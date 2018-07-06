EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
  1349  39
Материалы по теме:
Все про:история (1474) Польша (4407) Порошенко (15092) Волынская трагедия (97) Дуда (232)

 Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко планирует в воскресенье, 8 июля, посетить с рабочей поездкой село Сагрынь (Sahryń, Польша), сообщили источники в дипломатических кругах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Запрет Украины на эксгумацию польских жертв войн затрудняет ведение диалога между Киевом и Варшавой, - глава МИД Чапутович

По словам собеседника агентства, поездка украинского президента состоится в тот же день, когда президент Польши Анджей Дуда посетит Волынскую область.

"Мы предлагали польской стороне почтить память погибших и в Украине, и в Польше вместе. Однако польская сторона от такого предложения отказалась", - сказал собеседник.

Как стало известно агентству, в этот день во Львове и Луцке для предотвращения каких-либо провокаций будет усилена охрана дипломатических учреждений Польши.

"Украинская сторона предлагала вместе почтить память жертв Волынской трагедии в Волынской области, а потом вместе посетить Сахрынь. Польская сторона от совместного мероприятия отказалась", - сообщил собеседник агентству Українські Новини.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я готов признать вину представителей Украины или отрядов за Волынскую трагедию. А вы готовы признать вину представителей Польши? - Климкин-полякам ВИДЕО

После визита в Польшу Порошенко также посетит Волынскую область.

У историков много вопросов вызывают события, происходившие 11-12 июля 1943 года - этот период называют кульминацией трагедии.

Напомним, к трагическим событиям на Волыни и Восточной Галичине 1943-1944 гг. в Украине и Польше есть разное отношение. В конце 1990-х годов была создана совместная комиссия польских и украинских историков для работы по изучению этих событий. Работа совместной комиссии показала наличие очевидных различий в трактовании событий польскими историками и рядом украинских - уроженцев мест событий. Украинские исследователи отмечают, что Волынская трагедия была следствием войны Армии Краёвой с УПА, в которой участвовало и гражданское население. При этом польская сторона также прибегала к репрессиям против гражданского украинского населения - число жертв с украинкой стороны оценивается в 10-20 тыcяч человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо найти концепцию, которая устроит обе страны, - Порошенко о Волынской трагедии

В декабре 2014 года Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления перед депутатами парламента Польши извинился за события на Волыни, но не давал какой-то характеристики им. Он призвал "не строить политику на могилах".

14 июля 2013 года в Луцке после молебна за погибших во время Волынский трагедии в Президента Польши Бронислава Коморовского бросили яйцом.

В 2013 году польский Сейм принял сдержанную версию "Волынской резолюции", с формулировкой "этническая чистка с признаками геноцида".

22 июля 2016 года Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, "геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой". Также Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого "геноцида". Многие украинские политики, а также Президент Петр Порошенко выразили глубокое разочарование данным решением польского Сейма.

Депутат Верховной Рады Олег Мусий (внефракционный) предложил парламенту установить 24 марта Днем памяти об украинцах-жертвах геноцида, совершенного Польшей в 1919-1951 годах. Спикер польского Сената Станислав Карчевский выступил против признания Верховной Радой геноцида украинцев властями Польши в 1919-1951 годах.

В 2018 г. тема Волынской трагедии вновь актуальна после принятия в Польше закона об Институте национальной памяти, позволяющие возбудить уголовное дело за отрицание "преступлений украинских националистов в 1925-1950 годах" (в том числе тех преступлений украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом). Преступлением в документе называется также "Волынская резня" (термин, используемый в Польше для оценки события на Волыни), за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание.

Президент Польши Анджей Дуда оспорил ряд норм закона в Конституционном трибунале. Как сообщал польский телеканал TVN24, по мнению президента Польши, оценки Конституционного суда требует "отсылка законодательного органа к неопределенному понятию "украинских националистов", учитывая то, что следствием введенной поправки есть возможность уголовных производств против лиц, которые отрицают совершение этих преступлений и, как следствие, понесение ими уголовной ответственности".

Село Сагрынь в Люблинском воеводстве известно акцией Армии Крайовой и Батальонов Хлопских 10 марта 1944 года против жителей сел с украинским населением, связанным с ОУН (б) и УПА. По данным украинских исследователей по время резни в Сагрыни поляками было убито и замучено от 800 до 1240 жителей, в том числе более 100 детей. На сагрыньском кладбище воздвигнут памятник, на котором высечены фамилии 660 украинцев, которых удалось установить.

Источник: https://censor.net.ua/n3075216
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не, это мы свой гонор показываем, когда на заработки в Польшу валим табунами. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 4698
 показать весь комментарий
 
А шо за трагедія? Це коли залишки польських окупантів в часи окупації України німцями нищили корінне українське населення на українських землях..?
 показать весь комментарий
 
 
польша офіційно притендує на західні землі всі чекають моменту коли в україні почнеця нова буча
 показать весь комментарий
 
 
Тут свої доморощені сепаратисти з форуму Цензора погрожують проголосити так звану "хмельницьку народну республіку", якщо 31 березня українці не виберуть петю..
 показать весь комментарий
 
 
ніяких тут республік небуде нас сходу поглине польша ! петю можеш невибирати орбан путін дуда непроти
 показать весь комментарий
 
 
с вальцманом уже никто даже срать на одном поле не сядет
 показать весь комментарий
 
 
Хто такий вальцман, кацапчику? Ця методичка досі у вас використовується?
 показать весь комментарий
 
 
это один сильно обрезанный поц . у которого ты с конца слизываешь. исчо вопросы имеешь.порохопоц недоделанный?
 показать весь комментарий
 
 
Кацапчику, це для тебе альфа-казьол пХУ - основа твого існування. А для нас начальник будь-якого рівня - це типу виконавчий директор гіпермаркету. Ти про такого яйцуковича чув, убоге?
Попісяв - спочатку сховай, а потім застібни штані. Не переплутай.
 показать весь комментарий
 
 
"Первоисточником фейка "Вальцман" есть сайт ari.ru -

("Агентство Русской Информации").

Впервые упоминание о П.А. Порошенко, как «Вальцман» было на blog.yandex.ru, датированным 9 сентября 2005. Сама ссылка не работает, запись осталась в кэше Яндекса."
У Петра Алексеевича Порошенко:
- отец: Алексей ИВАНОВИЧ Порошенко - украинец.
- мать: Евгения СЕРГЕЕВНА Григорчук (в замужестве - Порошенко) - украинка.
А вот если бы его отец взял фамилию его матери, то в таком случае он был бы Петр Алексеевич ГРИГОРЧУК."
 показать весь комментарий
 
Тобто покаятись в своїх злочинах поляки не бажають..
Ясно..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Саме, як і ми. Тому і немає взаємопорозуміння. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 3673
 показать весь комментарий
 
За Волынь Порошенко извинился, а когда поляки извинятся за операцию Висла? Ющенко устроил память орлятам во Львове вместе с Квасневским. Что еще и кому мы должны ?
 показать весь комментарий
 
 
Стривай, а за Волинь не ляхи вибачатись повинні..?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
порошенко - 0 без палочки. Его извинения, это его личное дело. Оно никак не влияет на примирение народов. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 6393
 показать весь комментарий
 
 
Немає і не може бути жодного "примирення" народів. Ляхи були, є і завжди будуть ворогами України та українців.
 показать весь комментарий
 
Чтобы примириться, надо этого хотеть, а они хотят забрать Восточные Кресы (волынь ). Отсюда и пустословие .
 показать весь комментарий
 
""геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой" Источник:
 показать весь комментарий
 
 
Кто такие "украинские националисты" в польской трактовке?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А какая тебе разница, кто они такие в польской трактовке. Это их история и это их право, как трактовать их историю. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 7495
 показать весь комментарий
 
 
Ты в своём уме?

Похоже, что только тебе необходимо пояснять, что сначала надо определиться с терминологией...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я в своем. Не учи другой народ жить, а то он может научить тебя. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 2076
 показать весь комментарий
 
 
Учить!? Чему тебя можно научить, если ты не понимаешь смысла польской трактовки событий, которая только по терминологии ничего не объясняет?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Меня учить не надо. Я полякам претензий не предъявляю. Пусть националисты учатся общаться по-человечески. Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 9882
 показать весь комментарий
 
Это как геноцид шведов в Польше в1956 году?
 показать весь комментарий
 
Это никак... они записали "украинские националисты" и трактуй как хочешь и можешь даже на современность переносить эти трактовки...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Петр Алексеевич на самолете полетит? Порошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ - Цензор.НЕТ 9124
8 июля в Польше ожидается густой туман....
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мой дядя,самых честных правил,
Что пол-державы распродав,
Взял-и в оффшоры все заправил...
--------------
(Народу ..... помахав)
 показать весь комментарий
 
 
Зачем они лолиту молодым рисуют ? Это же рухлядь полная.На сегоднешний момент. А как вы думали.Каждый день тряститсь ,что тебя поймают на краденном. - Не смог договориться - значит - дурак.Значит не на своем месте.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь тоже про Дуду, ведь он тоже не смог договориться.
 показать весь комментарий
 
Я склонен больше доверять Дуде. Он хоть не косячит столько как тот.
 показать весь комментарий
 
Юрий, здравствуйте. Извините, я не смог связаться по вайберу, возможно там блокировка стоит. Но благодаря этому я наладил ту программу связи что ранее пользовались.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
два дебила это сила.
 показать весь комментарий
 
Коли ослаблена країна таким керівництвом, то ніхто з нею не рахується і є погрози з усіх кінців кордону.
 показать весь комментарий
 
Полякам следует помнить историческую закономерность со времен Августа Лещинского и Петра Романова- Кобылы. Тогда Польша и Московия вместе поделили Украину.
После чего, через некоторое время и сама Польша исчезла с карты Европы, как государство.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко и Дуда не смогли договориться по совместному Дню памяти жертв Волынской трагедии, и посетят мероприятия отдельно, - СМИ
 
 
 
 
 
 вверх