 Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил общественный активист Александр Солонько, по состоянию на 15.00 в акции принимает участие около 100 чел.

По словам собеседника агентства, целью разовой акции является желание "обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".