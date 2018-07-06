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Темы дня: Выборы-2019
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Все про:провокация (1158) Путин (23982) Россия (69857) СНБО (3095) США (13870) Турчинов (2989) фейк (139) Трамп (1878)

 Тиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО

Вниманию журналистов: в некоторых электронных СМИ распространяется фейковое письмо Генерального конструктора ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" на имя Секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО, передает Цензор.НЕТ.

"Цель этого фейкового документа, сфабрикованного спецслужбами РФ - скомпрометировать военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами Америки", - говорится в заявлении.

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"Пресс-служба СНБО заявляет, что письмо такого содержания никогда не поступало в Аппарат СНБО, и никогда не подписывалось Генеральным конструктором ГП "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч". Это письмо - демонстрация попытки российских спецслужб сорвать сотрудничество Украины со стратегическими партнерами в вопросах военно- технического сотрудничества. Неслучайно этот фальшивый документ появился накануне встречи В.Путина с Президентом США Д.Трампом. Просим представителей СМИ не помогать российским спецслужбам в тиражировании дезинформации и, в случае публикации подобного сообщения, снять его со своих страниц", - призвали в СНБО.

Источник: https://censor.net.ua/n3075199
 
 
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Ты чё тупой ?! Забыл, что самый честный в мире суд - это басманный !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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А был бы закон, то такие Электронные СМИ были бы заблокированы и не помогали бы рашке в её гибридной войне.
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В Украине пора вводить ответственность для СМИ за распространение недостоверной информации. Тиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО - Цензор.НЕТ 304
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А ответственность и блокировку должностных лиц за распространение недостоверной информации - не надо?
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Надо, вот хотя бы из-за постоянного вранья Тимошенко.
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Якщо не публікувати і не тиражувати, то що журналісти з друкарями робитимуть?
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Никто не знал об этом письме, а теперь все знают. Тиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО - Цензор.НЕТ 3837
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скрытая реклама! так кто у нас помогает врагу?
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Мы не знали, а вот вата, которая все фейковое антиукраинское говно из всех щелей собирает как пылесос и радостно жрет, уверен, знала. Так что официально опровергнуть этот бред, хотя бы для галочки, было не лишним.
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может и фейк, но зная рыжего, в него так легко поверить
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В письме жестко раскритиковано техническое состояние и характеристики переданных США украинской стороне ПТРК Javelin с указанием, что "... применение такого вооружения в боевых условиях может привести к гибели военнослужащих".
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А специалисты Луча уже спецы маршевым двигателям для Джавелина, что на глаз определяют срок эксплуатации Тиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО - Цензор.НЕТ 8866Уже ясно что липа.
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А "представителям СМИ" похеру, им лишь бы просвистеть.
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У нас это называется "опровержение без опровержения" (non-denial denial). Заметьте что СНБО не отрицает сам факт существования этого письма, отрицается только то что письмо было получено. Наверное, российские спецслужбы пожалели деньги на почтовые расходы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТиражируемое в СМИ "письмо" генконструктора КБ "Луч" Турчинову - фейк, сфабрикованный спецслужбами РФ для срыва сотрудничества Украины и США, - СНБО
 
 
 
 
 
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