 Тиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - говорится в заявлении.

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"Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно- технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В.Путина с Президентом США Д.Трампом. Просим представителей СМИ не помогать российским спецслужбам в тиражировании дезинформации и, в случае публикации подобного сообщения, снять его со своих страниц", - призвали в СНБО.