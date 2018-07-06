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 Водитель жены Джемилева после пыток ФСБ выехал на материковую часть Украины, – правозащитник Джеппаров

Водитель жены лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Ахтем Мустафаев выехал с аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказал 6 июля координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, который помогал обеспечивать выезд.

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"Он сейчас на материковой части Украины. Мы помогли ему выехать. Он сейчас там. Думаю, там он уже вдохнул полную грудь свободы. И дальше уже он будет рассказывать, что с ним происходило, на всех уровнях, где это придется. Дальше включатся адвокаты, юристы – и по Ахтему Мустафаеву будет вестись активная работа", – рассказал правозащитник.

Джеппаров также сообщил, что Мустафаева пытали в управлении ФСБ России в Бахчисарае.

По его словам, в день проведения обыска в доме Мустафаева 28 июня его самого там не было. Однако его нашли, посадили в машину и натянули мешок на голову.

"В машине с мешком на голове его вывезли, как он потом понял, в отделение ФСБ России в Бахчисарае. Дальше с ним "работали", но это мы так выражаемся, на самом деле его били, пытали, там происходили с ним страшные вещи... Потом его вывезли в Симферополь. Дальше были угрозы: ты у нас потеряешься, с тобой что-то случится, с семьей, детьми и т. д. Все это ему пришлось пережить", – рассказал правозащитник.

В конечном итоге, по словам Джеппарова, Мустафаева отпустили "без всякого статуса, не подписав ни протоколов, ни бумаг".

"У него нет статуса свидетеля, обвиняемого или подозреваемого. Его просто отпустили, предупреждая, что "мы с тобой еще часто будем видеться", – отметил правозащитник.

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Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они "объявлены в федеральный розыск".

Источник: https://censor.net.ua/n3075209
 
 
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"..водитель жены.." Дуже цінний кадр для ФСБ.
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Родина Джамилёвых Монголия.
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Если б не монголы то кацапстан был бы вообще без столицы.
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Татари. Орда не монгольська, а чисто татарська. Хоча би Володимира Білінського читали.
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вы знаете, а ведь звучит не очень-водитель жены партийца..так и хочется спросить, а кухарка как.....
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Ну прямо 17 Мгновений Весны ,там тоже пытали водителя Бормана !!!
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А повара, камердинера, конс'єржа, перукаря, масажиста, візажиста, манікюрницю, іміджмейкера, імама дружини борця кримського проти московського улуса - теж затримали і тортурно накричали на них - вони теж всі і їх родичі з Казані-Астрахані в'їхали в Україну дихнути на повні татарські груди українського повітря? Сподіваюся, ненадовго, потім всі повкрнуться на історичну батьківщину. Звідки з Батиєм прийшли. Дорогу нагадаємо.
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Вдохнул грудью после пыток ФСБ..Ветка ни о чем..Водила жены Джемилева..Кому он нах. Нужен..
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Крымским татарам должно быть стыдно за такого соплеменника.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВодитель жены Джемилева после пыток ФСБ выехал на материковую часть Украины, – правозащитник Джеппаров
 
 
 
 
 
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