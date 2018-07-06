 В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко".
"Если мы снова отзовем представление (на членов ЦИК. - Ред.), то это будет праздник для Охендовского, и он еще несколько месяцев остается председателем ЦИК. Наши парламентские коллеги должны услышать, что есть требование общества об обновлении ЦИК. У нас есть еще один сессионная неделя и, надеемся, депутаты услышат требование общества, которое БПП просто артикулирует", - сказал А.Гончаренко в кулуарах Верховной Рады.
По его словам, в парламенте сейчас образовалась "коалиция за сохранение Охендовского".
"Уверен, что такая коалиция будет нестабильной, потому что такие вещи нельзя объяснить обществу. Единственная реальность - вчера сохранили Охендовского и его товарищей в ЦИК. Кому это выгодно, то главными были: "Народный фронт", "Батькивщина", "Видродження", которые не дали голоса за обновленный состав ЦИК. Сейчас в Верховной Раде БПП - это единственная сила, которая требует изменить состав ЦИК", - отметил замглавы фракции.
А.Гончаренко также заверил, что в Украине не будет чрезвычайного положения: "Это все ложь, будут выборы в стране. И люди в конституционный срок сами выберут, кого они хотят в парламенте. Единственное, чего люди не хотят, чтобы результаты выборов считал Охендовский".
Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.
и что-то никто не замечал, а теперь принюхались...
И почему только неделя осталась ? Работать сволочи в течении года не хотят , а в последнюю минуту хотят по быстрячку порешать и на моря и в жаркие страны отдыхать рванут . Нет , не прокатит ! Вчера бе-пе-пе глотку драло , что у нас ВОЙНА !
Какие могут быть каникулы у деПУтатов во время войны ?
Работать сукины дети , РАБОТАТЬ надо.
Такие как Лешик-губошлёп прийдут к власти( не дай Бог! ) , и прощай Украина . Все порозворуют и продадут , у таких как этот моральный урод ничего святого нет , ему пофиг в какой партии быть, кому зад лизать , под кем прогнуться , лишь бы ДЕНЬГИ платили !
До чего ж мерзкий тип ...😡😖
БПП четыре года блокировали смену ЦИК, а тут резко зашевелились.
И как только парламент отверг состав ЦИК, полностью подконтрольный нашему Президенту, шавки вроде Гончаренко начали скулить про появление "коалиции за сохранение Охендовского".
Предложенный Порошенко состав ЦИК, это столь явная и ничем не прикрытая попытка полностью подчинить себе избирательную комиссию, (наплевав на парламент вообще и на коллег по коалиции в частности) что ее критикуют даже его соратники.
Приготуватися соєвому кодлу.
Если эта кучка смердячего говна пролезет в следующую ВР - я окончательно потеряю веру в человечество.