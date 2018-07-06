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Темы дня: Выборы-2019
 Политика Украины
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Все про:ВР (22150) Охендовский (284) ЦИК (2715) Блок Петра Порошенко (1516) Гончаренко (237)

 В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко подчеркивает, что в Верховной Раде происходит затягивание назначения новых членов Центральной избирательной комиссии и создана "коалиция за сохранение Охендовского".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко".

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"Если мы снова отзовем представление (на членов ЦИК. - Ред.), то это будет праздник для Охендовского, и он еще несколько месяцев остается председателем ЦИК. Наши парламентские коллеги должны услышать, что есть требование общества об обновлении ЦИК. У нас есть еще один сессионная неделя и, надеемся, депутаты услышат требование общества, которое БПП просто артикулирует", - сказал А.Гончаренко в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, в парламенте сейчас образовалась "коалиция за сохранение Охендовского".

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"Уверен, что такая коалиция будет нестабильной, потому что такие вещи нельзя объяснить обществу. Единственная реальность - вчера сохранили Охендовского и его товарищей в ЦИК. Кому это выгодно, то главными были: "Народный фронт", "Батькивщина", "Видродження", которые не дали голоса за обновленный состав ЦИК. Сейчас в Верховной Раде БПП - это единственная сила, которая требует изменить состав ЦИК", - отметил замглавы фракции.

А.Гончаренко также заверил, что в Украине не будет чрезвычайного положения: "Это все ложь, будут выборы в стране. И люди в конституционный срок сами выберут, кого они хотят в парламенте. Единственное, чего люди не хотят, чтобы результаты выборов считал Охендовский".

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Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.

Источник: https://censor.net.ua/n3075205
 
 
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Не ври, Гончаренко. Хотя привычка, это вторая натура.
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Гончаренко праститутка он будет менять партии флаги и не удивлюсь если Родину .с одной целью :быть у власти .эта гнида в Одессе много воды намутила.... В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 680
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яж вам казав що ярі борцуни з баригами жуля і бойко поворно внесли охендовського на голову цик !!!!!!!! цікаво
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дурко ...результаты выборов твоего хозяина пети , тоже считал охендовский , по твоему петю выбрали с фальсификациями в подсчётах ...ой дебил
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Перебежчик Лёша и лапшорез Гончаренко
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Правильно, если люди уже все порешали, то зачем менять коней на переправе?
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Та то вин свою кандидатуру предлагает заместо охендовского))
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эта калолиция образовалась еще три-четыре года назад
и что-то никто не замечал, а теперь принюхались...
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Ну вот это и была цель провокации Порошенко.
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Это вам не шапкосниматель Янукович, а великий комбинатор
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Лёша начал проявлять своё истинное лицо.
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гав нюк гончаренко, вашей БПП, нужно переименоваться в ККК(казлы, казлы, казлы)
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а можно ККК(Конкретные Козлинные Казнокрады)
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Ты ба, требования общества они ЧЕТЫРЕ года не слышали , видать позакладало уши , а сейчас пробило и срочно надо голосовать за тот состав который выгоден пеТи .
И почему только неделя осталась ? Работать сволочи в течении года не хотят , а в последнюю минуту хотят по быстрячку порешать и на моря и в жаркие страны отдыхать рванут . Нет , не прокатит ! Вчера бе-пе-пе глотку драло , что у нас ВОЙНА !
Какие могут быть каникулы у деПУтатов во время войны ?
Работать сукины дети , РАБОТАТЬ надо.
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Пристегните Лешу опять к батарее. Если у Пети во фракции такой заместитель идиот, то представьте остальное стадо. Винник тоже такой же баран. Боже, спаси Украину!
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Во врет, договоритесь о нормальном составе нового ЦИК и проблем с голосами не будет.
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вот сука рыговская. это не того охуйловского, которого твой патрон орденком наградил? не?
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ха ха... а що ж ви тримали його стільки коли у вас ще була якась коаліція?
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То есть орден вручает Петя,а выгодно оппонентам В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 3965
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Снова замелькала харя этой гниды. И шо-то ж вещает. И ему микрофончики в харю суют. Сраному ничтожеству.
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Вот тебе и "молодая поросль" , некоторые тут на цензоре кричат , что молодых во власть надо привлекать...
Такие как Лешик-губошлёп прийдут к власти( не дай Бог! ) , и прощай Украина . Все порозворуют и продадут , у таких как этот моральный урод ничего святого нет , ему пофиг в какой партии быть, кому зад лизать , под кем прогнуться , лишь бы ДЕНЬГИ платили !
До чего ж мерзкий тип ...😡😖
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В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9264ботва уже за охендовского топит В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9264за юльку-то понятно,но за него...проплатили уже? В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 9264 на ЦН нет админов,чтобы мусор убрать?
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Просто удивительно.
БПП четыре года блокировали смену ЦИК, а тут резко зашевелились.
И как только парламент отверг состав ЦИК, полностью подконтрольный нашему Президенту, шавки вроде Гончаренко начали скулить про появление "коалиции за сохранение Охендовского".
Предложенный Порошенко состав ЦИК, это столь явная и ничем не прикрытая попытка полностью подчинить себе избирательную комиссию, (наплевав на парламент вообще и на коллег по коалиции в частности) что ее критикуют даже его соратники.
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ой звездит.........................................................................................................................................
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Охєндовський уже вивчає Кримінальний кодекс.
Приготуватися соєвому кодлу.
В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 7948
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Так чем плох Охендовский, шеф БПП ему же медальку вручил.
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Вот же мерзкое противное насекомое!
Если эта кучка смердячего говна пролезет в следующую ВР - я окончательно потеряю веру в человечество.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко
 
 
 
 
 
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