигодонабувачем. Приємно. Чому ж тоді премії виплачуються лише чиновникам?

Нафтогаз перебуває в управлінні уряду. І уряд, як на мене, несе повну відповідальність за успіхи і провали НАК. Як і певною мірою за моральність офіційних дій керівників компанії. В цьому випадку (з преміями) на перший план виходить якраз питання моральності вчинків керівництва Нафтогазу.
http://uainfo.org/blognews/1530825303-koli-1-premiyi-chinovnika-perevazhue-100-dovichnoyi-pensiyi-peresichnogo.html
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Голосуйте за старушку Юлю. Она спец по всем газовым вопросам.
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та куда там ей до барыгипети -при ней газ в 9-10 раз дешевле был а при шоколадном вроде и покупаем дешевле а стоит он в 10 раз дороже но и это не все осенью в 16 раз дороже будет -вот это таки ДА КУДА ТАМ ЮЛЕ ДО ПЕТЮНИ "Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу новий позов до "Газпрому" з вимогою перегляду тарифу на транзит - Цензор.НЕТ 2257
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особенно в вопросе выделения из собственного газовода
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на крысме:1. В Гаспре в коммунальном парке (бывший парк санатория "Марат") оккупанты за неделю соорудили памятник в виде камня, на котором высечены такие слова: "Российским добровольцам, героически павшим в боях за Донбасс". Вот такая "гражданская война". Ни имен убийц, ни дат их ликвидации на Донбассе украинскими защитниками нет https://twitter.com/OccupyYalta/status/1014878883143962626 (фото). Тем временем "обвиняемый в гибели призывника офицер подмосковной войсковой части 32010 Олег Леонтьев попросил суд о снисхождении, потому что участвовал в боевых действиях на востоке Украины" https://twitter.com/i_army_org/status/1014952457879871488 (скрин и ссылка). Сегодня суд вынес ему условный приговор, хотя убийца просил отпустить его в Сирию, т.к. "это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой НАС КАК БЫ НЕ БЫЛО" https://www.novayagazeta.ru/news/2018/07/06/143121-obvinennogo-v-smerti-srochnika-ofitsera-osudili-uslovno-on-prosil-o-snishozhdenii-potomu-chto-voeval-v-donbasse2. Ватник рассказал: "Сын воевал 3 месяца в Сирии. Хорошо заработал. Приехал, а тут ни денег, ни работы. Заставил его снова поехать туда". Я был в шоке!3. Крымчане допивают воду из почти пустых водохранилищ. Журналисты Крым.Реалии "проехали по северу и востоку полуострова и воочию убедились, что людям действительно критически не хватает питьевой воды". Но оккупанты нашли решение проблем - призвали молиться о дожде https://www.youtube.com/watch?v=00B1JbJ2Uno (видео).4. Оккупанты сообщили, что с 9 по 19 июля "энергоснабжение Крымского полуострова будет ограничено из-за отключения двух высоковольтных линий со стороны Краснодарского края". Якобы для очередных ремонтных работ. Вот что кондиционеры животворящие делают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1015176719785918464 (скрин). И уже вечером блэкаут накрыл Евпаторию и окрестности https://twitter.com/KrimRt/status/1015235530651512834 (скрин). После электричества пропала и вода https://twitter.com/KrimRt/status/1015236417017073664 (скрин).
5. "Крымчане давно поняли, что путь на родину гладким не будет: четвертый год полуостров живет под санкциями. Здесь нет крупных банков и сетевых брендов, а гос и бизнес контракты часто оформляются через невидимые Западу «прокладки». Но есть вещи, которые невероятно бесят. Онлайн сервисы Госуслуг, Сбербанка, соцсети ВКонтакте считают Крым «заграницей». Последней каплей стал Чемпионат мира по футболу: матчи на сайтах крупных телеканалов «недоступны в данном регионе»". Евгений Фишблат из Севастополя, ярый пособник оккупантов, ненавидящий все украинское, взвыл от "полезных" санкций, которые не дают ему наслаждаться жизнью после предательства. По ссылке вой, которым можно насладиться за чашечкой кофе http://primechaniya.ru/home/news/iyul-2018/tak-vse-taki-on-nash-ili-ne-nash/
6. На севастопольском форуме ватница нашла решение всех проблем: "А что, проблема эти деньги напечатать государству? Было бы желание" https://twitter.com/lqaddict/status/1014913032818962434 (скрин). Тем временем путин утвердил сокращение расходов на социальное обеспечение населения и увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств. Ватка продолжает смотреть футбол и кричать "ура" https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-utverdil-sokrashchenie-raskhodov-na-pensii-i-uvelichil-finansirovanie-silovikov-1027343476 7. Саранча прёт. Такими сообщениями завалены все крымские паблики. А знали бы вы, сколько понаехавших на улицах. От аканья уже некуда деваться. И я не о туристах говорю. Это аканье теперь круглый год - ВЕЗДЕ, КУДА БЫ ВЫ НИ ЗАШЛИ: "Уважаемые крымчане! Мечтаю поменять нашу Балтику на Крым. Поделитесь, где самое комфортное проживание в Крыму? Море рядом обязательно. Хочется жить на земле, но без фанатизма. Возделывание огородов - не моё. На старости лет хотелось бы удобств, не хотелось бы проблем с питьевой водой. Ну и самое главное - хорошие соседи, не те, у которых в глазах только денежные купюры, а в голове калькулятор. Желательна возможность поблизости подработки", "Доброе утро. Недавно переехали, ищем хорошую студию эстрадных танцев для ребёнка 6 лет", "Доброе утро! Есть тут наши земляки? Туристы с Якутии?". Последнему ответили: "Есть постоянные жители (из Якутии)" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014916329558683648 (скрин).8. Понаехавшая ватница решила оскорбить мужскую половину Крыма: "Посмотрела я на крымских мужчин. Как по мне, печаль, несуразица, убожество. Не все, конечно, но многие. Женщины тянут на плечах ненужный, ни на что не способный южный пэрсик. Щаааас кааак полетят камни. Поэтому анон". Понаехавшей ответили: "Значит, надо ехать на родину в Иваново", "Да росиянки, сюда приезжающие, ваще какие-то бесформенные и страшные", "Интересно понять, как ты отличаешь местных от приезжих? Их теперь здесь дохренище" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1014914187036954625 (скрин).9. Ялтинские ватники скулят: "Клиентов мало! Нет сезона! Дайте нам сезон! Мы ждем сезона!", "Весь день сидим. Посмотрите на мой прилавок. Все хватает, кроме клиентов. Такого года еще не было", "Футбол закончится - тогда приедут", "Вроде бы и мост построили, и ждем, когда они будут ехать, а че-то нету", "Еще просто не сезон" https://www.youtube.com/watch?v=JQAEuTOCg9U 10. Ялтинский ватник проехал по скрепе и, не увидев машин, задал вопрос: "Вот он! Мост долгожданный! За 237 млрд рублей! Где обещанный поток туристов? (+фото)". Ответы запоребриков: "С вашей жадностью никакой мост не поможет", "С вашими ценами я лучше в Турцию слетаю!", "Построили мост, и дотации на перелет из Уфы пенсионерам отменили. Сейчас и не приехать к вам. Билеты дорогие", "То есть, вы ждали мост не для того, чтобы съездить куда-то на машине без парома, а для того, чтобы туристы приезжали в большем объеме?", "А ничего, что мост сделали для удобства перемещения между полуостровом и материком? Про обещанных туристов никто не говорил", "Слушайте, вы когда-нибудь будете хоть чем-то довольны?! Мало всё вам, бедным, мало!!!!". Ответы местных: "А туристов и не будет. Кто хотел, отдохнул тут уже в 2015-2016, пока Крым был на слуху", "Поток туристов не пускают на мост цены и сервис", "Реально туристов меньше, чем в прошлом году", "А туристов и будет меньше с каждым годом. Конкуренцию никто не отменял", "Туристов достаточно. Но слишком мало тех, кто тратит деньги. Все жадные. Как бомжи" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1015174154423808000 (фото-скрин) и https://twitter.com/KrimRt/status/1015166456030523393 (фото).11. Посмотрите фотографии пляжа в Коктебеле, сделанные ровно пять лет тому назад и сегодня. Комментарий только один - мост не помог https://twitter.com/Kosstik8/status/1014881882515886085 (фото).
12. "Такой резкий рост (туристического потока в Крым) связан, конечно, прежде всего с вводом в эксплуатацию Крымского моста", - заявил сегодня Гоблин, живущий в своей виртуальной реальности http://fresh.org.ua/novosti/147096/aksenov-svyazal-rost-turpotoka-v-krym-s-otkrytiem-mosta_2018-07-0613. Около 20-ти мразей в Севастополе провели "торжественные мероприятия в память уничтожения украинской памятной доски в честь 90-летия поднятия украинского флага на кораблях Черноморского флота 5 июля 2008 года". Среди активных участников уничтожения таблички был нынешний т.н. "депутат" Госдуры от аннексированного Крыма Дмитрий Белик. Уничтожение таблички ваторылые назвали "подвигом который помог отстоять Севастополь". На шабаше вчера присутствовал и ряженый имбецил Анатолий Марета, которого репрессируют оккупанты и который стонет от говени. Но, видимо, слабо репрессируют, раз всю дурь не выбили https://ru.krymr.com/a/news/29345296.html (фото).14. Остановите Землю, я сойду. В Ялте на главной площади города 5 июля открыли первую православную кизячью ярмарку "Возрождение". Ярмарку открыли молебном, "орудийным" салютом из бутафорских пушек и завыванием попа ФСБ РПЦ. Иконы в широком ассортименте. До этого была ярмарка гробов, причем дважды https://ru.krymr.com/a/news/29345117.html (фото и видео).
P.S. Завтра ватники снова прилипнут к экранам телевизоров в надежде получить очередную дозу величия. Чем закончится матч, я не знаю, но знаю, какие голы забивает путин под улюлюканье зомбоящика в ворота россиян и оккупированных территорий: ми
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P.S. Завтра ватники снова прилипнут к экранам телевизоров в надежде получить очередную дозу величия. Чем закончится матч, я не знаю, но знаю, какие голы забивает путин под улюлюканье зомбоящика в ворота россиян и оккупированных территорий: миллиарды на никому ненужный мост - это ГОЛ, повышение пенсионного возраста - это ГОЛ, повышение налогов - это ГОЛ, сокращение расходов на социалку - это ГОЛ, повышение цен - это ГОЛ, обнищание людей - это ГОЛ, санкции - это ГОЛ, ответные санкции россии - это ГОЛ… И голы путин будет забивать, пока не загнется, ведь в воротах даже нет вратаря. А всё начиналось с "Крымнаш", помните? Вот такой футбол. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Новую премию Коболеву уже дали или тянут волынку?
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Спешат не прошло и 5 лет! А премию в лям ещё одну хотца, пока Петю на кол не посадили....
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Премию - в студию ! ( решение суда на это не влияет )
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Отсанти от чесного и скромного Кобилева.У его зарплата как у уборщицы в Газпроме.Хай себе судится.
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В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.
зачем эту мантру вывешивать в каждой статье о газе. Неужели неизвестно, что они подали аппеляцию на пересмотр решения.
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Исходя из того, что премии получает Нафтогаз, а повышение цен на газ получаю я, то мне абсолютно поху....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск к "Газпрому" с требованием пересмотра тарифа на транзит
 
 
 
 
 
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