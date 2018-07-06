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Темы дня: Выборы-2019
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 Из-за позиции Венгрии заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО не будет, – Климпуш-Цинцадзе

Венгрия продолжает блокировать проведения комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне, в связи с чем заседание не будет проведено в рамках саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"К сожалению заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав государств и правительств не будет проведено во время заседания саммита", - сказала чиновник.

Климпуш-Цинцадзе уточнила, что из-за блокировки Венгрией, скорей всего, в ближайшем обозримом будущем заседание комиссии Украина-НАТО на высоком уровне провести не удастся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Любое решение саммита НАТО по итогам встречи с Украиной и Грузией будет блокироваться, - МИД Венгрии

В то же время, она сообщила, что в рамках саммита будет проходить заседание Украина-Грузия-НАТО, во время которого будет проведена предметная дискуссия со странами-членами альянса по противодействию угрозам.

Напомним, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

5 сентября 2017 г. Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Также читайте: Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3075246
 
 
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Международная деятельность шоколадника в полном дерьме. И что примечательно - они и венгров не хотят послать нахер, и закон об образовании отменить, пытаются усидеть на двух стульях, а в итоге упадут с обоих.
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тут не має з чого вибирати, мадяри мають йти нах.й. Якщо їм піти на поступки,то вони свій бюджет побудують на кацапських грошах, за перешкоджання Україні.
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Если начать переговори с меньшинством венгров, мордва запоет о переговорах с обдроченцами усросии, опасный прецедент получиться, так что держать свою линию и стоять до конца
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Порохоботська манія - любу тему переводить на срач про Юльку.
Спєц по "сосанію", кажеш? Дивись, бо можуть "пососать" і так.

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Возможно,что лолита умышленно дратует венгров. Чтобы те блокировали Украина-НАТО. Путина это устроило бы. Результат есть. И лолита якобы печется о национальных интересах. ЯКОБЫ. На деле мы видим - ни НАТО,ни то ради чего это затевалось. Пузырь без пользы для людей.
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Невже ми нічим не можемо на угорців натиснути ?
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і не тільки Клімкіну.
подібна беззуба політика і дивує і дратує.
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так бери зуби і йди кусай угорців ... чого просто так по клаві тицяти ? Из-за позиции Венгрии заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО не будет, – Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3703...))
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добре, давай свою щелепу кликасту, але перш продезинфікуй.
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ну у тебя она не менее(а может и более) "кликаста", не прибедняйся
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так у нього ж портативна, хочу скористатись Через позицію Угорщини засідання комісії Україна-НАТО на вищому рівні в рамках саміту НАТО не буде, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7186
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выражает озабоченность и желание стукнуть кулаком по дивану
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Клімкін з літака там в Будапешті зразу з трапу на колінах виповзає. На це йому часу вистачало, щоб літати туди на поклон причому без результату.
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Интересно, заробитчане ездят в Венгрию?
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да...немало наших дивчин в тех краях у обочин стоит...
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Там куча трубопроводов к ним идёт,было бы желание и немножко Ума!!!
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Э. Примосово виселити йобиків з Буковини на історичну родіну,чого так той сійрято чи як того йобіка погоняло,добивається
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Гадаю, є не такі болісні, але не менш ефективні методи.
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Венгрия Полностью Уязвима в части поставок и транспортировке - Энергоресурсов MOL, полностью легла под Сургутнефтегаз и кучу других прокладок от Хуйла..!
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скажіть їм, як не встоїмо проти хуйла, то буде і закарпатськім угорцям і вам зразу і мова, і навчання і наздар по саму маківку!
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Доведеться якось Україні без НАТО... Хороша нагода розірвати з мадярами дипстосунки, зайнятись наведенням ладу на Закарпатті...
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почему то форумные тролли, с подачи пети и ко хотят всех убедить, что вступление в нато дело нескльких лет...я бы не был столь оптимистичен...а вообще более интересным был бы договор о военном сотрудничестве с сша
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Як відомо - клин вибивають клином. Для початку - закрити всі мадярські школи на Закарпатті й мадяри відразу захочуть домовлятися !
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Ну во,т то писали что венгры отменили блокировку а теперь получается что не отменяли.
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Не нужно прогибаться никогда. Закон об образовании должен включать в себя обязательное изучение державноі всеми гражданами Украины с первого класса как хотят так пусть и учат
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А не согласным билет прямым рейсом (который то ли открывают то ли грозились открывать)...прямо в венгрию.... и обратный билет не предусмотрен....
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А вы напомните мадьярам, на чьей стороне они сражались во 2 мировой войне! Не они ли были в составе войск, оккупировавших Украину в 1941 году?

Пусть репарации платят, пойташи, а не пистят хором!
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Потрібно вести мудру і виважену позицію країни, а то зразу "накосячать", а потім уже не хочеться визнавати помилки. Та й міністерство закордонних справ слабке і не профі.
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Те, що роками там було, в одну мить не змінюють, тим більше, що країна ослаблена, бо теперішні правителі довели її до "ручки" і ніхто з ними вже не рахується. Політика повинна бути гнучкою і виваженою.
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та пофіг, що там було... це наша країна і закони тут будуть наші, а не мадярські.... ви що не розумієте, чого йобіки добиваються? вони ж не забирають до себе цих неуків, а дають їм паспорта, гроші і іншу підтримку.... створюється мадярський анклав з антиукраїнськими настроями з метою відчуження території
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де Ви, пане, були до цього часу, там вже давно вивішують угорські прапори, мають свою поліцію і спілкуються на етнічній мові і рубати з плеча не має сенсу.
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Поїдьте в Берегово, Виноградів та в села і дізнаєтесь про загони самооборони. Зараз потрібно вже не закони писати офіційно, а тихо на місцях керувати так, щоб потроху повертати українське і тоді хай Угорщина щось доказує те, що не можливо усно доказати. А так є закон, написаний на папері, от вони і почали показувати свій гонор, м'яко кажучи.
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то ли Венгрия в НАТО всех нагибает, то ли рыжего дятла всё устраивает!?
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Может пора начинать с НАТО обсуждать новую реальность - гиридные войны и роль агентов, например - Кремля, который противник вступления в НАТО Украины, проводящих политику Кремля внутри НАТО?
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Аваков обіцяє звільнити ОРДЛО , Клімкін бігає по історичних руїнах , а Офшоркін дарує літаки
в Україні , хоча б хтось , своїм ділом займається ?
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Венгры суют свой нос в дела чужой страны,точно как Хуйло захватил Крым.. и всем побоку....
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зоологія в допомогу - хижака провокує не голод , а слабкість потенційної жертви ...
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Та постебатся этими венграми и они сломаются.
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Не пишите хрень!
Причина в "деле Гласнера".
После встречи в Берегово венгры сказали, что они обдумаю свою позицию. А потом началось дело Гласнера, и в понедельник венгры сказали, что заблокируют любое решение саммита в отношении Украины
Спрашивается, на фига фальсифицировать дела? Тем более, что никаких фактов предоставить на смогут. Да и дело закручено на "пострадавшем медведчуке " и одном из януковских прокуроре
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Не пишите хрень! Сиярто недавно заявил, шо Венгрия будет блокировать дела НАТО не только с Украиной,а еще и с Грузией. Ну, и какой "языковой вопрос" у них с Грузией,и шо там сфальсифицировано Грузинами?
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Очевидно же, что Венгрия находится на стороне кремля и отстаивает таким образом мокшанскую политику. Честно говоря, лучшим решением бы было вообще исключить Венгрию из НАТО и путь этих уродов оккупируют мокшанская нечисть.
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Венгрия конечно мудаковато поступает, но соевым это только на руку
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"Из-за позиции Венгрии заседания комиссии Украина-НАТО на высшем уровне в рамках саммита НАТО не будет, - Климпуш-Цинцадзе" - если НАТО такая за бюрократизированная, то что говорить о государственной машине, а если какая то критическая ситуация возникнет, надо спрашивать у мадьяр разрешение, бред собачий, причём тут явно след кремлёвского Мясника, он покупает всех, желающих хорошо жить, тогда остаётся перекупить бабками Орбана, другого, законного и справедливого варианта нет, возникает вопрос, кому такое НАТО надо, и какой толк от него?
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Видимо придется выбирать или украинский язык насаждать или в нато идти.
По мне так лучше второе.
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Тоді доведеться виконувати всі наступні мадярські примхи і забаганки.
А якщо вони забажають, щоб Богдан Вуйко став раком? Ви погодитеся?
Ну, канєшно, діло хазяйське, - але ви все таки поміркуйте над цією дилемою.
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Да при чём здесь Венгрия,просто не надо дебильных законов принимать ... Через позицію Угорщини засідання комісії Україна-НАТО на вищому рівні в рамках саміту НАТО не буде, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 1624
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При чём здесь дебильный закон. У Гаранта политика если не можешь запретить, надо возглавить. Возглавил бойкот ЛДНР, возглавил украинизацию. А с НАТО как нибудь рассосётся, всё равно не скоро будет. Или как вариант включить принцип Трампа. Бойкот Венгрии, отзыв посла, закрыть границу, распустить в Закарпатье венгерские общины. Потом провести с венгерским правительством переговоры, мы вам всё взад вернём, а вы нас в НАТО поддержите.
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це тебе, дибіл кацапський, помилково зачали.... то в тебе бабку бандерівці завалили, то мовний закон тобі не подобається.... вали нах... в свою педерацію і не розводь тут срач
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Хорошо, назовите мне хоть одно государство, где знание государственного языка не обязательно. Жду. А тогда можно будет и закон обсудить, что именно в нем не так.
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Дятлам,которые в Украине трогают тему языков надо самим языки отрывать ,такая Украина страна ,где большинство людей говорит по русски ,ну так уж сложилось исторически ,кто-то по венгерски говорит ,а языковая тема гнидам нужна не потому,что они Украину любят а потому,что разделяя людей и педалируя эту тему им легче дорваться до корыта ! Сколько языков в Швейцарии,богатейшей стране Мира ,кому там это мешает жить а в Финляндии,а в Канаде ??? Вестись на эту пургу могут только идиоты !
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шо этим йобикам некому по фейсу настучать
эти климпушники нахрена нами наняты? сопли жевать?
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А слабо пистоболу Пете выслать к чертям венгеркого псла Ёбика, и составить длинючий список кому запрещен въезд в Украину?
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проще пострелять рядом с границей
или учения провести
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Не, придется приостановить контрабанду на время учений, а Петя на это пойтить неможет
хотя идея отличная...а цвет флага условного врага случайно напоминал цвет венгерской тряпки))
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Та х.й на цыган и ихнее Ситро. Нам надо самим заботиться о себе и уповать на двустороннее сотрудничество а не на цыган с албанцами и проче шлоебенью.
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Вот вам и НАТО! Стыд и позор! Можно подумать,Венгрия прям ппц влияет на НАТО!
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Мад'ярів нах, а ми почекаємо. Аби доводити власну армію до стандартів НАТО засідання не потрібні. А доки прийде вступати - багато чого може змінитися і у угорців теж.
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ПАЛИТЬ гаварит ПАЛИТЬ... но что и из чего не уточняла ))))
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От такий серпентарій ця наша планета Земля.
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Вот уж никак не думала что НАТО станет ИСТОЧНИКОМ ШАНТАЖА, из за ЧЛЕНА-ШАНТАЖИСТА...
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Венгры очень жестко действуют у себя в стране,оппозиции критикующей власть закрыли рот, мигрантам и беженцам в Венгрии запросто попасть за решетку от трёх лет и более,так как узаконен обыск жилья и личного транспорта без суда,подбрасывают кокс запросто...
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и еда мне не нравиться ,ну кроме гуляша )))
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возврат к ядерному статусу - по моему адекватный ответ - только тихо тихо - ну как Израиль)))
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лучше громко, как КНДР, Один хрен хуйло напало. союзники дерьмо
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та то потом - ну поторгуемся - можем даже поменять, на моментальное членство, в НАТО))
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в ответ на демарш венгрии - провести рейд с проверкой паспортов у мадьяр. Морд с двойным гражданством - на угорщину или на зону. И пусть йобики уипнутся
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Хер, так просто у Венгров с гражданством не получается,горбатится нужно конкретно за вид на жительство..до старости!
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народ - а вообще знаете за чем они это творят - орбан поссорился с Трампом,вернее Трамп с ним - вот и хочет за счет нас добиться общения ))
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Венгры мордой по столу возят, гарант молчит, кацапы азовское море уже отжали гарант молчит, зато несчастного саакашвилли нужно за чуба до польши отправить, вот оказывается где главная угроза
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значит надо найти другую альтернативу дальнейшего сотрудничества с НАТО, а венграм дать время успокоиться и принять языковый закон Украины как должное.
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Диалог с НАТО все равно ведется, сотрудничество тоже. Так что пусть венгры бесятся.
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Венгры зависимы от Хуйла в части энергоресурсов.....
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кацапа можно и без НАТО забороть...эвон, сегодня президент презентовал армии новый АН-26, что свидетельствует о возрождении авиапрома...надо верить в себя, свои силы, гей толлерантность и бога, и все получится... Через позицію Угорщини засідання комісії Україна-НАТО на вищому рівні в рамках саміту НАТО не буде, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2364
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Через позицію Угорщини засідання комісії Україна-НАТО на вищому рівні в рамках саміту НАТО не буде, - Климпуш-Цинцадзе

Учитывая то, что НАТО все время виляет как маркитанская лодка, вечно не готово принять Украину, можно считать, что эта комиссия, как и позиция венгрии, не имеет для Украины большого значения.
Когда эти "союзники" будут к чему-то серьезному готовы, тогда можно будет заседать, а использовать НАТО для шантажа Украины, чтобы оттяпать у Украины еще территорию, как это сделала румыния или россия, так Украине этого не нужно.
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Скільки в решті решт можна з ними панькатись ? Не розуміють по хорошому , відмінити по черзі всі привілеї , мадярскі організації позакривати і т д , кожна западлянка від них , кожен пункт від нас !!1
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Для цього треба мати яйця, а ця барижа влада їх не має.
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Нужно выполнять закон - аннулировать украинское гражданство у тех венгров, у кого есть венгерское. В законе о языке прогибаться нельзя, и так сильно пошли навстречу. Йоббики кричат, что нельзя уменьшать права нацменшин. Так наши юристы должны доказать, что мы, наоборот, расширяем их права, т.к. венграм легче будет интегрироваться в украинское общество. Кроме того, сколько украинских школ в Венгрии?
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Влада у черговий раз обісралася. Ви ж брехали, що позиція Угорщини не стане на заваді, що ж ви нам зараз брехати будете?
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Вдумайтесь только - Цыгане в вашем Доме, вам ещё свои ПРава качают...!!! Ну Петя!Ну Хитёр!!
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