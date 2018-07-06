 Комитет ВР по обороне рассмотрит 11 июля вопрос об обстоятельствах гибели военнослужащих на полигоне в Ривненской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.

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"Для информирования по указанному вопросу приглашен Заместитель Министра обороны Украины Павловский Игорь Валентинович", - говорится в сообщении.

"Также запланировано заслушать информацию Заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора Матиоса Анатолия Васильевича относительно состояния соблюдения Вооруженными Силами Украины мер безопасности во время обращения с взрывчатыми веществами, оружием и боеприпасами", добавили в Комитете.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.