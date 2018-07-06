 Альтернативы минометам "Молот" для ВСУ сегодня нет, - "Укроборонпром". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.
"На сегодняшний день альтернатив минометам "Молот" у нас нет. В любом случае его надо было делать и надо его использовать в ВСУ", - сказал он.
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Также Букин порекомендовал дождаться результатов расследования, которые покажут, стал ли сам миномет причиной трагедии на полигоне в Ривненской области.
Напомним, сегодня около 5.55 утра произошел разрыв миномета "Молот" во время тактических учений минометной батареи 128-й горно-штурмовой бригады на полигоне в Ровно. Погибло трое военных, девять человек получили ранения.
Президент Украины Петр Порошенко запретил украинским военнослужащим применять на учениях минометы "Молот" до конца расследования трагедии на Ривненском полигоне, в результате которой трое военнослужащих погибли.
Альтернативы минским соглашениям нет - Порошенко
Задрали своей безальтернативностью !!!
Два раза - совпадение.
Три раза - закономерность.
Четыре раза - распиздяйство граничащее с тупостью и желанием заработать бабла.
То ,что чиновнички у нас мягко сказать гавно_это есть,да и деток с банковой на войне нет(Родину не любят)
вот таких упитанных на полигон - для испытаний новых безальтернативных хреней
Якщо альтернативи немає то ідіть геть!
Солдат много, а питар Пашинский один голосуйте за Петю, нам еще нужны пашинские.
А на деле не смогли сделать даже нормальный миномет.
Не завидуй хлопчик
Непонятно только - кто сдал Крым?
Он (по версии папы) вяликий минометчик и херой АТО
Вот пускай и испытывает минометы Молот.
И сразу все зафунциклирует...