 Российский бизнес продолжает функционировать в Украине, - активисты пикетируют киевский ТРЦ Ocean Plaza

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщил общественный активист Александр Солонько, по состоянию на 15.00 в акции принимает участие около 100 чел.
По словам собеседника агентства, целью разовой акции является желание "обратить внимание посетителей ТРЦ Ocean Plaza и украинского общества на то, что в стране продолжает функционировать российский бизнес".
а жрёшь ты наровне с ними за счёт их налогов.
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Страна производитель: Россия
https://eldorado.ua/televizor-toshiba-32s1750ev/p1438764/
Страна производитель: Россия
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Страна производитель: Россия
Или это предпродажная подготовка, на которую нацелились близкие к хряку структуры?
Хоть бы не палились так явно, да еще и Свобода.
Жаль только, наивной молодежи мутят мозги псевдопатриотической риторикой.