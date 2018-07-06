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 Начиная с 2016 года на Донбассе не зафиксировано пропавших без вести военнослужащих, - Генштаб

Начиная с 2016 года не было зафиксировано ни одного случая, чтобы украинские военнослужащие, принимающие участие в военных действиях на Донбассе, пропали без вести.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила эксперт отдела поиска и освобождения пленных Генерального штаба ВСУ Ирина Баданова на пресс-конференции в Житомире.

"Начиная с 2016 года пропавших без вести среди военнослужащих нет. То есть, все те, кто находится в розыске, это с 2014 и 2015 гг. Среди тех, кто пропал без вести, есть и пленники, заключенные на территории так называемой "ДНР". Все их фамилии мы знаем. Наш отдел и государственные структуры работают над тем, чтобы достичь договоренностей об их освобождении", - проинформировала Баданова.

По ее словам, процесс идентификации останков бойцов, вывезенных из территории, где продолжались военные действия, затягивается чаще всего из-за отказа родных проходить ДНК-экспертизу.

Баданова рассказала, что искать погибших военных на Донбассе помогают гуманитарные миссии "Эвакуация 200" и "Черный тюльпан", а ДНК-экспертизу проводит Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Председатель поисковой миссии "Черный тюльпан" Ярослав Жилкин отметил, что в настоящее время нет возможности для поиска тел на подконтрольной наемникам РФ территории.

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Источник: https://censor.net.ua/n3075210
 
 
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нужно у генштаба спросить где,куда и сколько пропало без вести кацапских ихтамнетов. А то как то тема до конца не раскрыта
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Ну они же соблюдают минские, иногда конечно у кацапов и прихлебателей кто-то покурит возле артсклада или бмп там сгорит, так как солнышко слишком тепло посветит.
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Ещё в 2015м главный военный прокурор Матиос заявлял о 16 тысячах дезертиров из зоны АТО, потери не обязательно списывать на пропавших без вести, можно и на дезертиров.
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Значит должно быть 16 000 криминальных дел, а их почему то нет.
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Ютуб. Видео "Мы расследовали 16 тысяч дел дезертиров ,МВД удалось найти не более тысячи Матиос.
https://youtu.be/xgXGo1Tqa5A
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Мало ли что оно ляпнуло, когда он успел расследовать 16 000 дел? Да и там большая часть это крысюки, сейчас они как мотыльки летят за биометрикой, их и ловят потихоньку.
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матиос их легализовал - нашел -
сказал, что 1000 самоубилось.

В концн года еще найдет столько же.

подчищают отчеты перед выборами мальдивского на 2 срок.
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