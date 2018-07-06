 Начиная с 2016 года на Донбассе не зафиксировано пропавших без вести военнослужащих, - Генштаб

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генерального штаба ВСУ Ирина Баданова на пресс-конференции в Житомире.

"Начиная с 2016 года пропавших без вести среди военнослужащих нет. То есть, все те, кто находится в розыске, это с 2014 и 2015 гг. Среди тех, кто пропал без вести, есть и пленники, заключенные на территории так называемой "ДНР". Все их фамилии мы знаем. Наш отдел и государственные структуры работают над тем, чтобы достичь договоренностей об их освобождении", - проинформировала Баданова.

По ее словам, процесс идентификации останков бойцов, вывезенных из территории, где продолжались военные действия, затягивается чаще всего из-за отказа родных проходить ДНК-экспертизу.

Баданова рассказала, что искать погибших военных на Донбассе помогают гуманитарные миссии "Эвакуация 200" и "Черный тюльпан", а ДНК-экспертизу проводит Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Председатель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин отметил, что в настоящее время нет возможности для поиска тел на подконтрольной наемникам РФ территории.

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