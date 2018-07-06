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 Комитет ВР по обороне рассмотрит 11 июля вопрос об обстоятельствах гибели военнослужащих на полигоне в Ривненской области

11 июля 2018 года в 15:00 в зале заседаний № 1224 админздания Верховной Рады Украины по вул. Садовая, 3А состоится заседание Комитета, на котором запланировано рассмотреть вопрос об обстоятельствах гибели и травмирования военнослужащих Украины Вооруженных Сил Украины во время проведения бригадных тактических учений на 233 Ровенском общевойсковом полигоне 6 июля 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Комитета.

Смотрите: Фото разорвавшегося во время учений на Ривненском полигоне миномета "Молот"

"Для информирования по указанному вопросу приглашен Заместитель Министра обороны Украины Павловский Игорь Валентинович", - говорится в сообщении.

"Также запланировано заслушать информацию Заместителя Генерального прокурора Украины – Главного военного прокурора Матиоса Анатолия Васильевича относительно состояния соблюдения Вооруженными Силами Украины мер безопасности во время обращения с взрывчатыми веществами, оружием и боеприпасами", добавили в Комитете.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3075241
 
 
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...і прийме рішення: міни подавати буде син Пашинського!!!
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"Молот" пашинського та "швидкі" порошенка, треба віддати ворогові... і тільки комплектом... так ми дуже швидко закінчимо війну перемогою...
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