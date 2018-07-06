 Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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По словам собеседника агентства, поездка украинского президента состоится в тот же день, когда президент Польши Анджей Дуда посетит Волынскую область.

"Мы предлагали польской стороне почтить память погибших и в Украине, и в Польше вместе. Однако польская сторона от такого предложения отказалась", - сказал собеседник.

Как стало известно агентству, в этот день во Львове и Луцке для предотвращения каких-либо провокаций будет усилена охрана дипломатических учреждений Польши.

"Украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась", - сообщил собеседник агентству Українські Новини.

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После визита в Польшу Порошенко также посетит Волынскую область.

У историков много вопросов вызывают события, происходившие 11-12 июля 1943 года - этот период называют кульминацией трагедии.

Напомним, к трагическим событиям на Волыни и Восточной Галичине 1943-1944 гг. в Украине и Польше есть разное отношение. В конце 1990-х годов была создана совместная комиссия польских и украинских историков для работы по изучению этих событий. Работа совместной комиссии показала наличие очевидных различий в трактовании событий польскими историками и рядом украинских - уроженцев мест событий. Украинские исследователи отмечают, что Волынская трагедия была следствием войны Армии Краёвой с УПА, в которой участвовало и гражданское население. При этом польская сторона также прибегала к репрессиям против гражданского украинского населения - число жертв с украинкой стороны оценивается в 10-20 тыcяч человек.



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В декабре 2014 года Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед депутатами парламента Польши извинился за события на Волыни, но не давал какой-то характеристики им. Он призвал "не строить политику на могилах".



14 июля 2013 года в Луцке после молебна за погибших во время Волынский трагедии в Президента Польши Бронислава Коморовского бросили яйцом.



В 2013 году польский Сейм принял сдержанную версию "Волынской резолюции", с формулировкой "этническая чистка с признаками геноцида".



22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида". Многие украинские политики, а также Президент Петр Порошенко выразили глубокое разочарование данным решением польского Сейма.



Депутат Верховной Рады Олег Мусий (внефракционный) предложил парламенту установить 24 марта Днем памяти об украинцах-жертвах геноцида, совершенного Польшей в 1919-1951 годах. Спикер польского Сената Станислав Карчевский выступил против признания Верховной Радой геноцида украинцев властями Польши в 1919-1951 годах.

В 2018 г. тема Волынской трагедии вновь актуальна после принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, позволяющие возбудить уголовное дело за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах" (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом). Преступлением в документе называется также "Волынская резня" (термин, используемый в Польше для оценки события на Волыни), за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Президент Польши Анджей Дуда оспорил ряд норм закона в Конституционном трибунале. Как сообщал польский телеканал TVN24, по мнению президента Польши, оценки Конституционного суда требует "отсылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".

Село Сагрынь в Люблинском воеводстве известно акцией Армии Крайовой и Батальонов Хлопских 10 марта 1944 года против жителей сел с украинским населением, связанным с ОУН (б) и УПА. По данным украинских исследователей по время резни в Сагрыни поляками было убито и замучено от 800 до 1240 жителей, в том числе более 100 детей. На сагрыньском кладбище воздвигнут памятник, на котором высечены фамилии 660 украинцев, которых удалось установить.