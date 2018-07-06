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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины, За рубежом
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 Украинского заложника в РФ Гриба избили конвоиры, одежду и еду забрали заключенные, - адвокат Дубровина

Незаконно заключенного в РФ украинца Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону избили конвоиры, а когда он вернулся в камеру, другие заключенные забрали у него еду и одежду.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказала адвокат украинца Марина Дубровина, которая последний раз видела своего подзащитного 3 июля в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону, куда его перевели из следственного изолятора Краснодара, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Павел сказал, во-первых, что это был сам конвой, когда они узнали, по какой статье он идет, то начали говорить: "О, ты - украинец, который собирался нам школы подрывать?" То есть сначала такое отношение было от них. Павел сказал, что его отвели в то место, где не было видеокамер, и избили", - сообщила адвокат, отвечая на вопрос журналиста, кто именно и каким образом избил Гриба.

По словам Дубровиной, Павел отказался комментировать, сколько было ударов, кто конкретно был из сотрудников, по каким именно частях тела его били.

"Понимаете, он отворачивался со слезами в глазах, говоря, что: "Я не буду это комментировать". Он просто не хочет возвращаться в эти воспоминания. Возможно, ситуация изменится, он успокоится и мы через некоторое время вернемся к этому разговору. Потому что здесь, конечно, должна быть юридическое реакция, но я не могу сейчас ничего сделать, ведь Павел никаких точных данных не дает, а голословные утверждения ни к чему не приведут", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинского заложника в РФ Гриба при этапировании избили заключенные, отобрали все вещи и еду, - отец

Дубровина также сообщила, что когда Гриб вернулся в камеру, другие узники у него забрали еду и одежду. "Я не знаю, было ли какое-то избиение или нет, но так понимаю, что тоже было какое-то влияние, потому что у него забрали еду, вещи, вплоть до того, что у него были какие-то брюки, и их тоже забрали, потому что он теперь говорит, что "Пусть мама пришлет мне брюки, потому что мне не в чем ходить в суд", - рассказала адвокат.

Она подчеркнула, что информация об избиении поступила только со слов самого Павла, и на тот момент, когда она у него была, на нем видимых следов побоев не было. "То есть ни одной царапины или синяка я не увидела. Но и сами эти события были, условно говоря, не вчера. Это происходило во время его этапирования, то есть между 9 и 12 июня", - добавила адвокат.

Ранее отец Павла Игорь Гриб, ссылаясь на Дубровину, сообщил, что незаконно арестованного в РФ украинца Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону избили российские заключенные.

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Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Украинцу Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО в Краснодаре, не доставляют почту и не оказывают медпомощь, - адвокат Дубровина

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Источник: https://censor.net.ua/n3075248
 
 
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Прикинь а у рашиста в центре Киева даже флаг пидерации не отобрали . Вот как сейчас представляю : 1944 год . В Киеве гуляет фашист с флагом фашистской Германии .
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Г*споди, откуда, с какого сортира вы только лезете?
Эти дебильные срав.нения, этот хвашизм везде высераете(а совочек-то одобряэ). епт, да Моисей еще походу мало водил людей по пустыне чтобы рабы передохли(если верить высерам Пиплии), хотя совковое быдло он должен был бы водить лет 200, пока вся красножопая дрянь не забудется.
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на бл.
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Українські заручники кремля - постійна демонстрація Хуйлом зневаги до теперішньої імпотентної влади на Банковій ! Навіть уявити важко , що у заручниках кремля опинився б громадянин США ...
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Він не підар. Він розумово нерозвинений. А підари ті , хто слабумну дитину викрали, і знущаються з неї.
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Молодой пацан. Могли бы и отпустить.
Но, там не все так просто как кажется на первый взгляд.
А, вообще, я против того, чтобы он там находился.
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вообщем если бы он встретил ту дэвушку которая его в Беларусь выманила наверное придушил бы....
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Вывод: ребята, не ходите за поребрик, даже если он со стороны Беларуси.
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Це бєзпрєдєл з боку зеків. На якій підставі вони його пограбували ? Нє по понятіям !
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Ну якщо у них "офіцери" такі(Іловайськ), то до арештантів взагалі претензій 0. Ще х.з. чи тільки пограбували.
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Писюн и дурные мозги.
А теперь вся страна за Грибочка отдувается.
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порошенко гандоша...пошептался с лукой цыганом в дубаях и молчит мразь диабетная.
Народу Украины ничего не говорит.
Что это за гарант такой , что молчит и отчет народу не дает о похищенных гражданах Украины ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинского заложника в РФ Гриба избили конвоиры, одежду и еду забрали заключенные, - адвокат Дубровина
 
 
 
 
 
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