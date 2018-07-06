 Украинского заложника в РФ Гриба избили конвоиры, одежду и еду забрали заключенные, - адвокат Дубровина

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала адвокат украинца Марина Дубровина, которая последний раз видела своего подзащитного 3 июля в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону, куда его перевели из следственного изолятора Краснодара, сообщает Цензор.НЕТ.
"Павел сказал, во-первых, что это был сам конвой, когда они узнали, по какой статье он идет, то начали говорить: "О, ты - украинец, который собирался нам школы подрывать?" То есть сначала такое отношение было от них. Павел сказал, что его отвели в то место, где не было видеокамер, и избили", - сообщила адвокат, отвечая на вопрос журналиста, кто именно и каким образом избил Гриба.
По словам Дубровиной, Павел отказался комментировать, сколько было ударов, кто конкретно был из сотрудников, по каким именно частях тела его били.
"Понимаете, он отворачивался со слезами в глазах, говоря, что: "Я не буду это комментировать". Он просто не хочет возвращаться в эти воспоминания. Возможно, ситуация изменится, он успокоится и мы через некоторое время вернемся к этому разговору. Потому что здесь, конечно, должна быть юридическое реакция, но я не могу сейчас ничего сделать, ведь Павел никаких точных данных не дает, а голословные утверждения ни к чему не приведут", - отметила она.
Дубровина также сообщила, что когда Гриб вернулся в камеру, другие узники у него забрали еду и одежду. "Я не знаю, было ли какое-то избиение или нет, но так понимаю, что тоже было какое-то влияние, потому что у него забрали еду, вещи, вплоть до того, что у него были какие-то брюки, и их тоже забрали, потому что он теперь говорит, что "Пусть мама пришлет мне брюки, потому что мне не в чем ходить в суд", - рассказала адвокат.
Она подчеркнула, что информация об избиении поступила только со слов самого Павла, и на тот момент, когда она у него была, на нем видимых следов побоев не было. "То есть ни одной царапины или синяка я не увидела. Но и сами эти события были, условно говоря, не вчера. Это происходило во время его этапирования, то есть между 9 и 12 июня", - добавила адвокат.
Ранее отец Павла Игорь Гриб, ссылаясь на Дубровину, сообщил, что незаконно арестованного в РФ украинца Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону избили российские заключенные.
Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.
Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Г*споди, откуда, с какого сортира вы только лезете?
Эти дебильные срав.нения, этот хвашизм везде высераете(а совочек-то одобряэ). епт, да Моисей еще походу мало водил людей по пустыне чтобы рабы передохли(если верить высерам Пиплии), хотя совковое быдло он должен был бы водить лет 200, пока вся красножопая дрянь не забудется.
Но, там не все так просто как кажется на первый взгляд.
А, вообще, я против того, чтобы он там находился.
А теперь вся страна за Грибочка отдувается.
Народу Украины ничего не говорит.
Что это за гарант такой , что молчит и отчет народу не дает о похищенных гражданах Украины ?