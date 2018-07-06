 Водитель жены Джемилева после пыток ФСБ выехал на материковую часть Украины, – правозащитник Джеппаров

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Крым.Реалии" рассказал 6 июля координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров, который помогал обеспечивать выезд.
"Он сейчас на материковой части Украины. Мы помогли ему выехать. Он сейчас там. Думаю, там он уже вдохнул полную грудь свободы. И дальше уже он будет рассказывать, что с ним происходило, на всех уровнях, где это придется. Дальше включатся адвокаты, юристы – и по Ахтему Мустафаеву будет вестись активная работа", – рассказал правозащитник.
Джеппаров также сообщил, что Мустафаева пытали в управлении ФСБ России в Бахчисарае.
По его словам, в день проведения обыска в доме Мустафаева 28 июня его самого там не было. Однако его нашли, посадили в машину и натянули мешок на голову.
"В машине с мешком на голове его вывезли, как он потом понял, в отделение ФСБ России в Бахчисарае. Дальше с ним "работали", но это мы так выражаемся, на самом деле его били, пытали, там происходили с ним страшные вещи... Потом его вывезли в Симферополь. Дальше были угрозы: ты у нас потеряешься, с тобой что-то случится, с семьей, детьми и т. д. Все это ему пришлось пережить", – рассказал правозащитник.
В конечном итоге, по словам Джеппарова, Мустафаева отпустили "без всякого статуса, не подписав ни протоколов, ни бумаг".
"У него нет статуса свидетеля, обвиняемого или подозреваемого. Его просто отпустили, предупреждая, что "мы с тобой еще часто будем видеться", – отметил правозащитник.
Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они "объявлены в федеральный розыск".