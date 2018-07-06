 Обнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар

Об этом на странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба Закарпатского областного военного комиссариата.
На полигоне погибли:
Капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи воинской части А1778, 1978 г.р;
Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р;
Солдат Пышкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета первого минометного взвода минометной батареи воинской части А1778, 1975 г.р.
В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших.
Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.
У мирному місті загинули хлопці..
Аlexboy @ua_alex_boy 2 ч.2 часа назад
Вопрос к Пашинскому.
Нужно было убить 4 бойцов ВСУ , чтобы наконец то запретить использовать твой вонючий миномёт "Молот"? Ведь это не первый несчастный случай с этой херовиной.
Но пиар и бабло от этого миномёта на правильных карманах , да?