 Из-за позиции Венгрии заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО не будет, – Климпуш-Цинцадзе

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала чиновник.
Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.
В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействию угрозам.
Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.
5 сентября 2017 г. Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.
Спєц по "сосанію", кажеш? Дивись, бо можуть "пососать" і так.
подібна беззуба політика і дивує і дратує.
Пусть репарации платят, пойташи, а не пистят хором!
в Україні , хоча б хтось , своїм ділом займається ?
Причина в "деле Гласнера".
После встречи в Берегово венгры сказали, что они обдумаю свою позицию. А потом началось дело Гласнера, и в понедельник венгры сказали, что заблокируют любое решение саммита в отношении Украины
Спрашивается, на фига фальсифицировать дела? Тем более, что никаких фактов предоставить на смогут. Да и дело закручено на "пострадавшем медведчуке " и одном из януковских прокуроре
По мне так лучше второе.
А якщо вони забажають, щоб Богдан Вуйко став раком? Ви погодитеся?
Ну, канєшно, діло хазяйське, - але ви все таки поміркуйте над цією дилемою.
эти климпушники нахрена нами наняты? сопли жевать?
или учения провести
хотя идея отличная...а цвет флага условного врага случайно напоминал цвет венгерской тряпки))
Учитывая то, что НАТО все время виляет как маркитанская лодка, вечно не готово принять Украину, можно считать, что эта комиссия, как и позиция венгрии, не имеет для Украины большого значения.
Когда эти "союзники" будут к чему-то серьезному готовы, тогда можно будет заседать, а использовать НАТО для шантажа Украины, чтобы оттяпать у Украины еще территорию, как это сделала румыния или россия, так Украине этого не нужно.