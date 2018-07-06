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 Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО

На сегодняшний день альтернативы минометам "Молот" для Вооруженных Сил Украины нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

...
"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.

Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.

Читайте также: На Ривненском полигоне погибли четверо бойцов 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й ОГПБр, - Москаль

Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.

Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо опубликовать информацию обо всех инцидентах с минометами "Молот" за последние годы, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3075191
 
 
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Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром".
Альтернативы минским соглашениям нет - Порошенко
Задрали своей безальтернативностью !!!
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Букин,вже должен со своей командой сидеть в окопе, и стрелять с того,чому нема альтернативы по рашистам.Доказывать своим примером, безопасность Молотов так сказать.О тоб була моя воля,не вышел бы с окопа,пока все лично не пристрелял Альтернативи мінометів "Молот" для ЗСУ сьогодні немає, - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1594
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Ну раз нет альтернативы , то есть шикарный вариант , директор или главный инженер Маяка , первые 100-200 выстрелов стоят рядом со своим минометом , если выдержит , то тогда его ставить на вооружение . А нет ну не повезло директору и следующий гарантировано говно в войска гнать не будет. А сори забыл , приемщик из ГШ стоит рядом с директором.
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ну может быть брак..один или несколько.это не з6ачит.что все такие..
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Один раз - случайность.
Два раза - совпадение.
Три раза - закономерность.
Четыре раза - распиздяйство граничащее с тупостью и желанием заработать бабла.
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Этим минометом да по этому жирному ебалу.... твари конченные. Деньги проедали, а говно сделали. В нормальной стране уже пару ублюдков бы сидело.
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жизни украинцев для этих ходячих желудков дешевле списанного черного металла, из которого налепили этих "молотов". Иначе бы не из списанного черного метала их лепили.
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Трагедия!Еще взрыв не затих,а вы ,как московские боты миномет похоронили.А тот факт ,что из миномета стреляют минами полувековой давности не кого не тревожит.
То ,что чиновнички у нас мягко сказать гавно_это есть,да и деток с банковой на войне нет(Родину не любят)
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из миномета стреляют минами полувековой давности - чому?
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и взрывателям наверное сколько же ..вот от от детонации порохового заряда,который выталкивает мину..и сработал раньше времени
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Руся, шел бы ты гнида....мины подавать, быдломутант.
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альтернатива всегда есть
вот таких упитанных на полигон - для испытаний новых безальтернативных хреней
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нехай самі із нього тепер стріляють!
Якщо альтернативи немає то ідіть геть!
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а сталь для міномету теж альтернатив нема? Може вона made in China?
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букин а может тебе на пензию давно пора или на кичу за халатность? сам видишь букин, альтернатива всегда есть!
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Если расстрелять пашинского, альтернатива сразу появится.
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Жирная харя сказала шо альтернативы нет, Пашинкого пока некем заменить...

Солдат много, а питар Пашинский один голосуйте за Петю, нам еще нужны пашинские.
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Турчинов раз в неделю рассказывает про новые сверхточные и сверхмощные ракеты, которые успешно прошли испытания.
А на деле не смогли сделать даже нормальный миномет.
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А у тебя у краёв рта дерьмо осталось...лижи исчо.
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Нормальное государство мы тут зробили.
Не завидуй хлопчик
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А он еще рассказывает, что великий воин.
Непонятно только - кто сдал Крым?
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Чомусь я не дуже здивованний, що бачу кацапа з поросячою пикою на цій посаді. Так-так, кацапи врятують на ВПК.﻿
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Возьмите сыночка Барыги
Он (по версии папы) вяликий минометчик и херой АТО
Вот пускай и испытывает минометы Молот.
И сразу все зафунциклирует...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАльтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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