 Обнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар

Об этом на странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба Закарпатского областного военного комиссариата.

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На полигоне погибли:

Капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи воинской части А1778, 1978 г.р;

Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р;

Солдат Пышкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета первого минометного взвода минометной батареи воинской части А1778, 1975 г.р.

В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.