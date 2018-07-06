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 Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza

Активисты националистических организаций "Сокил", "Национальный корпус", "ВО "Свобода" проводят акцию протеста перед главным входом в киевский торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Как сообщил общественный активист Александр Солонько, по состоянию на 15.00 в акции принимает участие около 100 чел.

По словам собеседника агентства, целью разовой акции является желание "обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".

Источник: https://censor.net.ua/n3075213
 
   
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Так для этого здесь и оставлен смотрящим агент Лолита !!!
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А кому они дают работу и куда налоги платят?
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Торговцы наркотой и сутенёры тоже дают работу, и тоже платят налоги в бюджет при любой покупке товара в магазине.
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Подскажи магазины, где торгуют наркотой. А то никак не могу найти.
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Тебя волнуют только преступления в области розничной торговли? Другого вида нарушения глаза не видят?
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Да ладно, рабочие места ж дают, и налоги платят.
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в отличие от тебя.

а жрёшь ты наровне с ними за счёт их налогов.
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Канамист вяликай, какое я отношение имею к налогам, тем более к налогам от торговли кацапскими сигаретами?
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а ну расскажите, чей бизнес, я ведь постоянно хожу в Ашан туда
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У нас нету, не знаю. К нам технику больше с Турции и Польши прут.
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так там кроме Ашана всякие бутики и спортмастер, и кинотеатр наверху.
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І на передньому плані - чудовий магазин цукерок..
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Пока мы рядом и едины - мы с тобой непобедимы!
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 9203
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Обратите внимание - в Днепре ни одного такого нет. Интересны причины отсутствия.
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Ну как мы понимаем , это не активисты , а обычные парашные титушки . И пикетируют они . не против рос. бизнеса , а в интересах какого-то местного обсоса . который их нанял.
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вот ещё поучений севастопольского ватника про Мукачево нам не хвата
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Не только функционировать, но и контролировать отдельные сферы..Мобильная связь, например..Не..?
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Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 4622
https://eldorado.ua/stiralnaya-mashuna-bosch-wlk-20266-ua/p1437998/
Страна производитель: Россия

Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 3626
https://eldorado.ua/televizor-toshiba-32s1750ev/p1438764/
Страна производитель: Россия
Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 5601
https://eldorado.ua/holodilnik-indesit-tiaa-14/p1375495/
Страна производитель: Россия
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Есть и турецкие. Но тема про российский бизнес...
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Тема про российский бизнес, но товарами, произведенными в россии могут торговать и папуасы, если российские товары уйдут с рынка их места моментально займут другие, как случилось с кофе, кормами для животных и стиральными порошками.
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А с шампунями и чаем? С Глорией Джинс например? Ладно. Согласен. Бизнес Украинский. Торговать российскими товарами!
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Ну это на совести предпринимателей, отрыжка демократии так сказать, вряд ли на ЦН кто то торгует с россией, Глория Джинс пока есть, но дохнет, перешла на итальянские товары.
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Вы думаете Глория Джинс торгует итальянскими футболками и шортами? Скорее всего бирки перешили...
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Лучше бы про бизнес бабакова вспомнили. Это один из хозяев нашей страны.
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Недавно читал что эту Плазу собираются кому-то продать. По-моему патриотов просто наняли чтобы сбить цену.
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Никого этот ТЦ 5 лет не волновал, и тут перед продажей патриоты о нем вспомнили. Совпадение? Не думаю.(с)
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там раньше регулярные проводились эвакуации из-за звонков о "минировании". Потом поставили рамки-металлоискатели
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Только не говорите что Аваков тут ни при чем. Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza - Цензор.НЕТ 4894
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Националисты только счас, после 4 лет войны, прозрели, что комплекс принадлежит Ротенбергу?
Или это предпродажная подготовка, на которую нацелились близкие к хряку структуры?
Хоть бы не палились так явно, да еще и Свобода.
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слово "националисты" тут треба брати в дужки - ці кловани лише прикидаються націоналістами ...
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"Националистические титушки" - так точнее.
Жаль только, наивной молодежи мутят мозги псевдопатриотической риторикой.
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