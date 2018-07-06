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 Обнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар

Обнародованы имена погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области.

Об этом на странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба Закарпатского областного военного комиссариата.

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На полигоне погибли:

Капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич, командир минометной батареи воинской части А1778, 1978 г.р;

Солдат Власов Дмитрий Олегович, старший наводчик миномета первого минометного взвода минометной батареи военной части А1778, 1996 г.р;

Солдат Пышкар Юрий Юрьевич, мастер – номер расчета первого минометного взвода минометной батареи воинской части А1778, 1975 г.р.

В военном комиссариате выражают соболезнования родителям и семьям погибших.

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Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Источник: https://censor.net.ua/n3075197
 
 
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Царствие небесное погибшим, выздоровления раненым. Искренние соболезнования их семьям.
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Ось загиблого ком.батареї і зроблять крайнім...
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дуже прикро.. і болячє.
У мирному місті загинули хлопці..
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слов нет.... Оприлюднено особи загиблих унаслідок розриву міномета на полігоні в Рівненській області: капітан Тихоновський, солдат Власов, солдат Пишкар - Цензор.НЕТ 8242 Оприлюднено особи загиблих унаслідок розриву міномета на полігоні в Рівненській області: капітан Тихоновський, солдат Власов, солдат Пишкар - Цензор.НЕТ 4286

Оприлюднено особи загиблих унаслідок розриву міномета на полігоні в Рівненській області: капітан Тихоновський, солдат Власов, солдат Пишкар - Цензор.НЕТ 9380 Аlexboy‏ @ua_alex_boy 2 ч.2 часа назад
Вопрос к Пашинскому.
Нужно было убить 4 бойцов ВСУ , чтобы наконец то запретить использовать твой вонючий миномёт "Молот"? Ведь это не первый несчастный случай с этой херовиной.
Но пиар и бабло от этого миномёта на правильных карманах , да?

Оприлюднено особи загиблих унаслідок розриву міномета на полігоні в Рівненській області: капітан Тихоновський, солдат Власов, солдат Пишкар - Цензор.НЕТ 5034
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОбнародованы личности погибших в результате разрыва миномета на полигоне в Ривненской области: капитан Тихоновский, солдат Власов, солдат Пышкар
 
 
 
 
 
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