 В парламенте образовалась "коалиция за сохранение Охендовского", - Гончаренко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Блок Петра Порошенко".

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"Если мы снова отзовем представление (на членов ЦИК. - Ред.), то это будет праздник для Охендовского, и он еще несколько месяцев остается председателем ЦИК. Наши парламентские коллеги должны услышать, что есть требование общества об обновлении ЦИК. У нас есть еще один сессионная неделя и, надеемся, депутаты услышат требование общества, которое БПП просто артикулирует", - сказал А.Гончаренко в кулуарах Верховной Рады.

По его словам, в парламенте сейчас образовалась "коалиция за сохранение Охендовского".

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"Уверен, что такая коалиция будет нестабильной, потому что такие вещи нельзя объяснить обществу. Единственная реальность - вчера сохранили Охендовского и его товарищей в ЦИК. Кому это выгодно, то главными были: "Народный фронт", "Батькивщина", "Видродження", которые не дали голоса за обновленный состав ЦИК. Сейчас в Верховной Раде БПП - это единственная сила, которая требует изменить состав ЦИК", - отметил замглавы фракции.

А.Гончаренко также заверил, что в Украине не будет чрезвычайного положения: "Это все ложь, будут выборы в стране. И люди в конституционный срок сами выберут, кого они хотят в парламенте. Единственное, чего люди не хотят, чтобы результаты выборов считал Охендовский".

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Ранее в четверг народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению вместо них новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК.